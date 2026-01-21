Netflix cambia su diseño y apunta a los videos cortos como en redes sociales

Netflix anuncia el rediseño de su aplicación móvil inspirado en el formato vertical de Instagram y TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic)

La decisión de Netflix de rediseñar su aplicación para adoptar una experiencia visual similar a Instagram y TikTok marca un giro estratégico en su historia reciente. La plataforma de streaming apuesta por una integración más profunda de vídeos cortos en formato vertical, buscando captar la atención de los usuarios móviles y competir en el terreno de las redes sociales.

El cambio de diseño que llega a Netflix

La empresa ha oficializado que, hacia finales de 2026, la aplicación de Netflix implementará un rediseño orientado a dispositivos móviles. El eje de esta renovación será la incorporación de un “feed” de vídeos cortos, que adoptará la estética y dinámica de Instagram y TikTok.

Esta decisión responde al dominio que estas plataformas ejercen sobre el consumo audiovisual en smartphones, donde el formato vertical y los clips breves han transformado los hábitos de millones de usuarios.

Según contó el codirector ejecutivo Greg Peters, a TechCrunch, este rediseño no solo busca modernizar la interfaz, sino también “mejorar la expansión del negocio durante la próxima década”.

El rediseño de Netflix responde al auge del consumo audiovisual inmediato entre jóvenes y usuarios de smartphones. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Cómo será la integración de videos cortos en Netflix

El componente central de la transformación será la integración avanzada de vídeos verticales de corta duración. Desde mayo pasado, Netflix venía probando un “feed” vertical que permitía a los usuarios descubrir series y películas a través de fragmentos breves. El rediseño oficializa y amplía esta función, inspirándose directamente en el formato que ha popularizado TikTok y que Instagram ha replicado con sus Reels.

La nueva interfaz mostrará clips cortos de contenido original, facilitando la exploración rápida de novedades y tendencias dentro del catálogo. Greg Peters anticipó que esta estructura permitirá incorporar nuevos tipos de contenido, como los podcasts en vídeo, que se suman a las series y películas tradicionales.

El ejecutivo explicó que estos clips serán una herramienta poderosa para captar la atención y aumentar el tiempo de uso de la plataforma, especialmente entre los públicos más jóvenes y acostumbrados a la lógica de consumo inmediato.

“Puedes imaginar que traeremos más clips basados en nuevos tipos de contenido, como los podcasts en vídeo”, afirmó Peters durante la presentación de resultados, destacando el potencial de este formato para promocionar lanzamientos y fomentar la interacción diaria.

Netflix amplía su apuesta por los podcasts en vídeo tras firmar alianzas estratégicas con Spotify e iHeartMedia. (EFE/Sedat Suna)

Netflix también apostará por los podcasts en vídeo, un sector que hasta ahora dominaba YouTube. Durante la última semana, la plataforma presentó sus primeros podcasts originales en formato audiovisual, con la participación de figuras reconocidas como Pete Davidson y Michael Irvin.

Para robustecer esta nueva apuesta, la compañía ha establecido alianzas estratégicas con actores clave del sector, incluyendo acuerdos con Spotify e iHeartMedia.

Estas colaboraciones permiten incorporar bibliotecas consolidadas de podcasts en vídeo, ampliando el abanico de contenidos y acercando a Netflix al ecosistema de plataformas sociales que privilegian la inmediatez y la variedad de formatos.

La integración de podcasts en vídeo dentro de la renovada aplicación responde a la misma lógica que guía la apuesta por los clips verticales: maximizar el descubrimiento de contenidos y fomentar la interacción cotidiana con la plataforma.

Directivos de Netflix destacan que la prioridad es fortalecer el descubrimiento de entretenimiento y no copiar a TikTok o Instagram. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La estrategia para diferenciarse de TikTok e Instagram

Aunque la inspiración en redes sociales es evidente, los directivos de Netflix insisten en que el objetivo no es convertirse en TikTok. Durante la conferencia TechCrunch Disrupt 2025, la directora técnica Elizabeth Stone subrayó que la prioridad de la empresa es fortalecer las capacidades de descubrimiento de entretenimiento.

La idea es adaptar funciones a los dispositivos móviles y a los patrones de consumo actuales, no copiar modelos ajenos.

Stone remarcó la importancia de experimentar sin perder la esencia de la marca. En este sentido, la nueva aplicación buscará equilibrar la dinámica social con la curaduría y profundidad del catálogo que caracteriza a Netflix.

El coconsejero delegado Ted Sarandos también ofreció una visión sobre el contexto competitivo. Durante la presentación de resultados, expresó que la competencia ya no se limita a otras plataformas de streaming.

“Nunca ha habido tanta competencia por los creadores, por la atención del consumidor, por el dinero de la publicidad y las suscripciones; la competencia en torno al consumo televisivo ya se está difuminando”, señaló Sarandos, subrayando que el consumo de televisión se ha expandido a nuevos formatos y plataformas.