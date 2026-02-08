Bill Gates, fundador de Microsoft, se refirió al caso de Jeffrey Epstein: esto dijo

Bill Gates admitió que lamenta haber conocido a Jeffrey Epstein, en una reciente entrevista televisiva. (Reuters)

El fundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció públicamente que mantener contacto con Jeffrey Epstein fue un error del que se arrepiente. En una entrevista concedida a la cadena australiana 9News, Gates abordó por primera vez las recientes revelaciones de los llamados “Epstein files”, que han arrojado nueva luz sobre las conexiones del fallecido financista con figuras de alto perfil internacional.

El empresario negó haber ocultado una enfermedad de transmisión sexual a su entonces esposa y rechazó las acusaciones de haber intentado medicar a Melinda French Gates sin su consentimiento, afirmando que “la acusación es falsa” y que Epstein buscaba extorsionarlo o dañarlo. Gates sostuvo: “Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y pido disculpas por haberlo hecho”.

Las consecuencias personales y públicas del vínculo con Epstein

El testimonio de Bill Gates se produjo tras declaraciones de Melinda French Gates a la radio estadounidense NPR, en las que expresó el impacto negativo que la amistad entre su exesposo y Epstein tuvo en su vida personal y en el curso de su matrimonio.

El caso Epstein sigue generando repercusiones públicas y políticas en Estados Unidos, a más de seis años de su muerte. (AP)

French Gates relató que revivir estos episodios resulta doloroso y describió los años vinculados a la relación con Epstein como “momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio”. French Gates sostuvo: “Esas preguntas deben ser respondidas por las personas implicadas, incluso por mi exesposo. No soy yo quien debe responder por eso”.

La relación de Bill Gates y su exesposa culminó en 2021 tras 27 años de matrimonio. El proceso de divorcio estuvo marcado por la exposición mediática de episodios privados y por el escrutinio derivado del escándalo Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores en Nueva York.

La exesposa del empresario aseguró en la entrevista con NPR que ha conseguido reconstruir su vida personal y que se siente “feliz de estar lejos de todo el lodo que había allí”. En relación a las víctimas, la filántropa subrayó: “Ninguna niña debería haber pasado por lo que esas chicas vivieron con Epstein y su entorno. Es desgarrador”.

Melinda French Gates expresó que la relación de Gates con Epstein marcó momentos difíciles en su matrimonio. (EFE)

Acusaciones y defensas: la posición de Gates y el interés del Congreso

Las acusaciones contra Bill Gates incluyeron la supuesta ocultación de una enfermedad de transmisión sexual tras encuentros con “mujeres rusas”, según los archivos de Epstein. La oficina de Gates calificó la versión de “completamente absurda y falsa”, y el propio Gates negó ante 9News cualquier implicación en conductas impropias o relaciones con mujeres vinculadas a Epstein.

“Nunca visité la isla privada de Epstein y nunca tuve relación con ninguna mujer”, afirmó el empresario. Añadió que su interés por reunirse con Epstein surgió por la promesa de conseguir financiación para proyectos científicos y de salud global, un objetivo que finalmente resultó infructuoso.

“Fui ingenuo al pasar tiempo con él. Fui uno de muchos que lamentan haberlo conocido. Cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque fue un error, nada tiene que ver con ese tipo de comportamientos”, aseguró.

La congresista Nancy Mace solicitó que Gates comparezca ante el Congreso por su relación con Epstein. (Reuters)

La polémica alcanzó al Congreso de Estados Unidos. La congresista republicana Nancy Mace manifestó su apoyo a la postura de French Gates y solicitó que Bill Gates sea citado a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las actividades de Epstein. “Tengo preguntas para Bill Gates sobre Epstein”, publicó Mace en la red social X.

El impacto del caso Epstein continúa extendiéndose a otras figuras públicas, incluidos Bill y Hillary Clinton, quienes anunciaron su disposición a testificar ante el comité tras aparecer sus nombres en los documentos judiciales asociados al caso.