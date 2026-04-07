Santiago Peña designó a un nuevo viceministro de Seguridad y nombró a un nuevo comandante de la Policía Nacional en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó este lunes a Carlos Benítez como viceministro de Seguridad Interna en reemplazo de Oscar Pereira y nombró a César Silguero como nuevo comandante de la Policía Nacional, en una reconfiguración del área que el Gobierno vincula con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

El anuncio lo realizó el ministro del Interior, Enrique Riera, quien en una conferencia de prensa televisada afirmó que la medida apunta a “fortalecer” la seguridad ciudadana en el país. El cambio forma parte del proceso de ajustes impulsados por el Ejecutivo en la segunda mitad del mandato iniciado en agosto de 2023.

Durante la presentación de las nuevas autoridades, Riera destacó los antecedentes profesionales de los funcionarios. “Ellos están acá por sus currículos que, entre paréntesis, son impecables. Entonces, es muy agradable hacer un cambio, porque todos los cambios, hay que decirlo, renuevan esperanzas”, expresó.

El titular del Interior explicó que la salida de Pereira no responde a fallas en su desempeño. “No tiene nada que ver” con bajo rendimiento o errores de ejecución, sostuvo, y vinculó la decisión con la necesidad de profundizar las políticas en curso. Según indicó, el objetivo es avanzar en la “profundización del trabajo” dentro de la Policía Nacional.

Con su designación como viceministro, Benítez, de 55 años, pasó a retiro de la institución policial “de forma voluntaria”, según precisó Riera. El ministro también remarcó que el cambio se definió con antelación. “Era una decisión que estaba tomada antes de la Semana Santa, y lo manejamos con mucha cautela”, afirmó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó este lunes a Carlos Benítez como viceministro de Seguridad Interna en reemplazo de Oscar Pereira (EFE)

Benítez ocupó la comandancia de la Policía Nacional desde agosto de 2023. En ese contexto, había advertido de manera pública sobre la existencia de presuntos elementos dentro de la fuerza que actuaban “al margen de la ley”, en referencia a situaciones internas que requerían control institucional.

La designación de Silguero como jefe de la Policía Nacional completa el esquema de conducción en el área de seguridad. El funcionario se desempeñaba como segundo al mando y ahora asume la titularidad del cuerpo en una etapa que el Gobierno presenta como de consolidación de cambios.

En junio de 2024, Paraguay reformó la ley que rige a la Policía Nacional con el objetivo de elevar el nivel de profesionalismo y ratificar su carácter no deliberante, conforme a la Constitución de 1992. Este marco normativo define el funcionamiento de la institución y establece los lineamientos para su accionar.

En la conferencia de prensa, Benítez señaló que desde su nuevo cargo buscará consolidar el enfoque establecido tras esa reforma. El funcionario indicó que trabajará para afianzar el nuevo paradigma en el desempeño del cuerpo de seguridad.

Los cambios en el Ministerio del Interior se inscriben en una reorganización más amplia del gabinete en la segunda mitad del mandato presidencial. Según las autoridades, las modificaciones buscan reforzar áreas estratégicas de la administración.

Contexto económico y otros movimientos

Una semana antes de estos anuncios en el área de seguridad, el Gobierno dispuso cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas. El jefe de Gabinete, Javier Giménez, informó que Peña removió al titular de la cartera, Carlos Fernández Valdovinos, y designó como interino a Juan José Galeano.

Los cambios en el Ministerio del Interior se inscriben en una reorganización más amplia del gabinete en la segunda mitad del mandato presidencial (EFE)

“El presidente de la República, Santiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró Giménez. El portavoz sostuvo que el funcionario saliente “hizo un trabajo extraordinario” y explicó que el “segundo tiempo” de la gestión requiere capacidades “muy específicas”.

Fernández Valdovinos había impulsado medidas de ajuste fiscal bajo un esquema que definió como “economía de guerra”, en respuesta a la caída de ingresos tributarios. Tras su salida, escribió en la red social X: “Misión Cumplida!!! Todo por mi querido Paraguay”.

Además, el Ejecutivo designó a César Riveros como director del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología tras la renuncia de Lira Giménez.

En el plano comercial, el presidente promulgó la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. “Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña tras la firma. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”.

Según datos oficiales, el tratado abarca un mercado de aproximadamente 720 millones de personas y prevé la eliminación de aranceles para más del 90 % del comercio entre ambas regiones.

(Con información de EFE)