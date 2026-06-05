Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

El nene tucumano ya compite en los torneos más importantes del país en su categoría

Tomás Laguna tenía 6 años cuando tomó una raqueta por primera vez, una tarde de abril de 2024, en la Plaza Nougués de Yerba Buena, Tucumán. Nunca antes había jugado al tenis, pero pasó una pelota por encima de una red un par de veces y los ojos le brillaron. Días atrás, el nene que descubrió el deporte casi por casualidad compitió en el Nacional Sub 10 en Villa María, Córdoba, el torneo más importante del país para su categoría.

“Queríamos que nuestro hijo practicara un deporte, vimos una publicidad y lo llevamos. Le gustó de entrada y después ya íbamos a otras plazas. Donde se moviera la campaña, ahí estábamos nosotros”, cuenta María Eugenia, mamá de Tomás, a Infobae.

PUBLICIDAD

Tenis en las Plazas, un programa impulsado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) junto a municipios locales, fue la semilla. Hoy Tomás tiene 8 años y la raqueta ya forma parte de su vida cotidiana. El tiempo es veloz para él: en dos años pasó de descubrir el tenis en un peloteo recreativo a competir en el principal torneo nacional de menores.

“Llegaba el sábado y Tomás quería ir a jugar a la plaza. En una de esas jornadas conoció a Mercedes Paz, que es una referente del tenis en Tucumán, y eso le encantó. A los dos meses, ya practicaba en el club a la mañana y a la tarde iba a jugar a la plaza. Él ama el tenis. Hoy entrena todos los días y además va a la escuela. Está en tercer grado y es uno de los mejores alumnos”, relata la mamá.

PUBLICIDAD

Semanas después de aquellos primeros peloteos, María Eugenia y Edgardo anotaron a su hijo en el club Atlético Tucumán. “Somos del barrio Manantial y nos quedaba cerca. Era un punto a favor”, menciona ella. Otro detalle que incentivó aquella apuesta fue que en Atlético trabajaban los profesores del programa.

“Íbamos a la plaza con unas redes de mini tenis y raquetas juniors. Hacíamos juegos recreativos y después peloteo y algunos puntos. Ahí Tomás ya mostraba cosas diferentes”, recuerda la profe Daniela Ruiz. “Más allá de lo que uno pueda enseñarle, él tiene un talento natural. Ya lo traía antes de entrenar. De entrada mostró muchas condiciones”, asegura.

PUBLICIDAD

Tomás comenzó a participar en torneos y no tardó en destacarse. El tenis empezó a ocupar cada vez más espacio en la rutina familiar. En las últimas semanas, el chico alcanzó la final de singles y fue campeón en dobles del Abierto Sub 10 de San Miguel de Tucumán. Antes había llegado a semifinales en individuales del Regional de Santiago del Estero y conquistó el título de dobles. Esos resultados le permitieron clasificarse para el Nacional.

“Le queda un largo tiempo en la categoría. Va a crecer mucho más”, proyecta Ruiz.

El programa que acercó el tenis a chicos que nunca habían tocado una raqueta

“Tomás fue aquel primer día a la plaza y después ya venía todos los sábados”, recuerda Augusto Arquez, director de Deportes de la Municipalidad de Yerba Buena y presidente de la Asociación Tucumana de Tenis (ATT).

PUBLICIDAD

Durante su implementación, Tenis en las Plazas convocó a decenas de chicos que jamás habían tenido contacto con el deporte. “Muchos no habían tocado nunca una raqueta y se agolpaban en las plazas para jugar. Había familias que vivían alejadas de las zonas residenciales. Así y todo, teníamos 12 o 13 chicos que nos seguían a todos lados”, rememora.

Cuando tenía 6 años, Tomás Laguna descubrió el deporte en una plaza

Para Arquez, el caso de Tomás representa el mejor ejemplo del potencial que tienen este tipo de iniciativas. “Tenis en las Plazas es una propuesta ambiciosa y la única forma de que tenga éxito es la constancia. También es fundamental contar con profesores capacitados y con buena pedagogía, porque la llegada de los chicos al tenis y que se enamoren del deporte depende en gran medida de ellos. La llegada de Tomás al Nacional de Menores habla de una sinergia muy virtuosa dentro del programa”, sostiene.

PUBLICIDAD

Desde la Asociación Argentina de Tenis, Valeria Mac Loughlin, directora del Departamento Técnico, destaca el trabajo conjunto detrás de este tipo de proyectos. “La clave está en el esfuerzo colectivo entre municipios, clubes, federaciones, docentes y familias. Cuando todos empujan para el mismo lado, chicos como Tomás encuentran una oportunidad para acercarse al deporte y desarrollarse”, explica.

Tenis en las Plazas forma parte de Comunidad AAT, un programa que busca masificar la práctica del tenis en todo el país y sumar un millón de participantes hacia 2030, en línea con una iniciativa global impulsada por la ITF. El proyecto es dirigido por Florencia Molinero, ex integrante de la selección argentina en la Billie Jean King Cup.

PUBLICIDAD

Hace apenas dos años, Tomás aprendía a sostener una raqueta. Hoy entrena todos los días, compite en torneos nacionales y sueña con seguir creciendo dentro del deporte que ama. Su historia recién comienza, y ya demuestra que el talento puede brotar una tarde cualquiera en un lugar inesperado.