El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

La visita de Laurita Fernández a Otro día perdido generó revuelo mediático tras el comentario de Evelyn Botto sobre el pasado amoroso de Fede Bal (Video: ODP, Eltrece)

La visita de Laurita Fernández a Otro día perdido (Eltrece) no pasó desapercibida y generó un momento inesperado al aire que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió cuando Evelyn Botto, actual pareja de Fede Bal, hizo referencia a la presencia de la bailarina en el programa y, con humor e ironía, dejó en claro cuál es su postura frente al vínculo pasado entre su novio y la actriz.

En medio de una charla distendida, Botto tomó la palabra y sorprendió a todos con una frase que combinó espontaneidad y picardía: “Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un mujerón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede”. La intervención generó risas en el estudio y descolocó momentáneamente al conductor, Mario Pergolini, quien reaccionó con ironía: “Yo no sabía”.

La actual pareja del actor aprovechó la visita de la animadora para desmentir algunos rumores (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Lejos de generar un momento incómodo, la situación derivó en un intercambio cargado de humor, en el que la propia Evelyn buscó desactivar cualquier posible tensión. “No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos”, aclaró con firmeza.

El comentario, sin embargo, no quedó ahí. En el estudio, tanto Pergolini como Agustín “Rada” Aristarán aprovecharon la situación para sumar humor y alimentar el momento televisivo. “La odia”, lanzó el conductor entre risas, mientras que Rada redobló la apuesta con un: “La detesta”, generando aún más complicidad en el aire.

Evelyn Botto rompió el hielo hablando con frescura sobre su visión de los vínculos pasados de Fede Bal (Instagram)

Botto, sin perder el tono relajado, volvió a responder y dejó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “No chicos, les estoy diciendo que no la odio”. Y fue más allá con una reflexión que dejó en evidencia su postura frente a este tipo de situaciones mediáticas: “Te voy a decir una cosa: si tuviera que odiar a cada persona que haya estado con mi novio, a cuánta gente debería odiar… es imposible”.

Cuando la invitada del día fue presentada con bombos y platillos, la tensión entre ambas artistas no existió. Laurita saludó a Pergolini, a Rada y cuando llegó el momento de saludarse, ambas se abrazaron y Evelyn terminó levantando por los aires a Laurita. Un momento divertido en el que ambas compartieron risas y mostraron con un gesto que existe buena onda entre ambas.

Recientemente, Fede recordó una situación insólita que vivió cuando la locutora empezaba a visitarlo en su casa de Nordelta y terminó protagonizando un fuerte cruce con un guardia de seguridad del barrio privado en el que vive. La anécdota salió a la luz durante una entrevista con el programa radial Perros de la Calle, que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play. Allí, Bal repasó algunas situaciones de los primeros meses de su vínculo con Botto, cuando todavía no habían formalizado el noviazgo y su relación era más bien casual. Según relató, en esa etapa ella solía visitarlo de vez en cuando y en varias oportunidades llegaba a su casa en Uber, ya que no maneja. Sin embargo, con el correr de las semanas el actor empezó a notar algo extraño en el comportamiento de su pareja.

Fede Bal relató en Urbana Play cómo su relación con Botto enfrentó un episodio incómodo en la seguridad del barrio cerrado (Video: Urbana Play)

“Entraba en Uber y ella venía con cara de o...”, comentó entre risas al recordar cómo la veía cada vez que llegaba a su casa. Al principio no entendía qué estaba pasando ni por qué Evelyn parecía incómoda al entrar al barrio. De hecho, durante un tiempo ella evitó contarle lo que sucedía. La explicación llegó después de varias visitas, cuando finalmente la locutora decidió revelarle qué ocurría cada vez que pasaba por la guardia de seguridad del lugar. Allí, según contó Bal, uno de los empleados había comenzado a hacerle bromas que, lejos de resultar graciosas, terminaron generando tensión entre ellos.

“El tipo de la puerta se me hace el chistoso y me tira: ‘¿Usted es de apellido Pereyra? Ah no… esa es la de la semana pasada’”, recordó el actor sobre lo que le contó su novia. Según explicó, ese comentario no fue un hecho aislado: el guardia repitió ese tipo de chistes en distintas oportunidades. En otra ocasión, incluso habría cambiado el apellido en la broma. “La semana pasada me dijo: ‘¿Usted es Zelaya? Ah no… esa es la que viene mañana’”, agregó Botto en su relato, visiblemente molesta por la situación que debía enfrentar cada vez que ingresaba al barrio.

La reacción de Bal no tardó en llegar. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, el actor decidió intervenir personalmente. “Agarré el auto y fui a buscar a ese viejo verg…ro”, contó sin filtros durante la entrevista radial, dejando en claro que la actitud del guardia no le causó ninguna gracia. En el estudio, Kusnetzoff y el resto del equipo reaccionaron con sorpresa ante la historia. El conductor incluso señaló lo desubicado del comentario que había recibido la locutora. “Es malísimo lo que estás diciendo. Encima a Eve…”, comentó entre risas.