Presentan el Proyecto de Ley Nadia para endurecer penas contra femicidas en Costa Rica

El Licenciado Joseph Rivera Cheves expone ante autoridades legislativas la propuesta para endurecer penas por femicidio en Costa Rica. (Cortesía)

El licenciado Joseph Rivera Cheves, abogado penalista y representante de la familia de Nadia Peraza —víctima de femicidio—, presentó ante la diputada Kattia Calvo, de la fracción Pueblo Soberano, el Proyecto de Ley Nadia, una iniciativa que busca endurecer las penas contra femicidas y eliminar los mecanismos que han permitido su excarcelación anticipada. El encuentro marca el inicio de una estrategia para construir respaldo parlamentario en todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa.

En la reunión estuvo presente el tío de Nadia Peraza, cuyo acompañamiento fue reconocido como clave en la promoción de esta reforma legal. El Lic. Rivera Cheves indicó que esta es la primera de una serie de visitas a representantes de las distintas bancadas legislativas, con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para que el proyecto avance en el Congreso costarricense.

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Principales propuestas del Proyecto de Ley Nadia

La iniciativa promueve reformas de fondo en el tratamiento penal del femicidio y el homicidio calificado por razones de género. Entre sus puntos destaca el aumento de la pena máxima para estos delitos de 35 a 50 años de prisión. Además, introduce agravantes que fijarían la condena en su extremo máximo cuando se comprueben circunstancias como tortura, mutilación, embarazo o discapacidad de la víctima.

El proyecto elimina la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, como la ejecución condicional de la pena, descuento de días por trabajo o la conmutación. Para optar por la libertad condicional, se exigiría el cumplimiento de dos terceras partes de la condena, un dictamen que descarte peligrosidad y la realización de una audiencia oral con notificación obligatoria a la familia de la víctima.

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La imprescriptibilidad del delito y de la pena, así como la prohibición de salidas alternativas al proceso —incluyendo conciliación, suspensión del proceso a prueba y criterios de oportunidad—, forman parte del paquete de reformas. Además, se plantea la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, portar armas o trabajar con mujeres, niños y adolescentes para quienes sean condenados por femicidio.

El proyecto también contempla la reparación integral a los hijos huérfanos, garantizándoles pensión alimentaria prioritaria, atención psicológica y acceso preferencial a becas y programas sociales. Se prevé la creación del Registro Nacional de Personas Condenadas por Femicidio y Violencia Extrema de Género para reforzar las medidas de control y prevención.

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El proyecto busca implementar medidas sobre las condenas que deban descontar los femicidas en Costa Rica y que no tengan derecho a beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Financiamiento y registro: el Timbre Nadia

Una de las innovaciones del proyecto es la creación del Timbre Nadia, un tributo de recaudación específica cuyos fondos financiarían exclusivamente la reparación de las víctimas indirectas. Estos recursos serían gestionados por el IMAS en coordinación con el INAMU, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.

Respaldo legislativo y compromiso institucional

El Lic. Rivera Cheves confirmó que la reunión con la diputada Calvo es solo el primer paso de una ronda de encuentros con legisladores de todas las fracciones parlamentarias. El objetivo es sumar apoyos para que la propuesta reciba el trámite necesario en la Asamblea Legislativa y se convierta en ley.

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La diputada Kattia Calvo manifestó que el sistema judicial costarricense aún no brinda al femicidio el tratamiento que la gravedad del delito exige, y subrayó la necesidad de aplicar la debida diligencia y la perspectiva de género en el abordaje de estos casos. “El feminicidio es un crimen atroz que aquí en Costa Rica no se maneja con la dureza que debería manejarse, ni se le da la importancia que las autoridades judiciales deberían darle implementando la debida diligencia ni la perspectiva de género a la hora de abordar este tipo de casos”, afirmó la legisladora.

Nadia Peraza fue asesinada por su novio quien la desmembró y colocó las partes de su cuerpo en recipientes dentro de una refrigeradora. Es considerado uno de los femicidios mas atroces en la historia de Costa Rica. Crédito: Repretel

Calvo se comprometió a mantener su despacho abierto para recibir propuestas en defensa de los derechos de las mujeres y expresó su disposición a trabajar en normativa concreta que combata la impunidad en el abordaje institucional de los femicidios.

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El proceso legislativo apenas comienza, pero el Proyecto de Ley Nadia busca convertirse en un referente para la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia de género en Costa Rica.