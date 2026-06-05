Guatemala: Policías detectaron un cargamento con rifles y pistolas que iba hacia Huehuetenango desde Estados Unidos

La terminal de Izabal acumula incautaciones en pocas semanas, con cargamentos procedentes de Estados Unidos. En casos previos se mencionaron Huehuetenango, Petén y hasta Honduras. La Policía indaga posibles vínculos con redes criminales (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil de Guatemala localizó este jueves un cargamento de armas enviado desde Estados Unidos en la terminal portuaria de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, un hallazgo que abrió una nueva investigación sobre el destino final del armamento, que según pesquisas preliminares iba hacia Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, una zona fronteriza con México.

Durante la inspección, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica localizaron en una encomienda 3.037 municiones, además de rifles, pistolas, cañones y cargadores, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. El decomiso se produjo en la bodega de la Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal, según la misma institución.

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La cantidad exacta de armas varía entre los reportes difundidos sobre el operativo. La Policía Nacional Civil informó en un primer reporte el hallazgo preliminar de 21 rifles y dos pistolas, mientras que, según EFE, las autoridades detallaron después la incautación de 24 rifles, dos pistolas, tres cañones, dos tolvas y las municiones de distintos calibres.

El cargamento fue detectado durante controles e inspecciones que, según la Policía Nacional Civil, se realizan de manera constante en la portuaria de Santo Tomás de Castilla. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron diligencias para establecer a quién estaba destinado todo el armamento, según EFE.

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El cargamento fue detectado en la terminal de Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, y abrió una investigación para determinar su destinatario final.

Las pesquisas apuntan a Huehuetenango como destino final del cargamento

De acuerdo con las investigaciones preliminares citadas en el texto fuente, el contenedor procedente de Estados Unidos tenía como destino final el municipio de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango. Esa ubicación sitúa el caso en una zona del noroccidente de Guatemala que limita con México.

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: las armas fueron localizadas por agentes de la SGAIA en una encomienda almacenada en Santo Tomás de Castilla y las pesquisas iniciales apuntan a que iban dirigidas a ese municipio huehueteco. La Policía también investiga si el armamento tiene vínculos con estructuras criminales, según el texto fuente.

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El operativo no fue un hecho aislado en esa terminal. Según EFE, las fuerzas de seguridad ya habían interceptado material ilícito el miércoles en el mismo puerto, cuando localizaron otra pistola, de acuerdo con fuentes policiales.

El antecedente más cercano ocurrió el 15 de mayo, cuando agentes de la SGAIA decomisaron en las bodegas de la misma empresa portuaria otro lote procedente de Estados Unidos. En esa diligencia se incautaron dos fusiles, un rifle, seis pistolas, un revólver, 12 cargadores y 3.399 municiones, según el texto fuente.

Un agente de la Policía Nacional Civil de Guatemala exhibe un rifle frente a una vasta colección de armas incautadas, destacando el incremento en incautaciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santo Tomás de Castilla acumula varios decomisos de armas en pocas semanas

La secuencia de hallazgos en Puerto Barrios se remonta al 7 de mayo, cuando la PNC decomisó 26 rifles y dos armas cortas en otro contenedor de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, según el texto fuente. Cinco días antes, el Ministerio de Gobernación había informado sobre otro operativo con ocho AK-47, dos rifles, un arma de fuego, 19 cargadores y seis municiones.

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En esos casos anteriores, las autoridades establecieron que el arsenal tenía como destino Huehuetenango y Petén, según el texto fuente. El patrón territorial se repite ahora con la referencia a Santa Cruz Barillas, incluida en las pesquisas preliminares del cargamento localizado este jueves.

Otro decomiso fue reportado el 13 de marzo. Ese día, según el texto fuente, la PNC informó la incautación de una carabina, dos rifles, cinco armas cortas, 15 cargadores y 807 municiones de distintos calibres, y sostuvo entonces que el armamento procedía de Estados Unidos y estaba destinado a Honduras.

La reiteración de estos hallazgos en la misma terminal del Atlántico guatemalteco mantiene abierta la investigación sobre el origen de las armas y su posible relación con redes criminales, según la Policía Nacional Civil.

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