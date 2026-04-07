Caso $LIBRA: “Los influencers nos están salvando las papas”, reconoció Novelli antes de que Milei sea Presidente

Mauricio Novelli dice que lo único que le deja plata son los influencers

“De momento estoy salvando las papas yo porque lo que nos está dando ingresos, básicamente es lo que estoy haciendo con los influencers”. Quien hablaba casi abatido era Mauricio Novelli, uno de los fundadores de la empresa NW Profesional Traders y estrechamente vinculado al presidente Javier Milei, con quien está imputado en la causa $LIBRA.

Era agosto de 2023. Los “influencers” a los que hacía referencia el lobista eran tres: el por entonces ex diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei (también formaba parte del staff docente del instituto de formación de especialista en compra y venta de activos financieros); Agustín Laje, escritor, conferencista, y politólogo de extrema derecha y Emmanuel Danann (su nombre es Jorge Gorostiaga), quien se define como “defensor de las ideas de la Libertad en América y en el mundo”.

La Justicia puso la lupa en el viaje de Mauricio Novelli a Panamá. Parte del viaje lo habría compartido con la modelo y DJ Romina Malaspina a quien le envió el contacto los abogados que arman sociedades fantasma

Por entonces, Milei era la estrella “anti casta” en ascenso de NW Profesional Traders. Danann y Laje promocionaban las marcas de la empresa de Novelli, entre ellas, al hombre de la motosierra.

Faltaban dos meses para las elecciones generales de octubre. Los chats muestran además que Novelli financiaba la promoción cripto en redes mediante pagos regulares a influencers como Danann y Laje, un esquema que replicaba el modelo de “amplificación digital”, que luego se vería en el caso $LIBRA.

Según la documentación que consta en la causa penal, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, a Laje le abonaban 2.500 dólares mensuales por dos programas en su canal de YouTube en los que hablaba a favor de Milei entre otros temas. Dannan recibía un monto similar por sus servicios de difusión que podía incluir, por ejemplo, las políticas antifeministas de Milei. De hecho, el influencer fue condenado a realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género por el hostigamiento sistemático en redes sociales por motivos de género contra la periodista Marina Abiuso.

Dammian Dannan uno de los influencers que promocionaba el negocio cripto y atacaba las políticas de genero

Según los audios recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal, el 3 de octubre, días antes de las elecciones generales del 22 de octubre, el mismo Novelli le dejó un mensaje de audio de WhatsApp a su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque en la que la instruye cómo pagarle a los influencers, entre ellos a Milei. “Hola, Ara, ¿cómo estás? Bueno, mira, tenemos que hacer el tema este de los pagos. Ahora en breve te va a llegar la plata para-- a la cuenta de NW para poder pagar los sueldos. Así hoy ya lo pagamos. Y después con tema influencers lo mismo. Vamos a hacerlo de esa manera. Eh, Laje la vamos a pagar por PayPal y después Milei y Danan me voy a ocupar yo”.

Entre los documentos recuperados del celular del trader figura la “Carta de Compromiso” por: “Los servicios solicitados por TICKMILL LTD (el ‘Cliente’) a N&W Professional Traders SRL, Creación de contenido con 2 influencers de Argentina, de la siguiente manera:

• Agustín Laje: un reel dedicado en Instagram + 2 historias de Instagram

• Emmanuel Danann: una mención en YouTube + 2 historias de Instagram”.

Mauricio Novelli dice que él se ocupa de los pagos de “Milei y Danann”

Las acciones que debían realizar los influencers era “promocionar Tickmill” esto es hacer acciones de marketing y publicidad para atraer personas a usar esa plataforma de trading. El año 2023 fue agitado. Los argentinos elegían nuevo presidente. La inflación trepaba al 211,4% interanual. Aumentaba la pobreza y la indigencia, y el dólar paralelo subía en la City Porteña.

La figura del líder de La Libertad Avanza, uno de los candidatos opositores, seguía en ascenso. La imagen Alberto Fernández era tan mala que declinó a buscar la reelección. Las empresas sufrían un deterioro progresivo, marcando el inicio de una recesión profunda. NW Profesional Traders, una sociedad ignota para la gran mayoría de la población integraba la lista de las afectadas por la política del Frente de Todos. Fundada en junio de 2021 por el lobista Mauricio Novelli y Jeremías Walsh un especialista en compra y vende activos financieros, se dedicaba, según su página web a “Tecnicatura en Trading y Finanzas Aplicadas”.

En el staff de profesores y capacitadores figuraba el economista y “especialista cripto” Javier Milei quien era considerado por Novelli como uno de los influencers más importantes que trabajaba en el “Instituto líder de América Latina”, según publicitaba. En agosto de ese año, Milei aún no se había sometido al voto popular y Novelli estaba muy preocupado por el rumbo de su propia empresa.

Javier Milei, presidente de Argentina, y el politólogo Agustín Laje Arrigoni, los dos estaban contratados por la firma de Mauricio Novelli

Es en ese marco que Novelli envía un mensaje de voz quejándose por la situación que atravesaba la empresa: “De momento, estoy salvando las papas yo, porque lo que nos está dando ingresos, básicamente es lo que yo estoy haciendo con, con los influencers, de gestionarlo con, con algunas marcas, con los Exchange y lo que estoy gestionando con Hernán, para OKX y BingX. O sea, es, eso es literalmente lo, lo único que estamos teniendo de ganancia, que viene cien por cien por mí. Y bueno, lo otro, lo que vendemos, ayuda a pagar los gastos y todas esas cosas, ¿viste? Pero bueno, no me gusta. O sea, no, no estamos teniendo (los) ingresos de antes. Así que bueno, ahí va a haber que mejorar y todo”.

“Además, nada, ¿viste? Gere necesita mucho estar atrás, ¿viste? Motivarlo y eso. Y está con lo del papá y todo eso, ¿viste? Y nada, me tendré que sentar a hablar alguno de estos días porque es muy complicado. Yo sosteniendo todos los barcos, ¿entendés? Sosteniendo todo. Es, es jodido, ¿viste? Entonces, nada, que empiecen a... Fijate, sacó lo del curso este de arbitraje: desastre. Eh, después no, no, no... Todas las, las, las cosas que están... Las únicas cosas que, que funcionan básicamente son las que hago yo. Es la, es la realidad. O sea, vos pensá que esto no me gusta a mí. O sea preferiría que sea al revés, pero bueno, eh, es así. Así que igual son estas cosas”, sumaba.

Uno de los pagos de 2.500 dólares de Mauricio Novelli a Agustín Laje

El mensaje es lejano a la euforia y optimismo que Mauricio Novelli le expresaba a su hermana María Pía con Milei en la Casa Rosada y días antes del lanzamiento de la fallida criptomoneda, el 14 de febrero de 2025. Entre el 7 y el 11 de diciembre de 2024, en uno de los mensajes de voz Mauricio le dice a María Pia: “O sea, literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria. Ahora, ¿entendés? O sea, literalmente con las cosas que estamos haciendo, esta es tu chance de ser millonaria. O sea, tipo, si hacés las cosas bien, de vuelta te digo, es, es muy probable de que, de que logres ser tipo, tipo millonaria antes que yo, ¿entendés? O sea, capaz a los veintisiete ya sos millonaria, ¿me entendés? Ya tenés un millón de dólares, eh. De vuelta te digo. Estamos laburando cosas importantes (…) O sea, y la estás viendo la guita, no es que te estoy prometiendo, diciendo”.

Mauricio Novelli motiva a su hermana y le dice que puede ser millonaria: "literalmente te estoy diciendo: esta, esta es tu posibilidad de ser millonaria"

Romina Malaspina, Novelli y la sociedad panameña

Los investigadores mantienen bajo la lupa a otra influencer: Romina Malaspina. La modelo habría mantenido una relación hasta ahora desconocida con el especialista cripto. Entre 2024 y 2025 en el registro del celular de Novelli figuran 5269 intercambios de mensaje. De todos, los del 9 de agosto de 2024 llaman la atención ya que la DJ habría participado, al menos durante un tramo, del viaje del lobista a Panamá.

En los tribunales de Comodoro Py se especula que Novelli viajó al país caribeño para constituir la firma MNG Enterprise ya con Milei en la Casa Rosada. El 9 de agosto de 2024, Novelli conversa con “Romi”, así figura en su celular, A las 18.41, el amigo del Presidente le escribió a la influencer: “Buenas! Pasame número de pasaporte y fecha de emisión y vencimiento Rom”. Segundos después, le agrega: “Panamá irías el 21 de agosto y llegamos acá a arg el 27 a la mañana”. “Estás ok con las fechas?”, consulta luego. Por la interpretación de otros chats, Novelli estaría desde antes en Panamá.

Javier Milei, economista y político argentino, imparte una clase virtual sobre criptomonedas junto a Mauricio Novelli en el contexto de su academia digital. (Captura de video)

Menos de un minuto después le manda un contacto, el de “Aurelia Ancori Abogados Panamá”: “Te paso el contacto de la gestora de la empresa en Panamá. Ya le dije lo que necesitas. Pero te va a pedir una info, que es fácil, pero capaz mejor que lo consiga una asistente tuya, así no perdes tiempo con esas boludeces”, le escribe. Y luego añade: “Ya le avise que fecha vamos allá. Van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos (sic)”.

Hasta ahora, los investigadores no pudieron acreditar si la idea era crear una sociedad conjunta o Novelli la estaba ayudando con sus contactos en Panamá. Infobae ya publicó que en los archivos y comunicaciones extraídos del celular de Novelli no se especifica el nombre de la empresa que quería registrar. Pero justo en esos días, el 15 de agosto de 2024, se constituyó en ese país, considerado un “paraíso fiscal” la firma MGN Enterprise INC. Si bien no hay mensajes extraídos del celular que la vinculen directamente con Novelli, su nombre coincide con las iniciales del nombre completo de trader promotor de $LIBRA: Mauricio Novelli.

Algunos de los mensajes de Mauricio Novelli a Romina Malaspina en la que se habla de la formación de una sociedad en Panamá

En la escritura consultada por este medio en el Registro Público de Panamá solo aparecen los nombres de tres panameños como directivos de la empresa, algo usual en los documentos públicos societarios de ese país, que no informan quiénes son los dueños. La causa sigue en pleno proceso y las querellas ya solicitaron las declaraciones de todos los sospechosos en la causa, entre ellos, el presidente Javier Milei.