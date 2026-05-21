El uso gratuito de Gemini cambia para siempre: Google empezó a limitar los mensajes y más funciones

Gemini empezará a limitar los mensajes gratuitos a Gemini.

Google comenzó a aplicar un cambio importante en el funcionamiento de Gemini, su plataforma de inteligencia artificial, modificando la forma en que se contabiliza el uso de la herramienta. A partir del 20 de mayo de 2026, los límites ya no dependen únicamente del número de mensajes enviados, sino también de la cantidad de recursos computacionales que consume cada interacción.

La medida afecta tanto a usuarios gratuitos como a suscriptores de Google AI Pro y representa un giro importante en la estrategia de monetización de la inteligencia artificial generativa. A partir de ahora, tareas complejas como razonamiento avanzado, generación de videos, investigaciones profundas o conversaciones extensas consumirán más capacidad disponible dentro de la cuenta del usuario.

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El cambio fue comunicado mediante un correo electrónico enviado por Google One a los suscriptores de AI Pro, donde la compañía explicó que el nuevo sistema tendrá en cuenta “la complejidad de las peticiones, las funciones utilizadas y la duración de las conversaciones”.

Gemini gratuito ahora tendrá un límite de mensajes al día.

Gemini ya no medirá solo mensajes

Hasta ahora, gran parte de los usuarios percibía los límites de Gemini como un simple contador de mensajes o consultas. Sin embargo, Google decidió migrar hacia un modelo más cercano al consumo real de infraestructura tecnológica.

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En la práctica, esto significa que una pregunta breve y sencilla tendrá un coste mucho menor que una solicitud compleja que implique generación de imágenes, análisis de código, resúmenes largos o razonamiento avanzado.

El nuevo esquema se basa en recursos computacionales utilizados por cada interacción. Según el Centro de Ayuda de Gemini, esos límites se renovarán automáticamente cada cinco horas hasta alcanzar un tope semanal total.

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Gemini ahora tiene un limite de uso al día.

Esto implica que dos usuarios con el mismo plan podrían agotar su cuota de manera completamente diferente dependiendo del tipo de uso que hagan de la inteligencia artificial.

Por ejemplo:

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Consultas simples consumirán pocos recursos.

Conversaciones largas consumirán más capacidad.

Herramientas avanzadas agotarán el límite más rápido.

Funciones multimedia requerirán más procesamiento.

La lógica detrás del cambio responde al elevado coste operativo de la IA generativa, especialmente en modelos capaces de manejar razonamiento complejo o creación multimedia.

Google busca controlar el gasto en IA

El movimiento de Google refleja una tendencia que ya empieza a extenderse en toda la industria tecnológica. Durante los últimos años, muchas empresas ofrecieron acceso casi ilimitado a herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de atraer usuarios y acelerar la adopción masiva de estas plataformas.

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Sin embargo, mantener modelos de IA funcionando a gran escala supone costos multimillonarios en infraestructura, energía y centros de datos. A medida que aumenta la demanda, las compañías buscan mecanismos más eficientes para limitar el uso intensivo.

Gemini ahora tiene un limite de uso al día.

Google deja claro que los límites podrán cambiar “sin previo aviso” dependiendo de la capacidad disponible o de picos de actividad dentro de Gemini.

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La empresa también confirmó que el plan AI Pro ofrecerá un límite cuatro veces superior al disponible para usuarios gratuitos, reforzando la diferencia entre quienes pagan y quienes utilizan la versión sin costo.

También cambian los “puntos de IA”

Otro de los cambios importantes anunciados por Google afecta al sistema de “puntos de IA”, una especie de saldo interno destinado a ampliar el uso de determinadas herramientas avanzadas.

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El nuevo sistema comenzará a implementarse primero en Flow y Antigravity, dos productos vinculados a generación de contenido mediante inteligencia artificial.

La distribución de puntos quedará organizada así:

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AI Plus: 200 puntos.

AI Pro: 1.000 puntos.

AI Ultra: 25.000 puntos.

Según Google, estos puntos permitirán extender el uso en funciones que demandan más recursos de procesamiento.

Los usuarios de Google AI Pro también se han visto afectados por la decisión de Google.

Qué funciones seguirán disponibles

Pese al endurecimiento de los límites, Google aclaró que varias funciones importantes seguirán formando parte de los planes actuales.

Entre ellas:

Acceso a los modelos Gemini Flash y Gemini Pro.

Funciones de razonamiento “Thinking”.

Herramientas como Deep Research.

Generación de video mediante IA.

Los 5 TB de almacenamiento en Google Fotos, Gmail y Drive.

La compañía insiste en que la experiencia general no debería cambiar drásticamente para la mayoría de usuarios, aunque quienes realizan tareas intensivas sí podrían notar restricciones mucho antes que antes.

Google busca que su IA sea más rentable. (Google)

El fin de la “barra libre” en la IA

El cambio en Gemini refleja un momento de transición para toda la industria de la inteligencia artificial. Después de varios años de acceso masivo y relativamente abierto, las grandes tecnológicas empiezan a priorizar modelos más sostenibles económicamente.

La inteligencia artificial generativa sigue creciendo rápidamente, pero cada conversación, imagen o video generado tiene un coste técnico detrás. Y ahora Google quiere que esos recursos también formen parte de la ecuación para limitar el uso de Gemini.