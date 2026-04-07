EN VIVO: El Ejército israelí atacó un complejo petroquímico clave del régimen de Irán en Shiraz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán podría ser “eliminado en una noche”, lo que “podría” ocurrir este martes, fecha límite que fijó para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz. El mandatario evitó pronunciarse sobre el final de la guerra y la definió como un “período crítico” condicionado por las decisiones iraníes.
Trump reiteró además las advertencias de atacar infraestructuras clave como puentes y centrales eléctricas en Irán, y sostuvo que la población iraní estaría dispuesta a soportar las consecuencias si eso deriva en su libertad. Desde Teherán advirtieron que un ataque de ese tipo tendría efectos que se extenderían más allá de la región.
En paralelo, el mandatario consideró el lunes una propuesta de alto el fuego de 45 días como un “paso significativo”, aunque “insuficiente”. El régimen de Irán rechazó la iniciativa y exigió el fin definitivo de la guerra, según medios estatales. En ese contexto, el líder supremo Mojtaba Khamenei sostuvo que las fuerzas iraníes no se dejarán intimidar por los asesinatos de comandantes.
Durante la madrugada del martes, la Fuerza Aérea de Israel atacó decenas de aeronaves y helicópteros militares iraníes en tres aeropuertos de Teherán, según informó la Fuerza de Defensa de Israel (IDF). Los bombardeos constituyen uno de los operativos de mayor magnitud contra infraestructuras militares iraníes en la capital.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El Consejo de Seguridad de la ONU vota este martes una resolución atenuada que llama a desbloquear el estrecho de Ormuz, lejos del objetivo inicial de los países del Golfo que buscaban autorización para emplear la fuerza. La votación está prevista para las 11:00 (hora de Nueva York), aunque el resultado no está asegurado tras varias modificaciones al texto para evitar su rechazo.
Los precios del petróleo subieron el martes, mientras las acciones registraron un leve avance con cautela, en un contexto de evaluación por parte de los inversores del plazo fijado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ser “diezmado”.
Los dos principales contratos de crudo avanzaron en la jornada. El West Texas Intermediate se ubicó en torno a los 115 dólares, su nivel más alto en un mes, mientras que el Brent superó los 111 dólares.
En los mercados bursátiles, el comportamiento resultó dispar. Tokio se mantuvo estable, mientras Shanghái, Sídney, Seúl, Taipéi, Wellington, Manila y Bangkok registraron subas, al igual que Londres, París y Fráncfort. En contraste, Singapur, Bombay y Yakarta operaron en baja, y Hong Kong permaneció cerrado por festivo.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron otro complejo petroquímico en Shiraz, señalado como uno de los pocos que permanecen operativos en Irán para la producción de componentes químicos esenciales destinados a explosivos y materiales vinculados a misiles balísticos. Según las FDI, la operación se enmarca en una ofensiva más amplia contra infraestructura considerada clave para las capacidades militares iraníes.
De acuerdo con el parte militar, la Fuerza Aérea israelí, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completó un extenso vuelo de ataque en varias regiones de Irán. Entre los objetivos alcanzados figura una planta petroquímica en Shiraz utilizada, según Israel, por las fuerzas armadas iraníes para producir ácido nítrico, un insumo necesario para explosivos y para el desarrollo de misiles balísticos. Las FDI señalaron que el ataque agravó el daño a las capacidades del régimen, en particular en la producción de armamento basado en estos componentes.
Las autoridades israelíes indicaron además que este complejo forma parte de un reducido número de instalaciones de este tipo que siguen en pie, tras ataques previos contra la mayor planta petroquímica de Irán y el complejo de Maheshar. En paralelo, las FDI informaron que atacaron una base de misiles balísticos en el noroeste del país, desde donde, según afirmaron, se lanzaron decenas de misiles hacia territorio israelí. El emplazamiento fue alcanzado mientras soldados y comandantes operaban en su interior, con el objetivo de ejecutar ataques contra Israel y otros países.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra en Medio Oriente acelerará la inflación y ralentizará el crecimiento mundial, en un contexto de creciente incertidumbre económica y antes de la publicación de nuevas previsiones globales la próxima semana.
El puente que conecta Arabia Saudita y Baréin fue cerrado al tráfico de forma indefinida por temor a ataques procedentes de Irán, según informes. La medida afecta al King Fahd Causeway, la única vía terrestre que une a Arabia Saudí con la nación insular de Baréin.
En una publicación en X, la autoridad que supervisa el puente indicó que el tránsito fue “suspendido como medida de precaución” ante ataques iraníes dirigidos contra la provincia oriental saudita. La infraestructura, de 25 kilómetros de extensión, constituye un punto clave para la circulación entre ambos países.
El cierre se produce en un contexto de creciente tensión, luego de que Donald Trump amenazara con bombardear puentes y centrales eléctricas en Irán si no se reabre el estrecho de Ormuz. Irán, por su parte, advirtió con represalias “devastadoras” en caso de que su infraestructura civil resulte dañada, en una región del Golfo afectada por ataques en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel.
El Ejército de Israel informó que abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano durante una serie de operaciones de la División 91, en el marco de acciones enfocadas en la protección de los residentes del norte. Según el comunicado oficial, “las fuerzas de la División 91 han estado operando en el sur del Líbano en las últimas semanas y continúan ampliando las operaciones terrestres centradas en la protección de los residentes del norte”.
De acuerdo con el parte militar, “las fuerzas de seguridad identificaron a terroristas pertenecientes a la unidad antitanque de la organización terrorista Hezbollah, que se encontraban apostados en una mezquita de la zona”.
Tras su detección, “las fuerzas neutralizaron a los terroristas y destruyeron el recinto para eliminar la amenaza”. En otra operación, “las fuerzas identificaron a un terrorista que las observaba desde un edificio” y “la Fuerza Aérea, en cooperación con las fuerzas de seguridad y cerrando rápidamente el cerco, neutralizó al terrorista”.
El comunicado también indicó que “las fuerzas de la Brigada Givati neutralizaron escuadrones terroristas y localizaron numerosas armas”. Entre el material incautado, precisó, “se encontraban artefactos explosivos, diversos tipos de armas, municiones y otros pertrechos” que eran utilizados por la organización para llevar a cabo ataques.
La guerra en Oriente Medio dejó una segunda víctima filipina, informó este martes el Gobierno de Filipinas, después de que un misil impactara en la vivienda de una mujer en Haifa, en Israel. La víctima murió el domingo junto a su esposo israelí y sus suegros ancianos, según el Departamento de Asuntos Exteriores, que no difundió sus identidades.
Los servicios de rescate israelíes informaron el lunes que recuperaron cuatro cuerpos entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por un misil iraní el día anterior. Medios locales identificaron a la mujer como Lucille-Jean y señalaron que fue hallada junto a su familia tras varias horas de labores de rescate. La Embajada de Filipinas en Tel Aviv notificó a los familiares y brinda asistencia para la repatriación de los restos, pese a las dificultades actuales en los desplazamientos.
El conflicto ya había causado una primera víctima filipina el 1 de marzo, cuando Mary Ann Velasquez De Vera, cuidadora de 32 años, murió al intentar llevar a su paciente a un refugio. Al menos dos millones de filipinos residen en la región, muchos como trabajadores migrantes.
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía más de un 1% en la apertura de este martes, impulsado por las previsiones del gigante tecnológico Samsung Electronics, que anticipó un beneficio operativo récord para el primer trimestre del año.
Tras poco más de una hora de negociación, el indicador avanzaba un 1,3%, equivalente a 70,7 puntos, hasta los 5.521,03 enteros, luego de cerrar el lunes con una suba del 1,36 %. En paralelo, el índice Kosdaq, que agrupa a firmas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba un alza más moderada del 0,61 %.
El repunte del mercado se producía tras el informe de Samsung Electronics, que proyecta un beneficio operativo récord de unos 57,2 billones de wones (alrededor de 38.000 millones de dólares) para el primer trimestre de 2026, más de ocho veces el resultado del mismo período de 2025. Sus acciones subían cerca de un 2 % en la apertura, mientras su competidor SK Hynix avanzaba más de un 3 %. En el sector automotor, Hyundai Motor ganaba un 0,96 %, y Kia se mantenía sin cambios.