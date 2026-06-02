El final de ‘Euphoria, entre la transgresión y la búsqueda de redención moral

El final de 'Euphoria' tuvo un giro controversial en la narrativa de la exitosa serie de HBO

*Aviso: este artículo contiene spoilers.

Lo más inteligente que hizo Sam Levinson al crear Euphoria para HBO fue hacer que su narradora y heroína fuera una adicta irredenta que también era una inocente idealista. Rue Bennett (Zendaya) fue nuestra guía a través de su visión sobrecalentada de la vida en una escuela secundaria suburbana alrededor de 2019-22; su ineficacia de slapstick nos resultó entrañable, y sus reacciones indiferentes ante el comportamiento de sus amigas —un encogimiento de hombros, una risa desquiciada, una mueca de vergüenza— bajaban la temperatura del febril sueño adolescente de Levinson. Con su sentido moral difuso pero constante, era la válvula de escape de la serie.

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Euphoria nunca fue realmente buena, pero tenía el efecto hipnótico de una hoguera. Era un paquete intensificado y de estilo exuberante de ideas ya conocidas sobre la angustia adolescente y la adicción, que comprendía, fundamentalmente, que los adolescentes rara vez tienen sentido del humor sobre sí mismos. Romantizaba el sexo, las drogas y la violencia al mismo tiempo que los explotaba de manera sensacionalista. Pero lo distintivo era Rue. La cultura reconoció esto premiando la interpretación cumplidora de Zendaya en el papel con un par de premios Emmy.

Así que se podría argumentar que lo más tonto que hizo Levinson al terminar Euphoria fue matar a Rue a mitad del episodio final de la serie, que duró más de 90 minutos, la noche del domingo. Y no estarías equivocado. Pero su muerte —por una sobredosis homicida de fentanilo, después de haber estado más o menos limpia durante la tercera y última temporada— tenía sentido, de una forma desalentadora. Encajaba con la corriente censora y negativa que corría bajo el deslumbrante y oscuro carácter del programa.

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Si Rue hubiera sobrevivido, Levinson, exadicto, no habría tenido la misma oportunidad de sermonearnos sobre la adicción y el estado tóxico de nuestra sociedad. Casi lo primero que sucedió tras su muerte fue que su amigo y patrocinador de Narcóticos Anónimos, Ali —un papel monótono interpretado con gran destreza por Colman Domingo— dio un discurso anodino sobre la adicción a su grupo de N.A.

Los últimos 45 minutos del episodio avanzaron de manera alternativamente violenta y lúgubre; el estilo seguía presente, pero la vida se había ido junto con la despreocupada y ociosa jovialidad de Rue. Ali se vengó de Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el mercader de sexo, drogas y armas que había adulterado los analgésicos de Rue, en un elaborado tiroteo al estilo del oeste. Maddy y Cassie (Alexa Demie y Sydney Sweeney), las frenemies a lo Lucy y Ethel, contemplaron un futuro en el sector cercano a la prostitución y la pornografía de la industria de los influencers.

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La evolución de los personajes de la temporada final de 'Euphoria' se volvió más superficial y melodramática

Y la serie terminó con la nota más extraña y menos convincente de la temporada: el despertar religioso que experimenta Rue tras un encuentro accidental con una familia cristiana en la zona rural de Texas. Sus encuentros atontados con la Biblia, y con un árbol en llamas que tomó como una señal bíblica, tenían algo de humor. Pero la imagen final de una Rue angelical apareciendo en el asiento vacío que la familia le dejó en la mesa se sintió completamente fuera de tono con su personaje y con la serie. Un recorrido anárquico de tres temporadas por el infierno dio un repentino volantazo, sin pizca de ironía, hacia la autopista al cielo.

Siendo justos, Sam Levinson, quien escribió y dirigió casi todos los episodios de la serie, enfrentó varios desafíos al preparar la temporada final. Las huelgas de la industria del entretenimiento retrasaron la producción; hubo una brecha de cuatro años entre la segunda y la tercera temporada. La muerte en 2023 de Angus Cloud, quien interpretaba al traficante de drogas Fezco, complicó el proceso de escritura y quitó uno de los personajes más atractivos de la serie. Zendaya y Sidney Sweeney se convirtieron en grandes estrellas, y la temporada se centró más en ellas. Hunter Schafer, quien interpretaba a Jules, el interés romántico de Rue, fue marginada, y la relación entre Rue y Jules pasó a ser una nota al pie.

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Pero el mayor problema fue que los personajes ya no podían ir a la escuela secundaria. Al verse obligado a salir de la zona de confort de invernadero que había creado, el autor intentó emplear los mismos trucos en la realidad, pero era un mundo curiosamente sintético de la era dorada de la televisión: clubes de striptease, gánsters armenios, melodrama de decorado, los peligros del desarrollo inmobiliario en Los Ángeles, la mezquindad moral de la economía de los influencers. Cruza Breaking Bad con un spaghetti western, añade sexo y religión, y ve qué pasa.

Lo que pareció ocurrir fue que Levinson perdió parte de su filo, o de su interés, o ambas cosas. El tratamiento de los personajes, especialmente los “sacos de boxeo” Cassie y Nate (Jacob Elordi), se volvió incluso más superficial y denigrante de lo que había sido en las temporadas de instituto. Los flashbacks de traumas infantiles y los estallidos de sentimentalismo que resultaban potentes en el espectro emocional adolescente, ahora resultaban melodramáticos. El retrato de la sociedad enferma responsable de los problemas de los personajes adoptó una dimensión trumpista de carnicería estadounidense. Después de todo el alboroto que causaron los excesos de la serie, Levinson parecía esforzarse por una redención que no necesitaba.

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Este no era un mundo por el que necesitáramos que Rue nos guiara; lo hemos visto muchas veces antes. La última y santurrona escena, con Ali diciéndole a la familia granjera que Rue estaba “en un lugar mejor”, traicionó todo lo que había importado en la serie. Pero contenía una verdad: la chica hizo un buen trabajo, y merecía ir a un lugar mejor.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa HBO]