Todo lo que debes saber sobre el evento de lanzamiento de productos de Apple en marzo de 2026

Apple ha confirmado un nuevo evento de lanzamiento de productos para el 4 de marzo de 2026, una cita que despierta gran expectativa entre seguidores de la marca y medios de comunicación. Esta vez, la compañía ha optado por una presentación presencial en ciudades clave como Nueva York, Shanghái y Londres, en lugar de su tradicional escenario en Cupertino, California.

El formato más íntimo y exclusivo refuerza el misterio en torno a las novedades que la firma planea develar en las próximas semanas.

Detalles del evento Apple: locaciones y formato

A diferencia de sus grandes keynotes, Apple ha cursado invitaciones a medios para asistir a reuniones presenciales en tres capitales internacionales, señalando que se tratará de una “experiencia”.

Aunque la invitación no aclara si habrá transmisión en línea —una práctica común desde 2020 debido a la pandemia—, la elección de Nueva York, Shanghái y Londres sugiere una estrategia global y segmentada, posiblemente con presentaciones adaptadas a cada mercado.

Apple celebrará su “Special Apple Experience” en tres ciudades a la vez, como parte de su estrategia global. (Europa Press)

Qué productos presentará Apple en marzo de 2026

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, Apple se prepara para un primer semestre cargado de lanzamientos. Entre los dispositivos esperados destacan nuevas versiones de MacBook Pro y MacBook Air, así como una MacBook económica que estaría disponible en varios colores.

Cabe indicar que también se aguardan nuevos modelos de iPad, ampliando la gama de opciones para usuarios de distintos perfiles.

Otro punto relevante será la presentación del iPhone 17e, una actualización del smartphone de gama media de la marca. Este modelo apunta a fortalecer la presencia de Apple en un segmento competitivo, apostando por innovación y accesibilidad.

Expectativa tras el lanzamiento

El evento de marzo marca el inicio de una etapa clave para Apple en 2026, con una apuesta por diversificar su catálogo y mantener la atención del mercado global. La decisión de realizar presentaciones presenciales en diferentes continentes refuerza el enfoque internacional de la marca y podría anticipar cambios en la forma de conectar con prensa y consumidores.

Aunque la compañía no ha revelado si transmitirá la conferencia magistral en línea, la expectativa crece entre los aficionados y la prensa especializada, atentos a cualquier detalle sobre las nuevas generaciones de MacBook, iPad y el renovado iPhone 17e.

Posibles especificaciones técnicas y precio estimado del iPhone 17e

El iPhone 17e se perfilaría como la evolución natural del 16e, apostando por un equilibrio entre precio accesible y especificaciones ajustadas. De acuerdo a las filtraciones, el dispositivo integraría el procesador A19, soporte para carga magnética MagSafe, un módem C1X y el chip de conectividad N1, lo que supondría avances tanto en rendimiento como en conexiones inalámbricas.

El iPhone 17e incluiría una cámara principal de 48 megapíxeles, pantalla OLED de 6,1 pulgadas y bordes rectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de lanzamiento en Estados Unidos rondaría los 599 dólares para la versión base de 128 GB, manteniendo la estrategia de la generación anterior. En Europa, el modelo arrancaría cerca de los 709 euros, y en ambos mercados se ofrecerían variantes con mayor capacidad a precios más altos.

En el apartado de diseño, el 17e conservaría la pantalla OLED de 6,1 pulgadas, los bordes rectos y el clásico notch, dejando fuera novedades como la ‘Dynamic Island’ y tecnologías premium como ProMotion o pantalla siempre encendida, reservadas a modelos superiores. La frecuencia de actualización seguiría en 60 Hz.

En cuanto a la cámara, el terminal estaría equipado con un único sensor trasero de 48 megapíxeles y flash, sin sistemas multiobjetivo, aunque con mejoras en procesamiento computacional para optimizar las fotografías. Apple ofrecería el iPhone 17e en colores blanco, negro y una posible versión lavanda aún en desarrollo.