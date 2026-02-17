Si tienes un televisor LG debes saber esto: anuncian actualización con IA para audio

LG incorpora Dolby Atmos FlexConnect en sus televisores más recientes mediante una actualización gratuita que transforma la experiencia de audio en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva actualización gratuita está cambiando la experiencia de sonido en los televisores LG más recientes. La empresa ha comenzado a distribuir, de forma progresiva, una mejora de software que incorpora Dolby Atmos FlexConnect, una función de audio inteligente que soluciona varios problemas habituales en los hogares.

Qué es Dolby Atmos FlexConnect y cómo mejora el audio del televisor LG

Dolby Atmos FlexConnect es una tecnología desarrollada por Dolby que permite transformar el televisor en el núcleo de un sistema de sonido inalámbrico y flexible. A diferencia del sistema Atmos tradicional, que exige una colocación precisa de los altavoces para lograr el efecto envolvente, FlexConnect emplea inteligencia artificial y los micrófonos del propio televisor para mapear la habitación y adaptar el sonido a cada espacio.

El procedimiento es sencillo: el televisor emite señales sonoras, capta su rebote sobre paredes y muebles, y detecta la ubicación exacta de cada altavoz conectado. El sistema ajusta el tiempo y el volumen de cada dispositivo para que el sonido llegue a los oídos del usuario de manera sincronizada y sin distorsiones, incluso si los altavoces se encuentran en posiciones asimétricas o poco convencionales.

La calibración es completamente automática, tarda apenas un minuto y puede repetirse en cualquier momento si se cambia la disposición de los muebles o la ubicación de los altavoces.

La nueva función mejora el sonido envolvente al sincronizar los altavoces inalámbricos, ajustando tiempo y volumen sin importar la disposición de los dispositivos. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios clave de la actualización

Entre las ventajas más destacadas de Dolby Atmos FlexConnect se encuentran el ahorro en hardware y la facilidad de uso. El propio televisor puede asumir el rol de canal central, emitiendo los diálogos directamente desde la pantalla. Esto significa que el usuario puede prescindir de una barra de sonido y limitar su inversión a los altavoces laterales o al subwoofer.

Además, la compatibilidad inalámbrica permite conectar hasta cuatro altavoces más un subwoofer de la línea LG Sound Suite (modelos M5, M7 y subwoofer W7), todos pensados para integrarse sin cables y sin complicaciones. Así, se logra un sonido envolvente digno de un cine en casa, adaptable a cualquier distribución de la sala, incluso en espacios pequeños o con mobiliario difícil.

La experiencia de usuario se ve reforzada por la gestión inteligente del televisor, que actúa como centro de control y ajusta la configuración en tiempo real, compensando diferencias de distancia y equilibrando las frecuencias para obtener máxima claridad en voces, música y efectos.

Entre las ventajas principales de FlexConnect se destacan el ahorro en hardware y la posibilidad de prescindir de barras de sonido adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué modelos de televisores LG son compatibles

La nueva función está reservada para los modelos más avanzados de la marca. La actualización empezó a llegar a los televisores OLED de las series G5, C5 y CS5 lanzados en 2025, así como al modelo QNED9M de la gama LCD/Mini LED del mismo año. Todos estos modelos cuentan con el procesamiento necesario para el mapeo acústico y la gestión inalámbrica del audio.

En los modelos de 2026, la compatibilidad será aún mayor: FlexConnect vendrá incorporado de serie en las nuevas gamas OLED W6, G6 y C6, además de mantenerse en los modelos premium de Mini LED.

Para quienes cuenten con un televisor anterior a 2025, la función no está disponible de forma nativa. Sin embargo, existe una alternativa: conectar la barra de sonido LG Sound Suite H7 a través de HDMI eARC, permitiendo que este dispositivo asuma el rol de procesador central y ofrezca gran parte de las ventajas de FlexConnect.

Por el momento, la compatibilidad con altavoces inalámbricos de otras marcas está limitada. En el lanzamiento, solo los altavoces diseñados por LG pueden conectarse a los televisores de la marca, aunque la compañía no descarta ampliar el soporte en el futuro.

La compatibilidad de FlexConnect está disponible en los televisores LG OLED G5, C5, CS5 y QNED9M de 2025, y se amplía a los nuevos modelos de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae).

Cómo actualizar un televisor LG

El proceso de actualización es sencillo y gratuito. Los usuarios deben acceder al menú de ajustes del televisor, dirigirse a la sección de soporte y seleccionar “Actualización de software”.

El sistema descargará e instalará automáticamente la versión más reciente. Para el despliegue global de FlexConnect en 2025, las versiones de software a buscar son la 33.30.92 y la 33.30.80.

Si la actualización aún no aparece, es posible descargar el archivo desde la página de soporte de LG y realizar la instalación manual a través de una memoria USB.