Starlink en tu teléfono: cómo conectarte sin instalar antenas

No todos los dispositivos son compatibles con esta nueva tecnología. (Imagen ilustrativa)

La revolución en la conectividad móvil ha llegado con la puesta en marcha de la red Direct-to-Cell de Starlink, una tecnología que permite que tu smartphone se comunique directamente con los satélites de SpaceX, eliminando la necesidad de antenas externas o puntos de acceso Wi-Fi. Esta innovación ya es una realidad en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, y promete transformar el acceso a la comunicación en zonas donde la cobertura tradicional es inexistente.

Tecnología Direct-to-Cell: así funciona la conexión satelital en tu móvil

El sistema Direct-to-Cell convierte los satélites Starlink en torres móviles flotantes en órbita baja, capaces de detectar la cobertura de tu teléfono y, cuando no existe red terrestre disponible, ofrecer servicios básicos como mensajes de texto y localización. Próximamente, la plataforma añadirá soporte para llamadas y datos, ampliando aún más las posibilidades de uso en situaciones cotidianas y de emergencia.

Actualmente, la disponibilidad del servicio varía según el país y el acuerdo con las operadoras. En Estados Unidos, por ejemplo, está integrado en planes superiores de T-Mobile y pronto añadirá un coste mensual específico.

Starlink es un servicio de internet satelital revolucionario desarrollado por SpaceX (de Elon Musk). (Europa Press)

Canadá ofrece una beta gratuita a través de Rogers, mientras que en Japón y Australia, los acuerdos con SoftBank y Telstra se enfocan en el envío de SMS en zonas rurales o de difícil acceso.

Compatibilidad: qué móviles pueden conectarse a Starlink Direct-to-Cell

No todos los dispositivos son compatibles con esta nueva tecnología. Para aprovechar la conexión satelital, el smartphone debe contar con un hardware específico que soporte los estándares más modernos de redes no terrestres. Entre los modelos validados se encuentran:

iPhone 14 y posteriores con iOS 18 o superior.

Google Pixel 9 en adelante, con Android 15 o superior.

Samsung Galaxy S21 y versiones posteriores, así como los plegables Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.

Otros modelos recientes de marcas como Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi.

Para aprovechar la conexión satelital, el smartphone debe contar con un hardware específico. (Starlink)

El requisito clave es la presencia de módems compatibles con 3GPP Release 17+ para redes NTN, como los Qualcomm Snapdragon X75/X80 o equivalentes.

Además, es imprescindible activar la opción de Redes Satelitales en los ajustes del sistema operativo para habilitar la función.

Cómo activar la conectividad satelital en iPhone y Android

El proceso de activación varía según el sistema operativo y la marca del dispositivo:

En iPhone (iOS 18 y posteriores):

Accede a Ajustes > Satelital y selecciona la función.

Alternativamente, ve a Ajustes > Apps > Mensajes y busca las opciones satelitales.

Desde el Centro de Control, toca el ícono de datos móviles y elige Satelital.

Para practicar, accede a la opción de demostración en Ajustes > Apps > Mensajes > Demostración.

En Android (Android 15 y dispositivos compatibles):

Ve a Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital.

O dirígete a Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite.

Mantén presionado el botón de encendido y selecciona Comunicación satelital en el menú de emergencia.

Si tu operadora ha cerrado un acuerdo con SpaceX, la conexión al satélite es automática y no requiere instalar aplicaciones adicionales.

Los modelos iPhone 14 en adelante, equipados con iOS 18 o versiones superiores, son compatibles con Starlink.

Diferencias entre Starlink Direct-to-Cell y Apple Emergency SOS

Ambas soluciones ofrecen conectividad en situaciones de emergencia, pero existen diferencias relevantes:

Starlink Direct-to-Cell permite enviar SMS y ubicación, y en el futuro ofrecerá voz y datos, siendo multiplataforma ( iOS y Android seleccionados). Está integrado en la tarifa de la operadora y requiere un acuerdo con la misma.

Apple Emergency SOS se limita a mensajes de emergencia dirigidos a servicios específicos y es exclusivo para iPhone 14 y modelos posteriores. Es gratuito durante los primeros dos años y funciona de manera independiente, sin depender de una operadora.

Aunque el servicio está diseñado para contextos de emergencia y zonas remotas, la conexión directa a satélites Starlink abre la puerta a nuevas posibilidades para quienes viven o viajan a lugares sin cobertura convencional.

Starlink ha decidido modificar sus políticas y tarifas, introduciendo una flexibilidad solicitada por sus usuarios en el cambio de planes. REUTERS/Nacho Doce

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esta tecnología tiene el potencial de reducir la brecha digital a nivel global, facilitando el acceso a la comunicación básica a millones de personas.