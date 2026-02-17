Cómo activar el modo Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp

En simples pasos es posible personalizar la interfaz de WhatsApp para que refleje la alegría de esta celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante febrero, Río de Janeiro se convierte en el centro mundial de la fiesta, con el Carnaval como su principal protagonista. Este evento, reconocido por su despliegue de color, música y creatividad, influye en tendencias culturales y digitales.

En este contexto, muchas personas buscan personalizar sus aplicaciones para reflejar el espíritu festivo que domina la ciudad. WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más utilizadas, permite adaptar su apariencia y funcionalidades a temáticas puntuales.

Aunque no existe un modo oficial del Carnaval, sí es posible ambientar la aplicación con recursos visuales, auditivos y temáticos inspirados en la celebración.

De qué se trata el modo Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp

Todos los ajustes se hacen directamente en la aplicación con diferentes funciones. (Foto: Europa Press)

El modo Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp es una tendencia de personalización que combina imágenes, sonidos y contenidos alusivos a la festividad.

No se trata de una función oficial de la aplicación de Meta, sino de una serie de opciones manuales que pueden activarse utilizando herramientas disponibles en la app y recursos externos.

Esta modalidad incluye la posibilidad de crear imágenes temáticas con inteligencia artificial, cambiar los sonidos de notificación por canciones típicas del Carnaval y solicitar información relacionada a asistentes virtuales como Meta AI.

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones por música relacionada al Carnaval

Una opción para ambientar WhatsApp consiste en personalizar los sonidos de notificación con fragmentos de samba, batucada o canciones emblemáticas del Carnaval.

Estos son los pasos para incorporar ritmos de samba y melodías típicas como alertas en la aplicación. (Foto: WhatsApp)

El procedimiento es sencillo: primero se debe descargar el archivo de audio elegido, luego acceder al menú de Configuración, ingresar a Notificaciones y seleccionar Tono de notificación. Al añadir un nuevo sonido, se puede elegir la pista previamente descargada.

Esta modificación permite que cada mensaje recibido recuerde la atmósfera festiva de las calles de Río de Janeiro. Asimismo, muchos usuarios optan por fragmentos de canciones clásicas o toques de samba-enredo, reforzando el ambiente del Carnaval en cada interacción digital.

Qué hacer para crear imágenes del Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp

Los usuarios pueden utilizar Meta AI dentro de WhatsApp para crear imágenes personalizadas sobre el Carnaval de Río de Janeiro. Solo hay que abrir un chat con el asistente, pulsar el botón correspondiente e ingresar una descripción de la imagen que se desea obtener.

La IA de Meta permite generar imágenes personalizadas y creativas para ambientar chats y perfiles durante la celebración. (Foto: Meta AI)

Algunos prompts útiles son: “bailarines de samba en trajes coloridos desfilando en un carro alegórico”, “máscaras de carnaval gigantes recorriendo las calles de Río”, o “niños lanzando confeti en el Sambódromo”.

Estas imágenes pueden compartirse en los chats o establecerse como foto de perfil y fondo de pantalla, logrando que la estética carnavalera se extienda por toda la aplicación. De esta forma, la inteligencia artificial facilita la personalización y acerca la experiencia del Carnaval al espacio digital.

Cómo obtener datos sobre el Carnaval de Río de Janeiro con Meta AI en WhatsApp

Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, ofrece respuestas rápidas y precisas sobre el Carnaval de Río de Janeiro. Al iniciar un chat con el asistente, es posible hacer preguntas sobre la historia de la festividad, los desfiles del Sambódromo, las escuelas de samba participantes y las tradiciones culturales asociadas.

Algunas de las consultas más frecuentes incluyen: “¿Cuándo se celebra el Carnaval de Río?”, “¿Qué escuelas de samba se destacan este año?” o “¿Qué significado tienen las fantasías y carrozas del desfile?”.

Meta AI permite hacer consultas rápidas sobre historia, desfiles y tradiciones sin salir de la app. (Foto: Europa Press)

Esta funcionalidad permite a los usuarios acceder a información relevante y actualizada sin salir de la aplicación, enriqueciendo las conversaciones y facilitando la participación en la temática carnavalesca.

Qué medidas de ciberseguridad se deben considerar al personalizar WhatsApp

Personalizar la aplicación de Meta con temáticas del Carnaval requiere tomar precauciones en materia de seguridad digital y privacidad. Al interactuar con inteligencia artificial o descargar archivos, conviene evitar compartir datos personales, contraseñas o información sensible en los chats.

Asimismo, se debe utilizar únicamente fuentes confiables para obtener imágenes y audios, disminuyendo el riesgo de infecciones por malware o intentos de fraude.