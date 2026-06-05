Deportes

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

Es de Tucumán y conoció el deporte en un programa gratuito impulsado en espacios públicos. Dos años después, ya compitió en el torneo más importante del país para su categoría

Guardar
Google icon
El nene tucumano ya compite en los torneos más importantes del país en su categoría

Tomás Laguna tenía 6 años cuando tomó una raqueta por primera vez, una tarde de abril de 2024, en la Plaza Nougués de Yerba Buena, Tucumán. Nunca antes había jugado al tenis, pero pasó una pelota por encima de una red un par de veces y los ojos le brillaron. Días atrás, el nene que descubrió el deporte casi por casualidad compitió en el Nacional Sub 10 en Villa María, Córdoba, el torneo más importante del país para su categoría.

“Queríamos que nuestro hijo practicara un deporte, vimos una publicidad y lo llevamos. Le gustó de entrada y después ya íbamos a otras plazas. Donde se moviera la campaña, ahí estábamos nosotros”, cuenta María Eugenia, mamá de Tomás, a Infobae.

PUBLICIDAD

Tenis en las Plazas, un programa impulsado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) junto a municipios locales, fue la semilla. Hoy Tomás tiene 8 años y la raqueta ya forma parte de su vida cotidiana. El tiempo es veloz para él: en dos años pasó de descubrir el tenis en un peloteo recreativo a competir en el principal torneo nacional de menores.

“Llegaba el sábado y Tomás quería ir a jugar a la plaza. En una de esas jornadas conoció a Mercedes Paz, que es una referente del tenis en Tucumán, y eso le encantó. A los dos meses, ya practicaba en el club a la mañana y a la tarde iba a jugar a la plaza. Él ama el tenis. Hoy entrena todos los días y además va a la escuela. Está en tercer grado y es uno de los mejores alumnos”, relata la mamá.

PUBLICIDAD

Imagen B64F5RUM5FFCHGTUCNZVMHOTRQ

Semanas después de aquellos primeros peloteos, María Eugenia y Edgardo anotaron a su hijo en el club Atlético Tucumán. “Somos del barrio Manantial y nos quedaba cerca. Era un punto a favor”, menciona ella. Otro detalle que incentivó aquella apuesta fue que en Atlético trabajaban los profesores del programa.

“Íbamos a la plaza con unas redes de mini tenis y raquetas juniors. Hacíamos juegos recreativos y después peloteo y algunos puntos. Ahí Tomás ya mostraba cosas diferentes”, recuerda la profe Daniela Ruiz. “Más allá de lo que uno pueda enseñarle, él tiene un talento natural. Ya lo traía antes de entrenar. De entrada mostró muchas condiciones”, asegura.

Tomás comenzó a participar en torneos y no tardó en destacarse. El tenis empezó a ocupar cada vez más espacio en la rutina familiar. En las últimas semanas, el chico alcanzó la final de singles y fue campeón en dobles del Abierto Sub 10 de San Miguel de Tucumán. Antes había llegado a semifinales en individuales del Regional de Santiago del Estero y conquistó el título de dobles. Esos resultados le permitieron clasificarse para el Nacional.

Imagen FQAWPJY2VBHU5MQYAXWHQ7NU5Y

“Le queda un largo tiempo en la categoría. Va a crecer mucho más”, proyecta Ruiz.

El programa que acercó el tenis a chicos que nunca habían tocado una raqueta

“Tomás fue aquel primer día a la plaza y después ya venía todos los sábados”, recuerda Augusto Arquez, director de Deportes de la Municipalidad de Yerba Buena y presidente de la Asociación Tucumana de Tenis (ATT).

Durante su implementación, Tenis en las Plazas convocó a decenas de chicos que jamás habían tenido contacto con el deporte. “Muchos no habían tocado nunca una raqueta y se agolpaban en las plazas para jugar. Había familias que vivían alejadas de las zonas residenciales. Así y todo, teníamos 12 o 13 chicos que nos seguían a todos lados”, rememora.

Cuando tenía 6 años, Tomás Laguna descubrió el deporte en una plaza

Para Arquez, el caso de Tomás representa el mejor ejemplo del potencial que tienen este tipo de iniciativas. “Tenis en las Plazas es una propuesta ambiciosa y la única forma de que tenga éxito es la constancia. También es fundamental contar con profesores capacitados y con buena pedagogía, porque la llegada de los chicos al tenis y que se enamoren del deporte depende en gran medida de ellos. La llegada de Tomás al Nacional de Menores habla de una sinergia muy virtuosa dentro del programa”, sostiene.

Desde la Asociación Argentina de Tenis, Valeria Mac Loughlin, directora del Departamento Técnico, destaca el trabajo conjunto detrás de este tipo de proyectos. “La clave está en el esfuerzo colectivo entre municipios, clubes, federaciones, docentes y familias. Cuando todos empujan para el mismo lado, chicos como Tomás encuentran una oportunidad para acercarse al deporte y desarrollarse”, explica.

Imagen N2FW46YV2JHFLLG45LNHUTQUWU

Tenis en las Plazas forma parte de Comunidad AAT, un programa que busca masificar la práctica del tenis en todo el país y sumar un millón de participantes hacia 2030, en línea con una iniciativa global impulsada por la ITF. El proyecto es dirigido por Florencia Molinero, ex integrante de la selección argentina en la Billie Jean King Cup.

Hace apenas dos años, Tomás aprendía a sostener una raqueta. Hoy entrena todos los días, compite en torneos nacionales y sueña con seguir creciendo dentro del deporte que ama. Su historia recién comienza, y ya demuestra que el talento puede brotar una tarde cualquiera en un lugar inesperado.

Imagen 6UJLS7PVBJGDLMKRX7TTR7M2NI

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoAATTenis en las PlazasTomás LagunaTucumándeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La rusa de 19 años derrotó con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk. La polaca, de 24 y proveniente de la clasificación, prolongó su camino soñado al vencer a la rusa Diana Shnaider. Ninguna de las dos había disputado antes una final de Grand Slam

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La entidad madre presentó un nuevo concepto de ceremonias para la cita ecuménica

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

El atacante de 34 años se está recuperando de una dolencia muscular originada en un partido del Santos

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

En diálogo con Infobae al Regreso, Giralt reveló el detrás de escena de su oficio: meses de trabajo, cuidados específicos y hasta cábalas familiares para encarar la maratón de partidos y emociones de un Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Nico Paz, Valentín Barco y José López son tres variantes en las que el cuerpo técnico deposita muchas expectativas a pesar de que partan desde el banco

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

DEPORTES

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

TELESHOW

El romántico mensaje de Nick Sícaro a Daniela Celis en el día del cumpleaños de la ex Gran Hermano: “Te quiero”

El romántico mensaje de Nick Sícaro a Daniela Celis en el día del cumpleaños de la ex Gran Hermano: “Te quiero”

Así es la ambientación para recibir el Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los detalles

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo