Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arrancan las Copas Libertadores y Sudamericana (REUTERS/Cesar Olmedo)

La espera por el inicio de la competencia internacional en Latinoamérica llegó a su fin y comenzará la actividad principal de las Copas Libertadores y Sudamericana. Desde el martes 7 de abril hasta el jueves 28 de mayo se disputará la fase de grupos de ambos certámenes que reunirán a 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro. Habrá 12 equipos argentinos repartidos entre los dos torneos.

En el segundo semestre del año, luego de la Copa del Mundo 2026, se disputarán las fases de eliminación directa a partir del 11 de agosto, fecha que marcará el inicio de los octavos de final. Vale destacar que la final a partido único de la Sudamericana será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre. Por su parte, el duelo decisivo de la Libertadores está programado para el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

CAMBIOS EN EL FORMATO Y DIFERENCIAS EN LA FASE DE GRUPOS

Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia (Fotobaires)

La Conmebol implementó modificaciones para la actual edición de la Copa Libertadores y la Sudamericana, eliminando la diferencia de gol como primer criterio de desempate durante la fase de grupos. A partir de ahora, en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se priorizan los enfrentamientos directos entre ellos, de acuerdo con el nuevo reglamento del ente sudamericano.

El nuevo protocolo establece que, en situaciones de igualdad de puntos dentro de un grupo, el primer criterio de desempate serán los resultados conseguidos entre los equipos igualados. Solo si esta comparación directa no resuelve la clasificación, se evaluará la diferencia de gol, pero limitada a esos enfrentamientos. De persistir la paridad, se recurrirá a la diferencia total de gol y, posteriormente, a la cantidad de goles a favor durante toda la fase, tal como detalló la entidad en el inciso 2.4.2 del Manual de Clubes para ambas competiciones internacionales.

Este sistema también excluye otros métodos antes utilizados, como el ranking de CONMEBOL y los goles de visitante, eliminando su influencia en la clasificación durante la fase de grupos. En el caso improbable de que la igualdad permanezca tras estos filtros, los criterios se desplazan al comportamiento disciplinario: menor cantidad de expulsiones, luego menos amonestaciones, y como último recurso, un sorteo decidirá la ubicación final.

Las instancias eliminatorias en ambas competencias mantienen su formato habitual: no existe la regla del gol de visitante, los empates se definen por penales y la final se resuelve en partido único, con posibles tiempos extra y penales según lo exijan las circunstancias competitivas.

EL DEBUT DE LOS EQUIPOS ARGENTINOS

River Plate disputará la Copa Sudamericana luego de no obtener su boleto a la Libertadores en 2025 (Fotobaires)

Argentina contará con seis representantes en cada torneo. Este martes, Independiente Rivadavia, que debutará de forma absoluta, recibirá a Bolivar de Bolivia desde las 19:00. Por su parte, Boca Juniors, tras dos años de ausencia en Libertadores, visitará a Universidad Católica, en Chile, desde las 21.30. Lanús, último campeón de la Sudamericana, iniciará su camino visitando a Mirassol de Brasil el miércoles a las 19:00. Más tarde, Estudiantes de La Plata jugará contra Independiente Medellín de Colombia a partir de las 21:00. De cara al jueves, Rosario Central recibirá a Independiente del Valle de Ecuador a las 19:00 y Platense, otro debutante, chocará contra Corinthians de Brasil desde las 21:00.

Respecto a la Copa Sudamericana, Racing iniciará el certamen visitando a Independiente Petrolero de Bolivia el martes a las 19:00. Al mismo tiempo, Barracas Central se estrenará contra Vasco Da Gama de Brasil. Luego, desde las 23:00, Tigre se enfrentará a Alianza Atlético en Perú.

El miércoles se abrirá con otro debut albiceleste: Deportivo Riestra jugará contra Palestino de Chile a las 19:00. A su vez, San Lorenzo hará lo propio contra Recoleta de Paraguay. River Plate, por su parte, deberá viajar a Bolivia para enfrentarse con Blooming desde las 21:30. El día jueves no contará con participación de equipos argentinos para la primera fecha.

*Horarios de Argentina

TELEVISACIÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2026

Argentina: Telefé/Pluto TV (1 partido por fecha/streaming gratuito) | Disney+/ESPN (Todos los partidos) | Fox Sports (cantidad limitada)

Brasil: Disney+/ESPN (cantidad limitada) | TV Globo (2 partidos por fecha) | Paramout+ (cantidad limitada)

Chile: Disney+/ESPN (Todos los partidos) | Chilevisión (1 partido por fecha)

Bolivia/Colombia/Ecuador/Paraguay/Perú/Uruguay/Venezuela: Disney+/ESPN (Todos los partidos)

México y América Central: Disney+/ESPN

España: LaLiga+

Estados Unidos: BeIN Sports

TELEVISACIÓN DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

Argentina: Disney+/ESPN (Mitad de los partidos) | DSports/DGO (Mitad de los partidos)

Brasil: Disney+/ESPN (Cantidad limitada) | SBT (Cantidad limitada) | Paramout+ (Cantidad limitada)

Bolivia: Disney+/ESPN (Todos los partidos)

Paraguay: Disney+/ESPN (Cantidad limitada) | Tigo Sports (Cantidad limitada)

Chile/Colombia/Ecuador/Perú/Uruguay/Venezuela: Disney+/ESPN (Mitad de los partidos) | DSports/DGO (Mitad de los partidos)

México y América Central: Disney+/ESPN

Estados Unidos: BeIN Sports

LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES 2026

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador).

GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).

GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O´Higgins (Chile).

GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).

GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

LOS MILLONARIOS PREMIOS QUE ENTRENGARÁN LAS COPAS LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

La brecha financiera entre ambos certámenes se hace evidente al considerar que en la más reciente edición, la Copa Libertadores distribuye más de 221 millones de dólares en premios, mientras que la Sudamericana reparte poco más de 84 millones. Esta diferencia convierte a la Libertadores en el torneo de clubes más rentable de Sudamérica.

Además de la recompensa financiera directa del título, el campeón accede automáticamente a la Recopa Sudamericana, que entrega un premio de USD 1,8 millones, y a competencias de alcance global como el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, torneos donde los premios pueden incrementarse. También queda clasificado a la siguiente edición de la Libertadores, lo que implica, al menos, otros 3 millones de dólares solo por disputar la fase de grupos.

PREMIOS ECONÓMICOS EN LA COPA LIBERTADORES 2026

Fase 1: USD 400.000 por partido de local

Fase 2: USD 500.000

Fase 3: USD 600.000

Fase de grupos: USD 1.000.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 340.000

Octavos de final: USD 1.250.000

Cuartos de final: USD 1.700.000

Semifinales: USD 2.300.000

Subcampeón: USD 7.000.000

Campeón: USD 25.000.000

TOTAL: USD 221.500.000

PREMIOS ECONÓMICOS DE LA COPA SUDAMERICANA 2026

Primera fase - local: entre USD 225.000

Primera fase - visitante: entre USD 250.000

Fase de grupos: USD 300.000

Mérito deportivo (por triunfo): USD 125.000

Previa OF: USD 500.000

Octavos de final: USD 600.000

Cuartos de final: USD 700.000

Semifinales: USD 800.000

Subcampeón: USD 2.500.000

Campeón: USD 10.000.000

TOTAL: USD 84.675.000