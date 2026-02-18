WhatsApp: cómo desactivar Meta AI de la aplicación y por qué hacerlo

Meta AI es una función integrada en WhatsApp y no puede desactivarse completamente. (Meta)

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp es una de las dudas más comunes entre los usuarios. Sin embargo, es importante saber que Meta AI es una función integrada en la plataforma, al igual que las llamadas o los stickers, y no se puede desactivar por completo.

Ante esto, los usuarios pueden reducir su presencia tomando algunas acciones: eliminar el chat con Meta AI, evitar mencionarla en grupos o conversaciones individuales y borrar sus datos del servidor de Meta. De esta forma, es posible limitar la interacción con la inteligencia artificial dentro de la aplicación.

Cómo reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp

Los usuarios pueden limitar su presencia eliminando el chat, evitando mencionarla y borrando datos del servidor de Meta. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Para reducir la presencia de Meta AI en WhatsApp, los usuarios pueden:

Borrar el chat con Meta AI como si se tratara de cualquier otra conversación.

En caso de querer eliminar los datos almacenados por Meta AI, se puede utilizar el comando “/reset-ai”. Al hacerlo, la herramienta se restablece a su estado inicial y la copia de la conversación guardada en los servidores de Meta se elimina.

Evitar mencionar a la IA en grupos o chat individuales. Esto hace referencia al comando “@meta ai”.

Algunos usuarios proponen usar versiones anteriores de WhatsApp. No obstante, esto no es recomendable, ya que las versiones antiguas suelen tener vulnerabilidades que pueden comprometer la seguridad del dispositivo.

Meta AI avisará que la información será eliminada de los servidores. (WhatsApp)

Por qué no se puede desactivar Meta AI en WhatsApp

No es posible desactivar Meta AI en WhatsApp, ya que es una función integrada en la plataforma. Al respecto, Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, explicó al medio británico Standard que la herramienta opera “como cualquier otra función” dentro de la aplicación.

Esta imposibilidad ha generado preocupación en Europa. La parlamentaria eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová expresó en X (antes Twitter) que la falta de control sobre la inteligencia artificial plantea “serias dudas sobre el control del usuario y la seguridad digital”.

Según indicó, ha recibido numerosas consultas de ciudadanos y ya abordó el tema en una reunión del Comité de Mercado Único del Parlamento Europeo, planteando el asunto directamente al vicepresidente ejecutivo y comisario Henna Virkkunen.

(X: VeronikaCifrova)

Ante esta situación, los usuarios solo pueden optar por reducir la presencia y las interacciones con la inteligencia artificial dentro de WhatsApp.

Por qué desactivar Meta AI es importante para algunas personas

Para muchos usuarios, la decisión de reducir o desactivar la presencia de Meta AI en WhatsApp está motivada principalmente por cuestiones de privacidad, ya que al interactuar con la inteligencia artificial, parte de la información puede ser procesada y almacenada en los servidores de Meta.

Quienes prefieren mantener sus conversaciones completamente privadas suelen limitar esta función para evitar una mayor recopilación de datos.

Muchos buscan reducir Meta AI por privacidad, pues la información compartida puede almacenarse en los servidores de Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra razón habitual es la preferencia personal: algunos usuarios no desean la intervención de una inteligencia artificial en sus chats, ya que pueden considerarla invasiva o sentir que afecta la experiencia tradicional de mensajería.

Sin embargo, Meta AI también puede resultar útil para quienes deciden utilizarla. Ofrece respuestas instantáneas, sugerencias de contenido y asistencia en la redacción de mensajes, lo que facilita y agiliza las conversaciones.

Cómo utilizar Meta AI de forma segura

Para utilizar Meta AI de forma segura en WhatsApp, es importante tomar algunas precauciones básicas:

Evita compartir información sensible, como contraseñas, datos bancarios o información personal, en tus interacciones con Meta AI.

Para quienes la usan, Meta AI ofrece respuestas rápidas, sugerencias y ayuda para redactar mensajes, haciendo las conversaciones más ágiles. (WhatsApp / Meta AI)

Ajusta la configuración de privacidad en WhatsApp para controlar qué datos pueden recopilarse y almacenarse.

Si deseas limitar la presencia de Meta AI, elimina el chat, no la menciones en grupos y borra la información asociada desde el servidor de Meta.

Mantén actualizada la aplicación para contar con las últimas funciones de seguridad y protección de datos.

Utiliza Meta AI solo para consultas generales o asistencia, evitando compartir información confidencial.

Recuerda que Meta AI es opcional y puedes restringir su uso según tus preferencias de privacidad.