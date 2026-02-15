Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 1 de marzo de 2026

Los usuarios deben revisar la fecha de fabricación y versión del sistema operativo del dispositivo para evitar sorpresas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el 1 de marzo de 2026, Netflix eliminará el soporte para una amplia gama de televisores inteligentes lanzados hace más de una década, forzando a los usuarios de estos dispositivos a buscar alternativas si desean seguir accediendo a películas y series de la servicio streaming.

Este tipo de medidas responde al objetivo de elevar la calidad audiovisual, incorporar funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital, lo que impactará a quienes no puedan actualizar sus dispositivos a modelos más recientes.

Entre las consecuencias más inmediatas, los Smart TV afectados dejarán de recibir actualizaciones y no podrán abrir ni descargar la aplicación de Netflix, por los requisitos técnicos en memoria RAM, procesamiento y protocolos de conexión.

La app de la plataforma dejará de cargar contenido en los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, propietarios de dispositivos fabricados antes de 2015 deberán considerar otras opciones, si desean mantener acceso a los contenidos de Netflix.

Cuáles modelos de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix

En el sector de televisores, los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, los modelos de Panasonic y LG anteriores a 2015, y los Smart TV Samsung serie EOS fabricados entre 2012 y 2015 ya no contarán con acceso a la plataforma.

Además, varias versiones de la serie Bravia de Sony, incluyendo aquellas identificadas como KDL, XBR, W95 y X95, entran en la lista de dispositivos que dejarán de soportar la aplicación.

Esta medida afecta a otros dispositivos como teléfonos inteligentes antiguos. Modelos emblemáticos como el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 tampoco podrán instalar ni ejecutar la aplicación luego de la fecha indicada.

Varios modelos de celulares populares no podrán ejecutar la aplicación de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Apple, solamente los usuarios con acceso a iOS 17 o iPadOS 17 en sus iPhone o iPad mantendrán la compatibilidad. Quienes no logren actualizar quedarán excluidos del servicio.

Cómo verificar que un dispositivo es compatible con la aplicación de Netflix

Verificar el sistema operativo y la fecha de fabricación del dispositivo resulta fundamental para anticipar posibles problemas de acceso. En televisores, esta información se encuentra en el menú principal, bajo apartados como “Acerca del dispositivo” o “Sistema”.

En smartphones, la sección correspondiente suele llamarse “Información del teléfono”, donde se exponen detalles como la versión de Android o iOS.

Es posible verificar el sistema operativo de los dispositivos desde los ajustes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde Netflix sugieren realizar revisiones frecuentes de las actualizaciones tanto del sistema operativo como de la propia aplicación. De este modo, los usuarios pueden anticipar eventuales cambios que puedan afectar la continuidad del servicio y reducir el riesgo de interrupciones inesperadas al catálogo.

Qué alternativas existen para seguir viendo contenido de Netflix

Aquellos usuarios cuyos aparatos quedarán obsoletos pueden optar por soluciones externas. Una de las opciones consiste en conectar dispositivos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos a través de la entrada HDMI, lo que permite instalar versiones modernas de la aplicación en el televisor.

Otra alternativa pasa por adquirir un televisor nuevo, asegurando la máxima compatibilidad con las funciones actuales de las plataformas y beneficiándose de los avances en seguridad digital. Aunque implica una inversión adicional, esta opción garantiza el acceso a servicios actualizados como Netflix.

Por qué Netflix deja de ser compatible con algunos dispositivos

El fin de soporte de algunas plataformas en ciertos dispositivos es algo común en el sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Esta actualización de requisitos técnicos y el cese de soporte para modelos antiguos responde a una práctica habitual en el mundo de las aplicaciones, donde la compatibilidad se prioriza en dispositivos recientes para facilitar mejoras en rendimiento y funciones y sostener estándares de seguridad.

Los usuarios que deseen mantener todas las funcionalidades deberán actualizar sus dispositivos y sistemas operativos, para aprovechar plenamente los servicios streaming como Netflix u otras aplicaciones.

Asimismo, este tipo de restricciones o cese de soporte se han visto en otras aplicaciones como WhatsApp, que con el avance de la tecnología ha dejado de ser compatible con varios modelos de teléfonos.