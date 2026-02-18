Tecno

La costumbre que todos tenemos en casa y que puede poner en riesgo la seguridad del televisor

Para evitar estos ataques se debe actualizar el sistema operativo y proteger las cuentas con contraseñas robustas

El televisor inteligente conectado a internet representa un riesgo creciente para la seguridad digital del hogar, según expertos en informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de mantener el televisor siempre conectado a internet puede transformar este dispositivo en un punto de riesgo para la seguridad digital del hogar.

Lejos de ser una simple pantalla para ver contenidos, el Smart TV se ha convertido en una puerta de entrada para ciberataques y robo de datos, según advierten especialistas en informática y telecomunicaciones.

Por qué un Smart TV conectado puede ser un riesgo para la seguridad digital

La costumbre de dejar el televisor conectado a la red es cada vez más frecuente. Plataformas de streaming, redes sociales y aplicaciones de todo tipo han hecho que el Smart TV se convierta en un centro multimedia indispensable en el hogar. Esta conectividad permanente, sin embargo, lo expone a las mismas amenazas que enfrentan otros dispositivos como ordenadores o móviles.

Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, conto en ADN de Chile que cualquier televisor inteligente, si no está bien configurado, puede convertirse en un “potencial punto de riesgo”. El simple hecho de estar siempre conectado permite que el aparato intercambie información con servicios externos y, por lo tanto, lo deja vulnerable ante ataques informáticos.

La instalación de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales incrementa las posibilidades de infección por malware y software espía en el Smart TV. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La experta enfatiza que muchas personas protegen sus computadores o teléfonos móviles, pero olvidan que el televisor también maneja datos personales y está expuesto a los mismos peligros digitales.

Qué tipo de ataques pueden afectar a un televisor inteligente

Las amenazas que enfrentan los Smart TV son similares a las de cualquier equipo conectado a internet. Uno de los principales riesgos es el hackeo por parte de ciberdelincuentes, quienes pueden buscar acceso no autorizado al dispositivo para espiar, manipular configuraciones o robar información.

Otro peligro es la infección por malware. Los televisores inteligentes permiten instalar aplicaciones, lo que abre la puerta a la descarga de programas maliciosos, sobre todo cuando se recurre a fuentes no oficiales. El llamado sideloading —instalación de apps fuera de las tiendas oficiales— incrementa considerablemente la exposición a virus y software espía.

Utilizar únicamente aplicaciones aprobadas por las tiendas oficiales ofrece una cierta garantía, ya que estos programas pasan por controles de calidad y revisiones de seguridad. Al instalar apps de sitios desconocidos, el usuario renuncia a esas barreras y se arriesga a introducir en su televisor programas diseñados para robar datos, espiar conversaciones o incluso tomar el control del equipo.

Hackeos al televisor inteligente posibilitan el espionaje, la manipulación de configuraciones y el robo de información sensible. (Imágen ilustrativa Infobae)

Además, existe el riesgo de que el televisor se convierta en un eslabón débil dentro de la red doméstica. Un atacante que logra ingresar a través del Smart TV podría intentar moverse lateralmente y comprometer otros dispositivos conectados en el hogar.

Cuáles son las señales de alerta ante un posible hackeo o infección

Detectar un compromiso en el Smart TV no siempre es sencillo, pero existen indicadores que no deben pasar desapercibidos. Entre las señales más evidentes se encuentran:

  • Encendido o apagado del televisor sin intervención del usuario.
  • Navegación en menús o aplicaciones sin uso del control remoto.
  • Presencia de aplicaciones desconocidas o desaparición de apps instaladas previamente.
  • Cambios inesperados en la configuración.
  • Lentitud o funcionamiento anómalo.

Al observar estos síntomas, los especialistas recomiendan realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo, actualizar el sistema operativo y modificar todas las contraseñas asociadas.

El encendido automático, la presencia de apps desconocidas y el funcionamiento lento pueden alertar acerca de un posible hackeo o infección en el Smart TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger el TV de ataques y robos de datos

  • Mantener el sistema actualizado: instalar siempre las últimas versiones del software ayuda a corregir vulnerabilidades conocidas. Activar las actualizaciones automáticas y revisar periódicamente la existencia de nuevos parches es clave.
  • Cambiar contraseñas y proteger las cuentas: no utilizar contraseñas por defecto ni claves débiles. Se recomienda crear contraseñas únicas y robustas, y activar la verificación en dos pasos si el sistema lo permite.
  • Revisar aplicaciones y permisos: eliminar aplicaciones que no se utilicen, verificar los permisos concedidos y desactivar funciones innecesarias, como el acceso al micrófono o la cámara, reduce las posibilidades de intrusión.
  • Asegurar la red Wi-Fi: utilizar cifrado WPA2 o WPA3, cambiar periódicamente la contraseña del Wi-Fi y evitar redes abiertas. Si el router lo permite, crear una red separada para dispositivos conectados a internet, como el Smart TV.
  • Evitar almacenar información sensible: no guardar datos bancarios en el televisor ni realizar operaciones financieras desde el dispositivo. Limitar su uso al consumo de contenidos reduce la exposición a riesgos.
  • Descargar solo aplicaciones oficiales: instalar programas únicamente desde la tienda integrada del televisor, evitando fuentes externas que pueden contener malware.

