Apple lanza iOS 26.4 para iPhone: estas son las novedades que llegan con la actualización

La beta de iOS 26.4 introduce la inteligencia artificial generativa en Apple Music con la función 'Playground de Playlists'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beta de iOS 26.4 ya está disponible para desarrolladores. Esta versión preliminar introduce una colección de novedades que abarcan desde la automatización de la seguridad hasta la llegada de inteligencia artificial generativa en las playlists de Apple Music, pasando por renovaciones visuales y funcionales en diversas aplicaciones del sistema operativo para iPhone.

El despliegue final para el público general se espera para finales de marzo o principios de abril de 2026, pero quienes tengan acceso anticipado ya pueden explorar en detalle las nuevas posibilidades que ofrece el ecosistema iOS.

Qué cambios introduce la beta de iOS 26.4

Apple Music

La apuesta más visible en esta beta es la integración de la inteligencia artificial en uno de los servicios estrella de la compañía. Apple Music estrena el “Playground de Playlists”, una función impulsada por IA generativa que permite crear listas musicales de manera instantánea mediante comandos de texto.

El usuario solo tiene que describir el tipo de música, el ambiente o el sentimiento que busca, como “canciones para tomar café a la mañana” o “temas de disco que definieron los años 70”, para que el sistema genere automáticamente una playlist personalizada de 25 canciones con título propio.

Apple Music en iOS 26.4 incorpora una sección de 'Conciertos cerca de ti', mostrando eventos de artistas favoritos según la ubicación del usuario. (Apple)

Además, la aplicación suma una sección de “Conciertos cerca de ti”, que muestra eventos en vivo de los artistas favoritos del usuario en su zona.

Ciberseguridad

Una de las decisiones más relevantes en esta actualización es la automatización de la protección antirrobos. A partir de iOS 26.4, esta función viene activada por defecto en todos los iPhone compatibles, eliminando la necesidad de que el usuario la configure manualmente.

El sistema exige autenticación biométrica (Face ID o Touch ID) para acceder a operaciones críticas como la visualización de contraseñas, la gestión del modo Perdido en la app Buscar y las compras en Safari, entre otras funciones sensibles.

El paquete de seguridad se completa con la introducción de un retraso de una hora para la modificación de ajustes importantes, dificultando así que un posible atacante pueda tomar el control total del dispositivo en caso de robo.

IOS 26.4 renueva la galería de fondos de pantalla y la organización de esferas en Apple Watch, mejorando la personalización visual del ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta medida se orienta especialmente a proteger a los usuarios menos experimentados, ya que garantiza una capa de defensa activa sin requerir intervención ni conocimiento técnico.

Otra incorporación significativa es el cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS, el nuevo estándar de mensajería que opera entre iPhone y dispositivos Android.

Personalización visual y diseño

La galería de fondos de pantalla experimenta un rediseño profundo que la asemeja a la experiencia de la App Store. Los fondos se organizan en categorías como Tiempo, Astronomía, Emoji, Colores y otras, y pueden descargarse individualmente para gestionar mejor el almacenamiento en el dispositivo.

El sistema facilita así la liberación de espacio al permitir eliminar fácilmente los fondos que no se utilicen y anticipa la posible llegada de contenido de terceros en futuras actualizaciones. Este mismo formato de galería llega también a las esferas del Apple Watch, integrando el ecosistema visual de los dispositivos.

El nuevo cifrado de extremo a extremo en los mensajes RCS de iOS 26.4 refuerza la privacidad en la comunicación entre iPhone y Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rediseño visual se extiende a las portadas de álbumes y listas en Apple Music, que ahora aprovechan colores y efectos a pantalla completa para lograr una experiencia más inmersiva y moderna.

Qué cambios adicionales y exclusivos incluye la beta de iOS 26.4

Entre los ajustes menores que contribuyen a la experiencia diaria se encuentra el nuevo widget de música ambiental, disponible tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo, que reproduce sonidos para dormir, concentrarse o relajarse.

También se incorpora una sección de recordatorios urgentes en la aplicación Recordatorios, destinada a tareas que requieren una alarma clara al vencerse.

Los suscriptores de Freeform Creator Studio acceden a un nuevo Hub de Contenido donde pueden encontrar gráficos, fotos e ilustraciones de nivel profesional, además de capacidades de inteligencia artificial para la creación y edición de imágenes. Freeform también recibe un nuevo icono distintivo en esta versión.

En el caso de los países de la Unión Europea, se suman funciones específicas para cumplir con la Ley de Mercados Digitales, como el reenvío de notificaciones a wearables de terceros y el emparejamiento por proximidad con accesorios no fabricados por Apple, ampliando así la interoperabilidad de los dispositivos.