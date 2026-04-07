El Consejo de Seguridad de la ONU votará una resolución para desbloquear el estrecho de Ormuz sin autorizar el uso de la fuerza

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asisten a una reunión sobre la situación en Oriente Medio en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 18 de marzo de 2026. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Consejo de Seguridad de la ONU vota este martes una resolución atenuada que llama a desbloquear el estrecho de Ormuz, lejos del objetivo inicial de los países del Golfo que buscaban autorización para emplear la fuerza. La votación está prevista para las 11:00 (hora de Nueva York), aunque el resultado no está asegurado tras varias modificaciones al texto para evitar su rechazo.

El borrador más reciente, al que accedió AFP, elimina cualquier referencia a la autorización para usar la fuerza, incluso en carácter defensivo. La iniciativa surge horas antes del plazo fijado por Donald Trump, que vence a las 20:00 (medianoche GMT), para que Irán alcance un acuerdo o enfrente ataques militares estadounidenses contra plantas eléctricas y puentes.

Baréin, con respaldo de Estados Unidos y otros países exportadores de petróleo del Golfo, impulsó hace dos semanas un texto que buscaba otorgar un mandato claro de la ONU a cualquier Estado dispuesto a emplear la fuerza para desbloquear el estrecho. Sin embargo, la propuesta encontró objeciones de miembros permanentes con poder de veto, entre ellos Francia, Rusia y China, lo que obligó a diluir el contenido y postergar la votación en varias ocasiones.

El régimen de Irán mantiene un bloqueo efectivo sobre esta vía marítima estratégica desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva. La interrupción del tránsito genera efectos sobre la economía global, en particular en los mercados energéticos.

El embajador de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, expresó la postura de su país frente a la situación. “No podemos aceptar el terrorismo económico que afecta a nuestra región y al mundo, todo el mundo está siendo afectado por los acontecimientos”, afirmó la semana pasada.

Una imagen satelital del estrecho de Ormuz (EP)

El nuevo borrador “alienta enérgicamente a los Estados... a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, acordes a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales”, en lugar de autorizar explícitamente el uso de la fuerza. Además, el texto “exige” que Irán “cese inmediatamente todos los ataques contra buques mercantes y comerciales y cualquier intento de impedir el tránsito o la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

La resolución también reclama el fin de los ataques contra infraestructuras civiles vinculadas al agua, el petróleo y el gas. En paralelo, el Consejo ya había adoptado a mediados de marzo una resolución firme contra Teherán que condena el bloqueo del estrecho.

El embajador de Francia ante la ONU, Jerome Bonnafont, sostuvo que el Consejo debe “desarrollar rápidamente la respuesta defensiva necesaria” frente a la situación. La posición francesa se flexibilizó tras la incorporación de un lenguaje que limita cualquier acción a un carácter defensivo.

Aun así, persiste la incertidumbre sobre el resultado de la votación. Rusia, aliado de larga data de Irán, y China podrían vetar el texto. Esa posibilidad ya provocó la postergación de una votación prevista para el viernes anterior.

El nuevo borrador “alienta enérgicamente a los Estados... a coordinar esfuerzos, de carácter defensivo, acordes a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales”, en lugar de autorizar explícitamente el uso de la fuerza (REUTERS)

Según Daniel Forti, responsable de asuntos de la ONU en International Crisis Group, el texto refleja un equilibrio entre posiciones enfrentadas. “Baréin y sus aliados asegurarían un rechazo diplomático claro a la obstrucción iraní del estrecho, incluso si no logran la autorización para el uso de la fuerza”, explicó. “Mientras tanto, China y Rusia lograrían evitar que el Consejo respalde una respuesta militar potencialmente escalatoria, aunque el texto eluda los roles de Estados Unidos e Israel en el conflicto”.

Las autorizaciones del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza son poco frecuentes. Durante la guerra del Golfo de 1990, una votación permitió la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos en Irak tras la invasión de Kuwait. En 2011, la OTAN obtuvo luz verde para intervenir en Libia cuando Rusia se abstuvo, una decisión que luego generó críticas de Moscú por su impacto en la caída del líder libio Muamar Gadafi.

(Con información de AFP)