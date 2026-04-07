EN VIVO: El Ejército israelí atacó un complejo petroquímico clave del régimen de Irán en Shiraz

El presidente de EEUU, Donald Trump (REUTERS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán podría ser “eliminado en una noche”, lo que “podría” ocurrir este martes, fecha límite que fijó para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. El mandatario evitó pronunciarse sobre el final de la guerra y la definió como un “período crítico” condicionado por las decisiones iraníes.

Trump reiteró además las advertencias de atacar infraestructuras clave como puentes y centrales eléctricas en Irán, y sostuvo que la población iraní estaría dispuesta a soportar las consecuencias si eso deriva en su libertad. Desde Teherán advirtieron que un ataque de ese tipo tendría efectos que se extenderían más allá de la región.

En paralelo, el mandatario consideró el lunes una propuesta de alto el fuego de 45 días como un “paso significativo”, aunque “insuficiente”. El régimen de Irán rechazó la iniciativa y exigió el fin definitivo de la guerra, según medios estatales. En ese contexto, el líder supremo Mojtaba Khamenei sostuvo que las fuerzas iraníes no se dejarán intimidar por los asesinatos de comandantes.

Durante la madrugada del martes, la Fuerza Aérea de Israel atacó decenas de aeronaves y helicópteros militares iraníes en tres aeropuertos de Teherán, según informó la Fuerza de Defensa de Israel (IDF). Los bombardeos constituyen uno de los operativos de mayor magnitud contra infraestructuras militares iraníes en la capital.