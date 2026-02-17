Tecno

Si tienes un televisor LG debes saber esto: anuncian actualización con IA para audio

La actualización permite conectar hasta cuatro altavoces y un subwoofer de manera inalámbrica

Guardar
LG incorpora Dolby Atmos FlexConnect
LG incorpora Dolby Atmos FlexConnect en sus televisores más recientes mediante una actualización gratuita que transforma la experiencia de audio en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva actualización gratuita está cambiando la experiencia de sonido en los televisores LG más recientes. La empresa ha comenzado a distribuir, de forma progresiva, una mejora de software que incorpora Dolby Atmos FlexConnect, una función de audio inteligente que soluciona varios problemas habituales en los hogares.

Qué es Dolby Atmos FlexConnect y cómo mejora el audio del televisor LG

Dolby Atmos FlexConnect es una tecnología desarrollada por Dolby que permite transformar el televisor en el núcleo de un sistema de sonido inalámbrico y flexible. A diferencia del sistema Atmos tradicional, que exige una colocación precisa de los altavoces para lograr el efecto envolvente, FlexConnect emplea inteligencia artificial y los micrófonos del propio televisor para mapear la habitación y adaptar el sonido a cada espacio.

El procedimiento es sencillo: el televisor emite señales sonoras, capta su rebote sobre paredes y muebles, y detecta la ubicación exacta de cada altavoz conectado. El sistema ajusta el tiempo y el volumen de cada dispositivo para que el sonido llegue a los oídos del usuario de manera sincronizada y sin distorsiones, incluso si los altavoces se encuentran en posiciones asimétricas o poco convencionales.

La calibración es completamente automática, tarda apenas un minuto y puede repetirse en cualquier momento si se cambia la disposición de los muebles o la ubicación de los altavoces.

La nueva función mejora el
La nueva función mejora el sonido envolvente al sincronizar los altavoces inalámbricos, ajustando tiempo y volumen sin importar la disposición de los dispositivos. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios clave de la actualización

Entre las ventajas más destacadas de Dolby Atmos FlexConnect se encuentran el ahorro en hardware y la facilidad de uso. El propio televisor puede asumir el rol de canal central, emitiendo los diálogos directamente desde la pantalla. Esto significa que el usuario puede prescindir de una barra de sonido y limitar su inversión a los altavoces laterales o al subwoofer.

Además, la compatibilidad inalámbrica permite conectar hasta cuatro altavoces más un subwoofer de la línea LG Sound Suite (modelos M5, M7 y subwoofer W7), todos pensados para integrarse sin cables y sin complicaciones. Así, se logra un sonido envolvente digno de un cine en casa, adaptable a cualquier distribución de la sala, incluso en espacios pequeños o con mobiliario difícil.

La experiencia de usuario se ve reforzada por la gestión inteligente del televisor, que actúa como centro de control y ajusta la configuración en tiempo real, compensando diferencias de distancia y equilibrando las frecuencias para obtener máxima claridad en voces, música y efectos.

Entre las ventajas principales de
Entre las ventajas principales de FlexConnect se destacan el ahorro en hardware y la posibilidad de prescindir de barras de sonido adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué modelos de televisores LG son compatibles

La nueva función está reservada para los modelos más avanzados de la marca. La actualización empezó a llegar a los televisores OLED de las series G5, C5 y CS5 lanzados en 2025, así como al modelo QNED9M de la gama LCD/Mini LED del mismo año. Todos estos modelos cuentan con el procesamiento necesario para el mapeo acústico y la gestión inalámbrica del audio.

En los modelos de 2026, la compatibilidad será aún mayor: FlexConnect vendrá incorporado de serie en las nuevas gamas OLED W6, G6 y C6, además de mantenerse en los modelos premium de Mini LED.

Para quienes cuenten con un televisor anterior a 2025, la función no está disponible de forma nativa. Sin embargo, existe una alternativa: conectar la barra de sonido LG Sound Suite H7 a través de HDMI eARC, permitiendo que este dispositivo asuma el rol de procesador central y ofrezca gran parte de las ventajas de FlexConnect.

Por el momento, la compatibilidad con altavoces inalámbricos de otras marcas está limitada. En el lanzamiento, solo los altavoces diseñados por LG pueden conectarse a los televisores de la marca, aunque la compañía no descarta ampliar el soporte en el futuro.

La compatibilidad de FlexConnect está
La compatibilidad de FlexConnect está disponible en los televisores LG OLED G5, C5, CS5 y QNED9M de 2025, y se amplía a los nuevos modelos de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae).

Cómo actualizar un televisor LG

El proceso de actualización es sencillo y gratuito. Los usuarios deben acceder al menú de ajustes del televisor, dirigirse a la sección de soporte y seleccionar “Actualización de software”.

El sistema descargará e instalará automáticamente la versión más reciente. Para el despliegue global de FlexConnect en 2025, las versiones de software a buscar son la 33.30.92 y la 33.30.80.

Si la actualización aún no aparece, es posible descargar el archivo desde la página de soporte de LG y realizar la instalación manual a través de una memoria USB.

Temas Relacionados

TelevisoresLGAudio inteligenteDolby AtmosHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo activar el modo Carnaval de Río de Janeiro en WhatsApp

Meta AI permite crear imágenes temáticas y acceder a información sobre la celebración; además, los tonos de notificación pueden personalizarse desde la app

Cómo activar el modo Carnaval

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

Según los datos de Google Trends, ‘Pecadores’ se posiciona como la película más buscada en el país, generando un alto nivel de expectativa entre los cinéfilos

Estos son los estrenos de

Crean centro de inteligencia artificial para formar expertos en ciberseguridad, arquitectos de IA y más en Colombia

Los programas de formación incluirán tutoría virtual, contenidos en automatización, meta prompting, entre otros temas

Crean centro de inteligencia artificial

La concentración de poder, la desaparición de empleos de oficina y la velocidad de los cambios ponen en jaque a gobiernos y profesionales en todo el mundo

La irrupción de la inteligencia artificial, liderada por un puñado de empresas, acelera la pérdida de empleos y desafía la capacidad de reacción de las instituciones, según advierte Matt Shumer en su columna

La concentración de poder, la

El 67% de los latinoamericanos ya guarda sus datos en la nube, pero pocos los protegen

La comodidad y el acceso remoto transforman la gestión de datos, pero expertos advierten sobre configuraciones inseguras y errores humanos que facilitan ataques y robos digitales

El 67% de los latinoamericanos
DEPORTES
Comienzan los playoffs de la

Comienzan los playoffs de la Champions League con Benfica-Real Madrid como cruce más atractivo: la agenda completa

Náutico Hacoaj: historia y tradición de un club que tendrá dos semanas de tenis internacional

Los filosos comentarios de Morena Beltrán sobre la situación de Lucas Blondel en Boca: “No tiene lugar”

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

TELESHOW
Yanina Latorre confesó que le

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

La desafiante reacción de la China Suárez a las críticas que recibe: el atuendo y la frase que eligió

Las múltiples facetas de Martín Piroyansky: de alzarse con dos premios en Las Vegas al mostrador de un café

INFOBAE AMÉRICA

El negocio del juego de

El negocio del juego de azar en Panamá roza los $3,000 millones en 2025

El Pentágono en alerta por usuarios civiles que publican en tiempo real vuelos secretos de EEUU hacia Medio Oriente

Una explosión derrumbó un edificio de la policía militar rusa cerca de San Petersburgo: al menos dos muertos

Mulino reitera veto a empresas europeas mientras Panamá siga en lista negra

Miles de iraníes desafían al régimen en actos para homenajear a manifestantes asesinados en las protestas