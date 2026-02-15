Tecno

Llega el iPhone 17e y esto es todo lo que sabemos de la opción más económica de Apple

Los rumores apuntan a que el iPhone 17e incluirá el procesador más avanzado, mejoras en autonomía y nuevas opciones de conectividad

Apple ya tendría fecha de
Apple ya tendría fecha de lanzamiento del iPhone 17e, el más barato de su nueva generación.

El iPhone 17e se ha convertido en el tema central de las filtraciones recientes sobre Apple, alimentando la expectativa de un nuevo modelo de entrada con mejoras técnicas relevantes y un precio más competitivo.

Según los rumores, la presentación del iPhone 17e podría producirse en la última semana de febrero, a través de una actualización directa en la web de la compañía y sin evento presencial. Este tipo de lanzamiento discreto ya ha sido utilizado por Apple para productos menos prioritarios.

No existe anuncio oficial, pero la información difundida por Mark Gurman en Bloomberg ha sido clave para perfilar lo que podría ser el próximo gran lanzamiento de la compañía.

El iPhone 17e de Apple:
El iPhone 17e de Apple: Un lanzamiento discreto, grandes expectativas y mejoras inéditas para la gama baja

Cómo sería el iPhone 17e y cuál sería su precio

El iPhone 17e seguiría la línea iniciada por el 16e, manteniendo una política de precio contenido y recortes selectivos, pero con hardware de última generación. Dentro de los aspectos técnicos evidenciados en las filtraciones se resalta: el procesador A19, la llegada de MagSafe, el nuevo módem C1X y el chip de conectividad N1. Así, el teléfono ofrecería rendimiento y fiabilidad, sin sacrificar la experiencia de usuario básica.

El precio sería uno de los mayores atractivos. Las filtraciones indican que Apple mantendría la barrera de los 599 dólares en Estados Unidos para la versión de 128 GB, replicando la estrategia del 16e. En Europa, el modelo base podría tener un precio cercano a los 709 euros, con variantes de mayor almacenamiento a precios escalonados.

Este posicionamiento refuerza el carácter de “iPhone asequible”, dirigido a quienes desean acceder al ecosistema iOS sin pagar los precios de la gama Pro.

El diseño del iPhone 17e no supondría una revolución. Mantendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, bordes rectos y marcos algo más visibles que en los modelos superiores. Las filtraciones descartan la llegada de la Dynamic Island a este modelo, apostando por el notch clásico. La tasa de refresco seguiría en 60 Hz, sin salto a ProMotion ni modo always-on, características reservadas para las gamas más altas.

En la parte trasera, el teléfono contaría con una sola cámara principal de 48 megapíxeles, acompañada de flash. Apple optaría por mantener la sencillez en fotografía, apoyándose en el procesamiento computacional para mejorar los resultados. Los colores disponibles incluirían opciones clásicas como blanco y negro, y se baraja la posible llegada de un tono lavanda.

iPhone 17e: Así sería el
iPhone 17e: Así sería el próximo modelo asequible con chip A19, MagSafe y cámara de 48 MP

El corazón del iPhone 17e sería el procesador A19, fabricado en 3 nanómetros, que ofrecería mejoras notables en potencia y eficiencia energética respecto al modelo anterior. El dispositivo estaría acompañado de 8 GB de memoria RAM, cifra suficiente para gestionar multitarea y futuras actualizaciones de iOS. En almacenamiento, partiría de 128 GB, con opciones de 256 y 512 GB.

La conectividad sería otro punto fuerte. El módem C1X permitiría una gestión más eficiente de redes 5G y LTE, mientras que el chip N1 mejoraría el rendimiento en WiFi y Bluetooth, garantizando mayor estabilidad y autonomía. La batería rondaría los 4.000 mAh, apoyada en la eficiencia de los nuevos componentes.

MagSafe, ausente en el iPhone 16e, llegaría por fin al modelo de entrada. Esto permitiría carga inalámbrica más rápida y compatibilidad con una amplia gama de accesorios, como carteras, soportes y baterías externas.

Cuáles serían las diferencias frente a modelos

El iPhone 17e ofrecería una experiencia fotográfica sencilla pero competente, con un único sensor trasero de 48 megapíxeles y mejoras en fotografía computacional. En la cámara frontal, algunos reportes mencionan un salto a 18 megapíxeles, aunque otros apuntan a la continuidad de los 12 megapíxeles.

La nueva generación del modelo
La nueva generación del modelo económico de Apple apostaría por una pantalla OLED, mejoras en cámara y mayor eficiencia energética, con una estrategia centrada en llegar a mercados sensibles al precio de los smartphones - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

En comparación con los modelos estándar y Pro, el 17e asumiría recortes en pantalla, cámara y materiales, pero mantendría procesador y conectividad de última generación.

El iPhone 17e está pensado para captar usuarios que buscan acceder a iOS sin pagar los precios de la gama alta, así como para empresas que renuevan flotas tecnológicas. En países como España, Italia o Portugal, se posicionaría como una alternativa intermedia, más costosa que la mayoría de Android de gama media, pero más accesible que otros iPhone recién lanzados.

Con esta acción Apple buscaría ampliar su base de usuarios y consolidar su presencia en mercados donde el precio medio de los smartphones es determinante.

