WhatsApp no va más desde febrero de 2026 en estos iPhone y celulares Android

WhatsApp dejará de funcionar en diversos celulares a partir de febrero. (Meta / Windows)

A partir del 1 de febrero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de iPhone y Android, ya que limitará su funcionamiento a ciertas versiones de los sistemas operativos.

En el caso de los dispositivos Apple, la aplicación solo estará disponible para modelos con iOS 15.1 o versiones posteriores, mientras que los usuarios de teléfonos con el sistema operativo de Google deberán contar con Android OS 5.0 o superior.

Según Meta, la selección de sistemas operativos compatibles se revisa periódicamente, considerando los cambios frecuentes en dispositivos y software.

Cada año se evalúan los equipos y versiones más antiguos, especialmente aquellos con menor cantidad de usuarios o sin actualizaciones de seguridad recientes. La decisión también responde a la necesidad de garantizar la funcionalidad y seguridad requeridas para el correcto funcionamiento de WhatsApp.

WhatsApp toma la decisión de dejar de ser funcional con varios celulares porque ya no son compatibles con ciertas funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Qué modelos de iPhone no serán compatibles con WhatsApp

Al restringir su compatibilidad a dispositivos con iOS 15.1 o versiones posteriores, WhatsApp dejará de funcionar en los modelos de iPhone que no puedan actualizarse a esta versión del sistema operativo.

Esto implica que los iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores dejarán de ser compatibles con la aplicación.

Qué celulares Android no serán compatibles con WhatsApp

WhatsApp dejará de ser compatible con aquellos celulares Android que no cuenten con Android OS 5.0 (Lollipop) o una versión posterior. Esto significa que todos los dispositivos que utilicen versiones anteriores, como Android 4.4 KitKat, Android 4.3 Jelly Bean, Android 4.2, Android 4.1 y versiones más antiguas, ya no podrán utilizar la aplicación.

WhatsApp notifica a los usuarios que dejará de estar disponible en su celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Algunos ejemplos de celulares que suelen quedar fuera de soporte incluyen modelos lanzados antes de 2014 como:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Huawei Ascend G510

HTC Desire 500

Motorola Moto E (1.ª generación)

Estos dispositivos no pueden actualizarse oficialmente a Android 5.0, por lo que WhatsApp dejará de funcionar en ellos. Si el teléfono no permite instalar una versión igual o superior a Android 5.0, la única alternativa para seguir usando WhatsApp será cambiar a un modelo más reciente.

Qué hacer si mi celular ya no es compatible con WhatsApp

Si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp, la aplicación recomienda seguir algunos pasos para no perder acceso a tus mensajes.

No es necesario tener el celular más reciente para acceder a WhatsApp, pero sí uno con ciertos sistemas operativos actualizados. REUTERS/Maxim Shemetov

Antes de que finalice el soporte para tu sistema operativo, recibirás notificaciones dentro de WhatsApp, recordándote en varias ocasiones la necesidad de actualizar el dispositivo o el software.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares principalmente por motivos de compatibilidad, seguridad y evolución tecnológica. A medida que los dispositivos y sistemas operativos avanzan, la aplicación necesita adaptarse para seguir ofreciendo un servicio eficiente y seguro.

Los teléfonos más antiguos, que no pueden actualizarse a versiones recientes de software, suelen carecer de las funciones y actualizaciones de seguridad necesarias para soportar las nuevas características de la aplicación.

Los usuarios deben actualizar su celular para usar WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, WhatsApp analiza cuáles son los sistemas operativos y dispositivos con menor cantidad de usuarios activos.

Aquellos modelos que ya no reciben soporte del fabricante ni actualizaciones de seguridad quedan fuera de la lista de compatibilidad, ya que su uso podría poner en riesgo la privacidad y el funcionamiento adecuado del servicio.

WhatsApp estrena ‘ajustes estrictos de la cuenta’

WhatsApp estrena ‘ajustes estrictos de la cuenta’, función diseñada para reforzar la seguridad y privacidad de los usuarios frente a ciberataques.

Los ‘ajustes estrictos de la cuenta’ de WhatsApp aumentan la privacidad de los chats. (WhatsApp)

Esta opción ya comenzó a implementarse y estará disponible gradualmente en las próximas semanas para usuarios de Android y iOS. Para activarla, se debe ingresar a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas dentro de la aplicación.

Al habilitar los ‘ajustes estrictos de la cuenta’, WhatsApp aplicará automáticamente medidas de protección avanzadas, como el bloqueo de archivos adjuntos y contenido multimedia provenientes de personas que no figuran en la lista de contactos, la eliminación de la vista previa de enlaces, el silenciamiento de llamadas de números desconocidos y la restricción de invitaciones a grupos.

Además, activa la verificación en dos pasos, limita la visibilidad del perfil y transmite las llamadas desde los servidores de WhatsApp para proteger la dirección IP del usuario.