Elisa “Lilita” Carrió habló sobre el caso de Manuel Adorni y dijo que Cristina Kirchner “le da pena”

La ex diputada Elisa Carrió

En medio del la causa judicial que apunta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ex diputada Elisa “Lilita” Carrió analizó la situación. “Todo muy raro”, dijo. Además, brindó su punto de vista sobre la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró que “hubiera sido una gran presidenta”.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. Las investigaciones comenzaron luego de que se conociera que el funcionario había realizado un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval junto a su familia. Semanas después, su situación se complicó cuando salió a la luz la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, por un monto de USD 230.000 reflejado en la escritura. Sin embargo, los valores de mercado superan ampliamente la cifra que figura en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La propiedad se escrituró en 230 mil dólares y, según trascendió, parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, entre ellas, una jubilada que dijo a la prensa no conocer al funcionario. Por esto mismo, la escribana que intervino en la operación de compraventa deberá presentarse el 8 de abril, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae.

El departamento de Manuel Adorni fue comprado con un precio considerablmente inferior al valor de compra de las propiedades de la zona (Foto: Gustavo Gavotti)

En este contexto, la ex diputada Elisa Carrió participó del ciclo de entrevistas de Luis Novaresio en A24. Al ser consultada por la cuestión de Adorni, aseguró: “Esas hipotecas privadas, además con un sueldo de 2 millones 800, todo muy raro”. Más adelante de la entrevista se preguntó: “No tengo la menor idea de quién es, no sé de dónde salió”. “Yo le creo al fiscal Pollicita”, aseguró y sostuvo: “Que lo determine la justicia”.

Luego, Novaresio consultó sobre qué sensación le genera ver a Cristina Kirchner detenida, por lo que Carrió reflexionó: “Me da pena, hubiera sido una gran presidenta y el dinero no sirve para nada, la única riqueza es la conciencia tranquila. Es una maravilla, tener la conciencia tranquila es la riqueza más grande de una ser humano”.

“Lo que yo veo para la Argentina que viene es que hay gente que tiene valores y que está resignada, diciendo que la Argentina nunca va a tener valores y que está resignada. Y yo les recuerdo que somos una generación que se crió con valores y que esa clase media espero que le haya transmitido esos valores a los hijos”, aclaró.

Cristina Kirchner, desde el balcón de San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

A su vez, cuestionó la Ley de Glaciares en la previa del debate al decir: “Van a violar las reglas de los periglaciares y de los glaciares y, estratégicamente, lo más importante del mundo es el agua dulce. Nosotros tenemos que guardar eso, se lo van a llevar puesto”. Sus declaraciones se dan horas antes de que el oficialismo busque dictaminar y acceda a abrir el Congreso el miércoles para una votación en Diputados. El problema para los libertarios respecto del llamado a una sesión especial no sería el número sino la apertura del recinto en medio de la situación de Adorni.

A la hora del conteo de votos -“poroteo”- que tienen los jefes del bloque libertario, los números parecen holgados. Sin la intención de aceptar modificaciones a la norma que ya tiene media sanción del Senado, el oficialismo asegura tener entre 130 y 134 votos con los propios y la ayuda de los “viejos” conocidos así como el apoyo de varios diputados de la oposición pero que provienen de provincias mineras.

Esto teniendo en cuenta que LLA tiene 95 diputados y que los habituales socios -PRO, MID, UCR y fuerzas provinciales- le aportan alrededor de 20-25 más. A este grupo se le sumarían diputados de las provincia mineras del bloque de Innovación Federal que son 9 así como los peronistas de Independencia o los de Elijo Corrientes.

De igual forma, con respecto a la gestión, destacó la reforma profunda que significó abrir las importaciones de medicamentos. “Esto es un avance enorme”, destacó. Además, también consideró que el hecho de que haya perdido Techint la licitación le parece “bien”. Sin embargo, cuestionó el enfrentamiento que el Presidente mantuvo con Paolo Rocca.