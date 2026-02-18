Modo caballo de fuego en WhatsApp: cómo activarlo en el Año Nuevo Chino 2026

Este año destaca el caballo de fuego, que puedes incorporar a WhatsApp con diseños temáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quieres darle un toque especial a tus chats para celebrar el Año Nuevo Chino 2026? El protagonista de este año es el caballo de fuego, y puedes llevar su energía a WhatsApp personalizando la aplicación con motivos alusivos.

Para lograrlo, solo necesitas seguir algunos pasos. Por ejemplo, puedes crear fondos de chat inspirados en el caballo de fuego usando Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma. También puedes pedirle a Meta AI información y recomendaciones sobre esta festividad oriental.

Recuerda que el modo caballo de fuego en WhatsApp no es una función oficial, sino una serie de ajustes que puedes aplicar para adaptar la app a tu gusto.

Con Meta AI, es posible generar imágenes, fondos de chat y resolver dudas. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear un fondo de chats con IA en WhatsApp

El proceso para crear un fondo de chats con IA en WhatsApp es el siguiente.

Abre la aplicación móvil de WhatsApp. Dirígete a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’. Ve a ‘Tema predeterminado del chats’. Seleccionar ‘Crear con IA’. Añadir la descripción referente a la imagen de un caballo de fuego Pulsar el ícono de confirmación.

Por ejemplo, puedes usar Meta AI para crear fondos de chat sobre el caballo de fuego. (WhatsApp)

Cómo realizar consultar a Meta AI sobre el Año Nuevo Chino 2026

Para realizar consultar sobre el Año Nuevo Chino 2026 a Meta AI en WhatsApp, solo debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Pulsar el ícono de Meta AI. Es un círculo azul y morado que se encuentra en la parte inferior derecha de la interfaz. Empezar un chat con Meta AI para realizar las consultas referentes al Año Nuevo Chino 2026.

Desde allí, puedes realizar todo tipo de consultas relacionadas con el Año Nuevo Chino: pedir información sobre el significado del caballo de fuego, conocer las tradiciones más populares de esta festividad o solicitar recomendaciones de frases y mensajes para compartir con tus contactos.

Con Meta AI puedes consultar el significado del caballo de fuego, tradiciones del Año Nuevo Chino y pedir frases para compartir. (WhatsApp)

Además, Meta AI puede ayudarte a crear fondos de pantalla temáticos, sugerir imágenes alusivas y hasta darte ideas para personalizar tus chats según la ocasión. Así, tendrás acceso a datos útiles y podrás adaptar WhatsApp a la energía del nuevo ciclo lunar.

Cómo crear tarjetas del Año Nuevo Chino 2026 en WhatsApp

Los usuarios pueden crear tarjetas personalizadas para el Año Nuevo Chino 2026 directamente a través de Meta AI en WhatsApp. Solo es necesario iniciar un chat con el asistente y solicitar la generación de tarjetas temáticas, ya sea con imágenes del caballo de fuego, frases de buenos deseos o elementos tradicionales de la festividad.

Meta AI ofrece opciones de diseño y permite personalizar los mensajes, facilitando así la creación de saludos originales para compartir con familiares y amigos. Todo el proceso se realiza desde la propia aplicación, sin necesidad de usar herramientas externas.

Meta AI también sugiere fondos, imágenes y opciones para personalizar tus chats por la festividad. REUTERS/Maxim Shemetov

Qué más incluye el modo caballo de fuego en WhatsApp

Además de fondos de chat y tarjetas personalizadas, el modo caballo de fuego en WhatsApp puede incluir otras opciones creativas para sumarte a la celebración del Año Nuevo Chino 2026:

Stickers temáticos: Descarga o crea paquetes de stickers inspirados en el caballo de fuego, linternas chinas, fuegos artificiales y otros símbolos de la festividad para animar tus conversaciones.

Imágenes de perfil y estados: Cambia tu foto de perfil y actualiza tus estados con imágenes alusivas al caballo de fuego y frases de prosperidad o buenos deseos para el nuevo año.

Notas de voz personalizadas: Graba saludos o frases típicas del Año Nuevo Chino con efectos de sonido tradicionales (como tambores o música china) y compártelos en tus chats.

El modo caballo de fuego en WhatsApp es ideal para quienes buscan personalizar sus chats y celebrar el Año Nuevo Chino. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Listas de difusión: Envía tus tarjetas, stickers o mensajes temáticos a varios contactos a la vez usando la función de listas de difusión de WhatsApp.

Para quiénes es el modo caballo de Fuego en WhatsApp

El modo caballo de fuego en WhatsApp está pensado para usuarios que desean personalizar sus chats y celebrar el Año Nuevo Chino 2026, compartiendo mensajes, fondos y tarjetas temáticas con familiares, amigos y contactos interesados en la cultura asiática.