Apple estrena el límite de carga de batería en macOS 26.4: cómo funciona en MacBook

Apple introduce el límite de carga de batería en macOS 26.4 para cuidar la vida útil del MacBook - (SeongJoon Cho)

El universo Apple recibe una de las funciones más esperadas por los usuarios de portátiles: el límite de carga de batería llega oficialmente a macOS 26.4. Esta innovación, incluida en la última beta y prevista para el lanzamiento general en abril, permite a quienes utilizan un MacBook decidir hasta qué porcentaje quieren que se cargue su batería.

La posibilidad de limitar la carga al 80%, 85%, 90%, 95% o dejarla al 100% es una medida sencilla, pero con impacto directo en la salud y el rendimiento a largo plazo de las baterías de litio, que son las que equipan todos los MacBook recientes.

Qué cambia con el nuevo límite de carga de batería

Hasta ahora, los usuarios de Mac contaban con la función de “Carga optimizada de batería”, que se basa en algoritmos de aprendizaje y rutinas de uso. El sistema intentaba retrasar la carga completa hasta justo antes de prever que el usuario desconectaría el equipo. Sin embargo, este proceso dependía de la predicción y no siempre era preciso.

La gestión inteligente de batería llega a MacBook: limita la carga y amplía la vida útil del equipo - REUTERS/Loren Elliott

La nueva función de límite de carga pone ese control en manos del usuario. Si se fija el límite en, por ejemplo, 80%, el MacBook detendrá la carga ahí, sin necesidad de algoritmos ni cálculos previos. El usuario decide y el sistema obedece, permitiendo una gestión proactiva y personalizada del ciclo de carga.

Cómo activar el límite de carga en macOS 26.4

El proceso de activación es sencillo y estará disponible en todos los Mac compatibles con la actualización:

Acceder a Ajustes del Sistema. Entrar en la sección Batería. Hacer clic en el icono “i” junto a “Cargando”. Activar la opción Límite de carga. Ajustar el porcentaje deseado con el control deslizante (entre 80% y 100%).

Una vez configurado, el MacBook detendrá la carga automáticamente al alcanzar el porcentaje seleccionado. Apple aclara que, en ocasiones puntuales, el sistema puede cargar hasta el 100% para calibrar la estimación de la batería, pero serán excepciones y no la regla.

Por qué limitar la carga es clave para la vida útil de la batería

Las baterías de iones de litio, presentes en todos los portátiles modernos, sufren un desgaste acelerado cuando permanecen durante largos periodos al 100% de carga. Este fenómeno, conocido como “estrés de voltaje”, reduce la capacidad máxima de la batería con el paso del tiempo. Es especialmente relevante para quienes utilizan su MacBook siempre conectado a la corriente, ya que la batería se mantiene constantemente al máximo.

macOS 26.4 revoluciona el cuidado de la batería en portátiles Apple con control de límite de carga

Mantener la carga entre el 20% y el 80% es una recomendación extendida entre los expertos en tecnología, ya que reduce el estrés en las celdas y permite que la batería conserve su rendimiento durante más ciclos de carga.

Con la nueva función, Apple adopta oficialmente este rango óptimo y lo pone a disposición de los usuarios de Mac.

Cuándo estará disponible y quién puede probarlo

macOS 26.4 aún se encuentra en fase beta para desarrolladores, pero se espera que la beta pública llegue en los próximos días. La versión final está prevista para finales de marzo o principios de abril de 2026. Los desarrolladores pueden acceder a la función descargando la beta desde el portal oficial de Apple y seleccionando la opción correspondiente en el apartado de actualizaciones.

Cómo mejorar la vida útil de la batería

Además de limitar la carga, existen otras prácticas recomendadas para cuidar la batería de cualquier dispositivo:

Evitar que la carga caiga por debajo del 20% y que supere el 80% de forma habitual.

No exponer el MacBook a altas temperaturas durante la carga.

Utilizar siempre cargadores originales o certificados.

Desconectar el equipo cuando llegue al límite de carga seleccionado.

Activar funciones de optimización de recarga si están disponibles.

Evitar el uso intensivo durante la carga rápida para no aumentar la temperatura interna.