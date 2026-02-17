Tecno

Starlink tiene una nueva política de tarifas en 2026: así se puede bajar el precio del internet satelital

La actualización permite a los usuarios de elegir la fecha exacta para modificar su plan, facilitando la administración financiera

Guardar
Las nuevas políticas de Starlink
Las nuevas políticas de Starlink ofrecen mayor flexibilidad en el cambio de planes para el servicio de internet satelital. (SpaceX)

Las nuevas políticas de cambio de planes para el servicio de internet satelital de Starlink marcan un giro en la gestión de tarifas y condiciones de uso para sus usuarios.

Esta actualización responde a una de las principales demandas de la comunidad: la posibilidad de modificar el plan contratado con mayor libertad y previsibilidad, eliminando gran parte de las limitaciones que hasta hace poco condicionaban la experiencia del cliente.

Qué cambia en la gestión de planes y tarifas de Starlink

La modificación más destacada de la política de Starlink reside en la flexibilidad para elegir la fecha exacta en la que se hará efectivo un cambio de plan. Anteriormente, el sistema presentaba una lógica desigual: quienes optaban por una tarifa superior veían el ajuste de manera inmediata, mientras que aquellos que deseaban bajar de plan debían esperar hasta el cierre del ciclo de facturación. Esta asimetría dificultaba la administración de pagos y generaba insatisfacción entre los usuarios.

La modificación de políticas sitúa
La modificación de políticas sitúa a Starlink más cerca de las prácticas de los operadores tradicionales en el mercado de internet. (Europa Press)

Con la actualización, la aplicación de Starlink permite seleccionar entre dos alternativas bien diferenciadas:

  • Opción “Ahora”: el usuario puede hacer efectivo el cambio en el momento, accediendo inmediatamente a la nueva velocidad o condición de servicio.
  • Opción “Fecha”: el ajuste se programa para activarse al finalizar el ciclo de facturación vigente, facilitando la organización financiera y la correcta facturación mensual.

Este cambio sitúa a la empresa de Elon Musk más cerca de las prácticas de los operadores tradicionales, adaptando políticas que ya eran habituales en el sector y que otorgan mayor autonomía al cliente.

Cómo funciona el proceso para cambiar de plan en Starlink

El proceso se ha simplificado considerablemente. Al ingresar a la plataforma para modificar el plan, la interfaz despliega ambas opciones, permitiendo que cada usuario decida según su necesidad específica. Si se elige la modalidad inmediata, la velocidad contratada se ajusta desde ese mismo instante, lo que resulta útil para quienes requieren una mejora urgente en el servicio.

Por el contrario, si se prioriza la eficiencia económica, la opción más recomendada es esperar al fin del ciclo de facturación.

Cambiar de un plan superior
Cambiar de un plan superior a uno inferior en Starlink puede implicar la pérdida de beneficios exclusivos y la devolución obligatoria de equipos como el Starlink Mini. (Starlink)

La lógica detrás de esta recomendación es clara: cuando el usuario baja de plan de forma inmediata, no obtiene reembolso alguno por el periodo ya abonado, por lo que la reducción de costos solo se materializa a partir del próximo ciclo.

Qué condiciones y penalizaciones existen al bajar de plan

Starlink ha introducido una serie de restricciones y advertencias para quienes decidan pasar de un plan superior a uno inferior, especialmente en regiones donde está disponible el Plan Residencial Max. Entre las consecuencias más relevantes figuran la pérdida de beneficios exclusivos y la obligación de devolver ciertos equipos que, en la modalidad superior, se incluían sin coste adicional.

Por ejemplo, al abandonar el Plan Residencial Max en favor de una opción de menor velocidad, el usuario pierde el acceso gratuito al Mini Kit para Viajes, así como descuentos del 50 % en los planes Roam, pensados para quienes viajan frecuentemente y utilizan el servicio en distintos lugares.

Además, deberán devolver el dispositivo Starlink Mini; si no lo hacen, se les facturará el valor total del equipo, aunque existe la alternativa de continuar con el alquiler bajo una tarifa mensual inferior ajustada al nuevo plan.

Starlink recomienda leer detalladamente las
Starlink recomienda leer detalladamente las condiciones y planificar cualquier cambio de plan para el cierre del ciclo de facturación y evitar penalizaciones. (NurPhoto)

Estas penalizaciones, por ahora, se aplican únicamente en mercados donde el Plan Residencial Max está vigente, como Estados Unidos, pero la trayectoria de la empresa indica que estos ajustes tienden a implementarse primero en su mercado principal y luego se extienden progresivamente a otros países.

Qué debe tener en cuenta el usuario antes de cambiar de plan

Starlink recomienda analizar detenidamente las condiciones antes de modificar la tarifa y decidir cuidadosamente el momento en que se hará efectivo el cambio. El riesgo de perder calidad de servicio o de enfrentar penalizaciones sin recibir reembolso es real, especialmente si la decisión se toma sin considerar el calendario de facturación.

La compañía sugiere prestar especial atención a las condiciones de devolución de equipos y a las consecuencias asociadas a la pérdida de descuentos y beneficios. En todos los casos, la recomendación principal es que el usuario lea con detalle las nuevas reglas y planifique el cambio para el cierre del ciclo de facturación, asegurando así la mayor eficiencia económica.

Temas Relacionados

StarlinkInternet satelitalInternetPreciosElon MuskTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

La irrupción de la inteligencia artificial, liderada por un puñado de empresas, acelera la pérdida de empleos y desafía la capacidad de reacción de las instituciones, según advierte Matt Shumer en su columna

La concentración de poder, la

El 67% de los latinoamericanos ya guarda sus datos en la nube, pero pocos los protegen

La comodidad y el acceso remoto transforman la gestión de datos, pero expertos advierten sobre configuraciones inseguras y errores humanos que facilitan ataques y robos digitales

El 67% de los latinoamericanos

Si tienes un televisor LG debes saber esto: anuncian actualización con IA para audio

La actualización permite conectar hasta cuatro altavoces y un subwoofer de manera inalámbrica

Si tienes un televisor LG

El creador de God of War arremetió contra Sons of Sparta y lo califica de “basura”

David Jaffe cuestiona la narrativa, el diseño y el precio del juego, criticando su compra y comparándolo desfavorablemente con otros títulos de acción en 2D del mercado

El creador de God of

Solo Leveling llega a Fortnite: este es todo el contenido que estará en disponible

El juego incluirá picos temáticos y mochilas basadas en las armas e invocaciones de sombras inspiradas en el anime

Solo Leveling llega a Fortnite:
DEPORTES
Náutico Hacoaj: historia y tradición

Náutico Hacoaj: historia y tradición de un club que tendrá dos semanas de tenis internacional

Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel en Boca: “No tiene lugar”

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

TELESHOW
Yanina Latorre confesó que le

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

Las múltiples facetas de Martín Piroyansky: de alzarse con dos premios en Las Vegas al mostrador de un café

INFOBAE AMÉRICA

El negocio del juego de

El negocio del juego de azar en Panamá roza los $3,000 millones en 2025

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas