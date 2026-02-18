Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

El límite de 30 segundos obliga a seleccionar el fragmento más representativo de la canción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de iOS 26, Apple ha simplificado por fin uno de los cambios más buscados por los usuarios: personalizar el tono de llamada directamente desde el iPhone, sin necesidad de usar GarageBand ni conectar el dispositivo al ordenador.

Ahora todo se puede hacer en segundos desde la app Archivos, gracias a una nueva función en el menú Compartir que permite establecer cualquier clip de audio como tono en apenas unos toques.

Cómo usar tu canción favorita como tono en iOS 26

El nuevo sistema se basa en la opción Utilizar como tono, que aparece al mantener pulsado un archivo de audio en la app Archivos y seleccionar Compartir.

Con iOS 26, Apple permite personalizar el tono de llamada directamente desde el iPhone. (Imagen ilustrativa)

Si el fragmento cumple con los requisitos —formato compatible (MP3 o M4A), duración máxima de 30 segundos y guardado localmente—, el sistema lo añade automáticamente a Ajustes > Sonidos y vibración > Tono, quedando seleccionado al instante.

Es importante destacar que no todas las pistas pueden ser usadas: los archivos protegidos por DRM, como las canciones de Apple Music, quedan excluidos, incluso si tienes suscripción. Si el archivo supera los 30 segundos, será necesario recortarlo antes de asignarlo como tono.

Cómo convertir cualquier audio en tono de llamada

Personalizar el tono de llamada es una de las formas más sencillas de darle un toque único a tu iPhone y destacar entre la multitud. Con las últimas actualizaciones de iOS, ahora es posible transformar cualquier fragmento de audio en tu melodía principal sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas ni a procesos complicados.

Para usar cualquier canción como tono en tu iPhone, el archivo debe estar en formato MP3 o M4A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consigue el archivo adecuado: Descarga el clip que quieras, graba un sonido o convierte el audio de una grabación de pantalla usando la app Atajos. El archivo debe estar libre de DRM y almacenado localmente en la app Archivos.

Guarda y organiza: Sitúa el archivo en una carpeta fácil de recordar y asígnale un nombre claro si piensas crear varios tonos.

Asigna como tono: En Archivos, mantén pulsado el archivo, selecciona Compartir y luego Utilizar como tono. El tono aparecerá en Ajustes > Sonidos y vibración > Tono y quedará seleccionado automáticamente.

Elimina o alterna tonos: Puedes borrar cualquier tono personalizado deslizando hacia la izquierda sobre su nombre en la lista de tonos.

Consejos para personalizar tu tono de forma rápida y efectiva

El límite de 30 segundos obliga a seleccionar el fragmento más representativo de la canción, como el estribillo o una sección especial. Puedes recortar el audio durante la grabación de pantalla o antes de guardarlo en Archivos con ayuda de una app de edición.

Con la llegada de iOS 26, Apple ha simplificado por fin uno de los cambios más buscados por los usuarios. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Si no ves la opción Utilizar como tono en el menú Compartir, revisa que el archivo esté guardado en la app Archivos, que no supere los 30 segundos y que tenga el formato correcto. Si todavía no aparece, edita el menú Compartir para añadir la acción o asegúrate de haber actualizado a la última versión de iOS 26.

Una vez asignado, el tono personalizado quedará guardado junto a los preinstalados y podrás alternar entre ellos o eliminarlos en cualquier momento. Ya no es necesario repetir el proceso para cada cambio: el tono permanece hasta que decidas borrarlo.

Resuelve problemas comunes y disfruta de tu tono personalizado

Si tu fuente de sonido es un video, como una grabación de pantalla, puedes convertirlo a audio con el atajo adecuado y luego seguir el proceso habitual. Recuerda siempre recortar el archivo para que no supere los 30 segundos y almacenar el resultado localmente.

Evita usar canciones con protección DRM y, si el menú Compartir no muestra la opción deseada, revisa y edita las acciones disponibles. Así, podrás disfrutar de un iPhone verdaderamente personalizado, con el tono que elijas, en solo unos segundos y sin complicaciones.