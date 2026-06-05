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La filosa reacción de Ángel de Brito ante la versión de que se habría hecho una cirugía plástica

El conductor lanzó un exabrupto en LAM, mientras sigue de vacaciones, luego de publicar fotos de sus vacaciones en la playa

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El conductor lanzó un exabruto en LAM, mientras sigue de vacaciones, luego de publicar fotos de sus vacaciones en la playa (Video: LAM/ América TV)

La aparición de fotos de Ángel de Brito disfrutando de sus vacaciones en Miami generó una insólita ola de comentarios en redes sociales sobre una supuesta cirugía estética. Las imágenes, en las que el conductor de LAM (América) se mostró en la playa y exhibió sus abdominales, motivaron especulaciones entre los usuarios, quienes afirmaron que se habría sometido a una intervención para modificar su cuerpo.

Durante la última emisión del ciclo, mientras sigue de vacaciones y la conducción está a cargo de Denise Dumas, el tema fue abordado al aire. La Barby planteó la pregunta sobre la presunta cirugía: “¿Se hizo el cuerpo todo completo por la foto?” A esto, Denise Dumas defendió al conductor al remarcar: “Él tiene ese cuerpo lindo ya desde antes”. Sofía Macaggi sumó que “nadie puede creer que la gente vaya al gimnasio”, mientras Romi Scalora detalló la ardua rutina de ejercicios del conductor, quien “antes de Bondi va al gimnasio y después va al pádel”.

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“Yo solo me operé de los envidiosos”, reaccionó Ángel de Brito cuando le preguntaron si se había operado (Instagram)
“Yo solo me operé de los envidiosos”, reaccionó Ángel de Brito cuando le preguntaron si se había operado (Instagram)

Consultado por sus compañeros a través de un mensaje, el conductor negó rotundamente los rumores y recurrió a la ironía: “Yo solo me operé de los envidiosos”, expresó en un mensaje que leyó Pepe Ochoa. Cansado de las especulaciones, De Brito tuvo un exabrupto: “Ustedes me ven el cuerpo y me ven cómo entreno. Que me la succionen todos”. Finalmente, enfatizó: “Todos me vieron en bolas ahí”, refiriéndose a que fuera de las cámaras, en su camarín, está acostumbrado a mostrar su cuerpo.

Durante sus días en Miami, la publicación del periodista en una serie de imágenes en las que el conductor de LAM (América TV) se mostró en la playa, con el torso desnudo, bronceado y usando lentes de sol se volvió viral. Las fotografías, tomadas en la costa de Florida, lo exhiben en distintas poses sobre la arena blanca, ya sea solo o acompañado por el periodista Ronen Suarc, radicado en Estados Unidos. En una de las imágenes, ambos aparecen saludándose al borde del agua. La música seleccionada para acompañar las stories, “Runway” de Lady Gaga y Doechii, fue otro detalle destacado por sus seguidores.

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Ángel de Brito negó por mensaje cualquier operación y respondió con ironía a las especulaciones sobre su cuerpo
Ángel de Brito negó por mensaje cualquier operación y respondió con ironía a las especulaciones sobre su cuerpo

Más allá del descanso, detrás de las imágenes existe un anuncio que dejó abiertas diversas hipótesis entre sus seguidores. Días previos, Ángel de Brito escribió en Instagram: “Hola a todos. Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes”.

El conductor aclaró que se trata de un proyecto desvinculado de la televisión, LAM o el streaming, lo que generó nuevas conjeturas sobre posibles iniciativas personales, digitales o artísticas. El propio De Brito relató que el trabajo previo al viaje fue intenso y precisó: “Con muchísimo esfuerzo junto a una agencia, recién el sábado a las 22 hs lo terminamos. Y al día siguiente, viaje… sin pausa”. Subrayó que el proyecto corresponde a una faceta de su trabajo que nunca había mostrado y alentó a sus seguidores a apostar por la autogestión y la libertad tras el esfuerzo.

“Ustedes me ven el cuerpo y me ven cómo entreno", afirmó el conductor de LAM
“Ustedes me ven el cuerpo y me ven cómo entreno", afirmó el conductor de LAM

Mientras tanto, las imágenes de su estadía en Miami continuaron acumulando comentarios, tanto de seguidores como de colegas y panelistas del medio. Ángel de Brito prometió brindar más información sobre su nuevo proyecto a través de sus plataformas una vez que regrese de sus vacaciones, sin adelantar detalles sobre el formato, la fecha de lanzamiento ni los posibles socios. El conductor enfatizó que este viaje a las playas de Florida representa su primera pausa real luego de uno de los períodos de mayor actividad de su carrera reciente, tras más de seis meses de trabajo ininterrumpido.

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