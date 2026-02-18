¿Adiós a los celulares? Así son los smart glasses que prometen revolucionar la vida digital con inteligencia artificial

Smart Glasses, innovación inteligente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado el ámbito laboral y académico, mientras crece la dependencia de dispositivos digitales en la vida cotidiana. En 2026, los smart glasses se consolidan como un elemento básico de la vida digital, según la revista MIT Technology Review y la publicación científica estadounidense Popular Science.

Esta clase de anteojos inteligentes proyectan información directamente en el campo visual del usuario, incluyendo notificaciones, mapas y asistentes de voz, mediante interfaces de realidad aumentada. A diferencia de los dispositivos tradicionales, los smart glasses combinan inteligencia artificial, sensores avanzados y personalización en tiempo real, adaptando la experiencia a los hábitos sensoriales y visuales de cada persona.

Esta integración anuncia una posible redefinición del vínculo entre tecnología y entorno físico. Voceros del laboratorio francés Laboratoire d’Excellence (LABEX) destacaron la apuesta del sector por la innovación tecnológica y la sustentabilidad, incorporando robótica, inteligencia artificial y fuentes de energía renovable en la producción de lentes. Robots y vehículos autónomos permiten fabricar cerca de cuatro millones de lentes al año, con controles automatizados que disminuyen errores y garantizan la calidad, mientras sistemas de reciclaje y paneles solares refuerzan la meta de sostenibilidad en la industria óptica.

Voceros de LABEX destacan la industria óptica sostenible con robótica, paneles solares y sistemas de reciclaje en la producción de lentes - Imagen Ilustrativa Infobae

A modo de ejemplo, diversas empresas han profundizado la integración de inteligencia artificial y sensores que miden la distancia de lectura, los movimientos oculares y de cabeza, la reacción ante la fatiga y las condiciones de iluminación. Esta información alimenta modelos digitales o gemelos virtuales que permiten anticipar y personalizar ajustes ópticos para cada usuario, según informó Popular Science.

Los lentes progresivos más recientes calculan áreas de enfoque precisas, ajustándose tanto a la prescripción óptica como a las rutinas visuales del usuario. Esto facilita una adaptación más rápida y reduce las distorsiones respecto de las soluciones ópticas convencionales.

La convergencia de salud visual y auditiva avanza con modelos que añaden asistencia auditiva a través de micrófonos direccionales y altavoces de oído abierto, configurables desde aplicaciones móviles. Según Popular Science, el objetivo es reducir el estigma asociado a los dispositivos tradicionales y favorecer su integración en la vida diaria.

Imágenes Ilustrativa Infobae

El sector enfrenta desafíos sanitarios y sociales de magnitud. Datos de Popular Science y la Organización Mundial de la Salud indican que la presbicia afecta al 85% de las personas mayores de 40 años, quienes pasan en promedio seis horas diarias frente a pantallas, cifra que asciende a diez horas en oficinas. El déficit visual no corregido representa pérdidas anuales de productividad estimadas en USD 411.000 millones, mientras el coste de soluciones ópticas ronda los USD 25.000 millones.

La privacidad y la aceptación social de los smart glasses despiertan debates. El uso de cámaras, asistentes y sensores incorporados genera preocupación respecto a la protección de datos y los límites de la vigilancia individual. El sector óptico europeo debate cómo integrar estas tecnologías sin perder la confianza de los usuarios, según MIT Technology Review y Popular Science.

Las recomendaciones de los especialistas incluyen la implementación de sistemas de seguridad y cifrado avanzados para proteger la información personal, así como el desarrollo de marcos regulatorios claros que definan los usos permitidos de las cámaras y sensores en espacios públicos y privados.

Además, la Agencia de Protección de Datos de la Unión Europea enfatiza la importancia de informar de manera transparente a los usuarios sobre las funciones de recopilación y procesamiento de datos de estos dispositivos.

El desarrollo progresivo de los smart glass prevé un aumento de sus capacidades en productividad, salud y vida cotidiana. La adopción creciente en Europa y Estados Unidos anticipa una transformación profunda en la interacción con la tecnología y la información.