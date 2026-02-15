Tecno

Starlink cambia sus tarifas en 2026: ahora será más flexible reducir el precio del servicio

Los usuarios ahora pueden elegir la fecha exacta para el cambio de plan, ya sea inmediato o al finalizar el ciclo de facturación vigente

Starlink modifica sus políticas y
Starlink modifica sus políticas y tarifas para internet satelital, permitiendo cambios de plan con mayor flexibilidad y control de los usuarios. (Europa Press)
Starlink ha decidido modificar sus políticas y tarifas, introduciendo una flexibilidad solicitada por sus usuarios en el cambio de planes. Esta actualización, que afecta a quienes utilizan sus servicios de internet satelital, será una mejora de calidad de vida para la comunidad.

Qué cambios implementó Starlink en sus tarifas

La decisión de Starlink se centra en permitir a los usuarios una gestión más personalizada de sus tarifas. Hasta ahora, quienes deseaban cambiar a un plan superior veían el cambio reflejado de inmediato, mientras que los usuarios que optaban por bajar de tarifa debían esperar al siguiente ciclo de facturación para que la modificación tuviera efecto. Este sistema generaba inconvenientes y poca transparencia en la gestión del servicio contratado.

Con la nueva política, el usuario tiene la posibilidad de escoger la fecha exacta en la que quiere que el cambio de tarifa se haga efectivo. Las opciones disponibles en la aplicación de Starlink son claras: se puede optar por un cambio “ahora”, es decir, inmediato, o bien seleccionar que la modificación entre en vigor al finalizar el ciclo de facturación vigente.

Esta novedad acerca a Starlink a las prácticas habituales de los operadores tradicionales, replicando sus políticas de servicio para resultar más competitivo y atractivo en el mercado global de telecomunicaciones.

El sistema anterior de Starlink
El sistema anterior de Starlink obligaba a esperar el próximo ciclo de facturación para bajar de tarifa, generando inconvenientes y falta de transparencia.

Cómo funciona ahora el cambio de tarifas para el usuario

El proceso para cambiar de plan dentro de la plataforma se simplifica y otorga mayor control al cliente. Al solicitar una modificación de tarifa, la aplicación ofrece dos alternativas:

  • Ahora: el usuario puede activar el nuevo plan de forma inmediata. En este caso, la velocidad contratada se ajusta desde el mismo momento en que se realiza el cambio.
  • Fecha: si se elige esta opción, la nueva tarifa se aplicará una vez concluido el ciclo de facturación actual. Este método facilita la gestión de pagos y asegura que todo el proceso quede debidamente registrado en la factura mensual.

A pesar de que la flexibilidad representa un avance, existen matices en cuanto a su impacto real. En especial, la posibilidad de cambiar a una tarifa inferior de forma inmediata puede resultar menos ventajosa de lo que aparenta a simple vista.

Al modificar el plan dentro
Al modificar el plan dentro de la app de Starlink, los clientes pueden activar el cambio inmediatamente o programarlo para después del ciclo de facturación. (SpaceX)

Penalizaciones y condiciones al bajar de plan en Starlink

Además de la gestión del ciclo de facturación, existen otras condiciones relevantes al modificar el tipo de plan, especialmente al pasar de una tarifa superior a una inferior. Starlink advierte que estos cambios pueden acarrear penalizaciones y la pérdida de ciertos beneficios.

Por ejemplo, al cambiar del Plan Residencial Max a una modalidad de menor velocidad —como el Residencial 200 Mbps o el Residencial 100 Mbps—, el usuario pierde el acceso al Mini Kit Gratis para Viajes, que deja de estar incluido como alquiler gratuito. También se elimina el 50% de descuento en los planes Roam, una ventaja significativa para quienes combinan el servicio residencial con desplazamientos ocasionales.

Otra condición importante es la devolución del equipo Starlink Mini. Si el usuario no devuelve este dispositivo tras bajar de plan, deberá abonar el valor total del kit. Existe la alternativa de mantener el alquiler del Mini, pero el servicio continúa con una tarifa de alquiler mensual baja, ajustada a la nueva modalidad seleccionada.

Bajar de plan en el
Bajar de plan en el Plan Residencial Max de Starlink exige devolver el equipo Mini, pagar su valor o mantenerlo en alquiler con una tarifa ajustada. (Foto: Starlink)

Estas restricciones, de momento, solo afectan a regiones donde está disponible el Plan Residencial Max, como Estados Unidos. Sin embargo, la trayectoria de la empresa indica que estos cambios suelen implementarse primero en su mercado principal y, con el tiempo, se extienden al resto de países donde Starlink opera.

Quienes deseen cambiar a una tarifa inferior de manera inmediata deben saber que la calidad del servicio disminuirá en ese instante, pero no recibirán reembolso alguno por la cuota correspondiente al ciclo ya pagado. Por ello, la forma más recomendable de ajustar el plan a la baja es esperar al cierre de facturación.

