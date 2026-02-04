Aprende a instalar aplicaciones APK en televisores con Android TV de manera segura

La instalación de aplicaciones APK en Android TV amplía el uso del televisor más allá de Google Play Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instalar aplicaciones APK en televisores con Android TV se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes desean ampliar las posibilidades de su dispositivo más allá de las opciones disponibles en la tienda oficial de Google.

Por qué instalar aplicaciones APK en Android TV

A diferencia de lo que muchos piensan, Android TV no se limita al catálogo de Google Play Store. Si bien esta tienda facilita la descarga de miles de aplicaciones, existen numerosas herramientas, utilidades y plataformas que no han sido publicadas oficialmente para televisores, no están optimizadas para el mando a distancia o permanecen en fase beta.

Instalar archivos APK manualmente permite acceder a todas ellas, ampliando de manera considerable las posibilidades de uso.

Este proceso es especialmente útil para quienes desean probar reproductores avanzados, personalizar la interfaz, utilizar launchers alternativos o acceder a funciones que la tienda oficial no contempla.

El proceso de instalar APK en el televisor facilita la personalización de la interfaz, launchers alternativos y reproductores avanzados. (Imagen ilustrativa Infobae)

La instalación de APK ofrece una experiencia mucho más flexible y controlada, ya que habilita la prueba de apps exclusivas o experimentales, muchas de las cuales funcionan perfectamente en pantallas grandes aunque no cuenten con certificación oficial.

Seguridad y advertencias al instalar APK en tu televisor

La libertad que brinda la instalación de archivos APK también implica ciertas responsabilidades. Android TV, por defecto, bloquea la instalación de aplicaciones de “fuentes desconocidas” para proteger al sistema de posibles riesgos.

Por eso, al intentar instalar un archivo APK por primera vez, el sistema solicita al usuario que active manualmente la opción de permitir instalaciones externas. Una vez autorizada esta función para el gestor de archivos elegido, no será necesario repetir el permiso en futuras instalaciones.

La recomendación principal para evitar problemas es descargar los archivos APK solo desde sitios conocidos y confiables. Aunque el sistema operativo previene la instalación de apps potencialmente peligrosas, el usuario debe mantener un criterio riguroso al seleccionar las fuentes. Esto reduce significativamente el riesgo de instalar software malicioso o que afecte el funcionamiento del televisor.

Se recomienda descargar archivos APK únicamente desde sitios web seguros y confiables para evitar aplicaciones maliciosas en Android TV. (Imágen ilustrativa Infobae)

Otro aspecto a considerar es la compatibilidad: no todas las aplicaciones están diseñadas para pantallas grandes ni para ser manejadas con un mando a distancia. Algunas requieren el uso de un mouse inalámbrico o una app de control remoto para funcionar correctamente en Android TV.

Si una aplicación no responde adecuadamente o genera problemas, puede desinstalarse sin afectar al resto del sistema ni al funcionamiento general del dispositivo.

Cómo instalar archivos de apps APK en Android TV

Entre las distintas alternativas para instalar archivos APK en un televisor con Android TV, destaca una aplicación por su practicidad y rapidez: Send Files to TV. Esta herramienta gratuita permite transferir archivos entre el móvil y la tele sin necesidad de cables, pendrives ni configuraciones complicadas.

El procedimiento para instalar aplicaciones mediante este método es directo y accesible para cualquier usuario, incluso sin conocimientos técnicos avanzados. Solo se requiere:

Un móvil Android y un televisor o reproductor con Android TV.

Que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.

Instalar Send Files to TV tanto en el móvil como en el televisor.

Disponer de un gestor de archivos en Android TV (File Commander es una de las opciones más populares).

La app Send Files to TV permite transferir archivos APK del móvil al televisor Android TV fácilmente y sin cables. (Imágen ilustrativa Infobae)

El paso a paso es el siguiente:

Descarga el archivo APK que deseas instalar en tu móvil. Abre Send Files to TV en ambos dispositivos. Selecciona la opción “Send” en el móvil y elige el archivo APK. Elige el televisor como receptor. El archivo se almacenará en la carpeta “Descargas” de Android TV. Abre el gestor de archivos, localiza el APK y ejecútalo. Autoriza la instalación desde fuentes desconocidas si es la primera vez que realizas el proceso. Una vez instalada, la aplicación aparecerá junto al resto de apps y podrás usarla normalmente.

Además de la transferencia inalámbrica con Send Files to TV, existen otras formas de instalar archivos APK en Android TV. Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

Desde un pendrive USB : copia el APK desde el ordenador a una memoria USB, conéctala al televisor y usa el gestor de archivos para acceder e instalar el archivo. Aunque es un método seguro y funcional, resulta menos práctico y más lento que la transferencia por WiFi.

Desde el navegador web: si el televisor permite la instalación de navegadores, es posible descargar el APK directamente desde internet. Sin embargo, la navegación y la selección de archivos con el mando pueden resultar incómodas y poco intuitivas.