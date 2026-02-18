Tecno

¿Adiós a los celulares? Así son los smart glasses que prometen revolucionar la vida digital con inteligencia artificial

Estos dispositivos integran realidad aumentada, sensores avanzados y personalización mediante IA. Desde asistentes de voz hasta mapas en tiempo real, cómo será esta nueva relación entre el entorno físico y digital

Guardar
Smart Glasses, innovación inteligente -
Smart Glasses, innovación inteligente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado el ámbito laboral y académico, mientras crece la dependencia de dispositivos digitales en la vida cotidiana. En 2026, los smart glasses se consolidan como un elemento básico de la vida digital, según la revista MIT Technology Review y la publicación científica estadounidense Popular Science.

Esta clase de anteojos inteligentes proyectan información directamente en el campo visual del usuario, incluyendo notificaciones, mapas y asistentes de voz, mediante interfaces de realidad aumentada. A diferencia de los dispositivos tradicionales, los smart glasses combinan inteligencia artificial, sensores avanzados y personalización en tiempo real, adaptando la experiencia a los hábitos sensoriales y visuales de cada persona.

Esta integración anuncia una posible redefinición del vínculo entre tecnología y entorno físico. Voceros del laboratorio francés Laboratoire d’Excellence (LABEX) destacaron la apuesta del sector por la innovación tecnológica y la sustentabilidad, incorporando robótica, inteligencia artificial y fuentes de energía renovable en la producción de lentes. Robots y vehículos autónomos permiten fabricar cerca de cuatro millones de lentes al año, con controles automatizados que disminuyen errores y garantizan la calidad, mientras sistemas de reciclaje y paneles solares refuerzan la meta de sostenibilidad en la industria óptica.

Voceros de LABEX destacan la
Voceros de LABEX destacan la industria óptica sostenible con robótica, paneles solares y sistemas de reciclaje en la producción de lentes - Imagen Ilustrativa Infobae

A modo de ejemplo, diversas empresas han profundizado la integración de inteligencia artificial y sensores que miden la distancia de lectura, los movimientos oculares y de cabeza, la reacción ante la fatiga y las condiciones de iluminación. Esta información alimenta modelos digitales o gemelos virtuales que permiten anticipar y personalizar ajustes ópticos para cada usuario, según informó Popular Science.

Los lentes progresivos más recientes calculan áreas de enfoque precisas, ajustándose tanto a la prescripción óptica como a las rutinas visuales del usuario. Esto facilita una adaptación más rápida y reduce las distorsiones respecto de las soluciones ópticas convencionales.

La convergencia de salud visual y auditiva avanza con modelos que añaden asistencia auditiva a través de micrófonos direccionales y altavoces de oído abierto, configurables desde aplicaciones móviles. Según Popular Science, el objetivo es reducir el estigma asociado a los dispositivos tradicionales y favorecer su integración en la vida diaria.

Imágenes Ilustrativa Infobae
Imágenes Ilustrativa Infobae

El sector enfrenta desafíos sanitarios y sociales de magnitud. Datos de Popular Science y la Organización Mundial de la Salud indican que la presbicia afecta al 85% de las personas mayores de 40 años, quienes pasan en promedio seis horas diarias frente a pantallas, cifra que asciende a diez horas en oficinas. El déficit visual no corregido representa pérdidas anuales de productividad estimadas en USD 411.000 millones, mientras el coste de soluciones ópticas ronda los USD 25.000 millones.

La privacidad y la aceptación social de los smart glasses despiertan debates. El uso de cámaras, asistentes y sensores incorporados genera preocupación respecto a la protección de datos y los límites de la vigilancia individual. El sector óptico europeo debate cómo integrar estas tecnologías sin perder la confianza de los usuarios, según MIT Technology Review y Popular Science.

Las recomendaciones de los especialistas incluyen la implementación de sistemas de seguridad y cifrado avanzados para proteger la información personal, así como el desarrollo de marcos regulatorios claros que definan los usos permitidos de las cámaras y sensores en espacios públicos y privados.

Además, la Agencia de Protección de Datos de la Unión Europea enfatiza la importancia de informar de manera transparente a los usuarios sobre las funciones de recopilación y procesamiento de datos de estos dispositivos.

El desarrollo progresivo de los smart glass prevé un aumento de sus capacidades en productividad, salud y vida cotidiana. La adopción creciente en Europa y Estados Unidos anticipa una transformación profunda en la interacción con la tecnología y la información.

Temas Relacionados

Smart GlassTecnoIAMITNewsroom BUE

Últimas Noticias

Mantén tu navegador al día: nueva actualización de Chrome para proteger tu información

Google ha publicado un parche de emergencia que soluciona la primera vulnerabilidad zero-day del año 2026

Mantén tu navegador al día:

Santiago y Lima, dos extremos en movilidad urbana: el informe que revela las grandes diferencias latinoamericanas

Buenos Aires se destaca por la variedad y extensión de su red de transporte público, pero enfrenta desafíos asociados a la antigüedad del subte

Santiago y Lima, dos extremos

Dale tu estilo al iPhone: cómo poner cualquier canción de tono rápidamente

No todas las pistas pueden ser usadas: los archivos protegidos por DRM, como las canciones de Apple Music, quedan excluidos

Dale tu estilo al iPhone:

Descubre la nueva experiencia de videopodcast en Apple Podcasts: más control y mejor calidad para oyentes

Los creadores tendrán la capacidad de insertar anuncios de video de manera dinámica, incluyendo segmentos leídos por los propios presentadores

Descubre la nueva experiencia de

El Digital Summit Latam 2026 reunirá a líderes de 49 países en Madrid

La cita internacional se desarrollará el 26 y 27 de febrero en el Palacio de Linares, donde expertos debatirán sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, gobernanza y ciberseguridad, consolidando el protagonismo latinoamericano en la economía digital global

El Digital Summit Latam 2026
DEPORTES
Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Gasly salió a pista con el Alpine a la espera de Franco Colapinto

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Los expedientes secretos de Dibu Martínez: el gesto que lo hizo arquero de Selección y la atajada que sorprendió a la FIFA

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

Del Museo Van Gogh al

Del Museo Van Gogh al Louvre: los 9 robos más impactantes de la historia y cuáles quedaron sin resolver

Por qué el arroz con huevo brinda los mismos beneficios que la carne roja en proteínas, según los expertos

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes

Asesinó a su esposo, tres hijos y un nieto para cobrar los seguros: la macabra historia de Janie Lou Gibbs

Zelensky reiteró a sus aliados que el armamento del ejército ruso contiene “miles de componentes” de fabricación extranjera