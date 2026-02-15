Los riesgos ocultos de instalar Magis TV o XUPER TV en un televisor

Los servicios piratas como Magis TV solicitan permisos que comprometen el funcionamiento del dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

El uso de aplicaciones ilegales como Magis TV o XUPER TV expone a los usuarios a peligros tanto en el ámbito de seguridad digital como en el legal.

Esta tendencia, impulsada por la fácil descarga de formatos APK fuera de tiendas oficiales, oculta amenazas a la privacidad, la integridad de los dispositivos y puede desencadenar acciones judiciales por infracción de derechos de autor.

Las consecuencias legales no se limitan a posibles sanciones administrativas. Autoridades internacionales como INTERPOL han advertido que la retransmisión de contenidos sin autorización vulnera la propiedad intelectual, lo que conduciría a procesos judiciales complejos.

Leyes internacionales han sancionado a Magis TV por ir en contra de los derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la manipulación remota del sistema y el secuestro de datos privados se convierten en escenarios probables para quienes optan por estas alternativas clandestinas, según detalla un informe de ESET.

Qué permisos solicita Magis TV tras su instalación en un televisor

Los expertos recalcan que al instalar Magis TV, los usuarios se encuentran con demandas de permisos que sobrepasan ampliamente los habituales en una aplicación de streaming legítima.

Entre estos, destaca la solicitud del permiso android.permission.GET_TASKS, mediante el cual la aplicación accede a información sobre las tareas en ejecución y otras aplicaciones instaladas, abriendo la posibilidad a filtraciones de datos confidenciales.

Estos servicios ilegales solicitan permisos inusuales diferentes a los que piden plataformas legítimas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los peligros más relevantes es la opción de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que facilita tanto la desactivación de funciones esenciales como la incorporación de archivos o sistemas maliciosos. Estas operaciones pueden comprometer la seguridad y la operatividad del dispositivo de manera silenciosa.

Cuáles amenazas están asociadas a las notificaciones y archivos de audio

La publicación de notificaciones, habilitada por el permiso android.permission.POST NOTIFICATIONS, permite a una aplicación maliciosa enviar mensajes no deseados o incluso intentar ataques de phishing de forma directa en el televisor o teléfono.

De este modo, los usuarios quedan desprotegidos frente a campañas fraudulentas que intentan robar o manipular datos personales.

La instalación de estos programas dejan desprotegidos a los usuarios frente a ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la autorización para acceder a archivos de audio suma otro nivel de exposición: un atacante puede captar grabaciones privadas, documentos laborales y música almacenada, incluyendo información de alta sensibilidad.

ESET advierte que entre las credenciales peligrosas figura la posibilidad de instalar paquetes adicionales, lo que multiplica el riesgo de que un atacante distribuya malware o spyware haciéndolo pasar por actualizaciones legítimas o aplicaciones útiles.

Por qué es peligroso descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales

Descargar aplicaciones en formato APK desde sitios no verificados elimina todos los filtros de seguridad que ofrecen tanto Google Play Store como la App Store.

Los sistemas operativos pierden la capacidad de proteger al usuario frente a software malicioso, que puede infectar el dispositivo, facilitar el robo de datos y permitir el control a distancia del sistema.

La única forma segura de descargar programas es por medio de la tienda oficial de aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los expertos en ciberseguridad destacan que la ausencia de controles en estos sitios favorece la circulación de aplicaciones que buscan desde el robo de credenciales hasta el secuestro total de información, afectando la integridad y el funcionamiento del televisor o teléfono.

Qué alternativas seguras existen para acceder a películas, series y más contenidos

Utilizar servicios gratuitos legales como YouTube, Pluto TV o Vix, o pagar plataformas verificadas como Netflix, HBO Max y Prime Video, permite evitar estos riesgos técnicos y legales.

Todas estas aplicaciones están disponibles a través de tiendas oficiales —Google Play Store para Android y App Store para iOS—, y no requieren permisos que comprometan la seguridad de los datos personales.

De esta forma, los usuarios mantienen el acceso a un catálogo extenso sin exponerse a ciberataques ni a procesos judiciales. En este sentido, la elección por canales legítimos es la única vía para consumir contenido audiovisual, como películas o series, proteger la privacidad y asegurar la óptima operatividad de los dispositivos.