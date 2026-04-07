Política

Designaron a la nueva síndico general del PAMI en medio del proceso de auditorías internas

La función de María Florencia Zicavo será supervisar los procesos internos y velar por la correcta administración de los recursos asignados al organismo

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El PAMI designó a la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, concretó un cambio relevante en su estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión administrativa en una de las instituciones más grandes de la seguridad social argentina.

La medida se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 220/2026. La llegada de Zicavo a la sindicatura del PAMI implica la renovación de un cargo estratégico, esencial para la auditoría y control de las operaciones institucionales, en un contexto de alta sensibilidad política y social por el manejo de recursos destinados a millones de jubilados y pensionados.

El nombramiento cuenta con el aval de las autoridades superiores, entre quienes figuran el presidente Javier Milei y el titular del Minsiterio de Salud, Mario Iván Lugones. Su función será la de supervisar los procesos internos y velar por la correcta administración de los recursos asignados al organismo. La sindicatura general es un área clave para la fiscalización y auditoría de las acciones que se desarrollan en el PAMI, dada la magnitud de fondos y la cantidad de beneficiarios que dependen del sistema.

El PAMI es el principal prestador de servicios sociales y de salud para jubilados y pensionados en Argentina, con una cobertura que alcanza a millones de afiliados en todo el país. La sindicatura general tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales, la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en los procedimientos internos.

El control interno reviste particular importancia en organismos de la envergadura del PAMI, donde el manejo de fondos públicos y la contratación de servicios requieren de auditorías permanentes.

Prácticas incompatibles en el PAMI

A principios del mes de febrero pasado, las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.

Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.

Esteban Leguizamo pami
Esteban Leguizamo, titular del PAMI

Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.

A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).

“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios", explicaron en su momento voceros del PAMI. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad".

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