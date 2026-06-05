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Se conoció la reacción de Daniela Christiansson al ver el beso entre Maxi López y Wanda Nara en su serie vertical

Triángulo amoroso cerró con un momento pensado para generar conversación, y el exfutbolista explicó por qué recurrieron a esa herramienta y qué le dijo su pareja

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Maxi López contó la reacción de Daniela Christiansson al ver su beso con Wanda Nara

Después de mucha expectativa, rumores e idas y vueltas, Maxi López y Wanda Nara protagonizaron un impactante y apasionado beso en su ficción vertical. Sin embargo, más allá del debate que este generó en redes, este jueves se conoció la reacción de Daniela Christiansson al ver el encuentro de su marido con su exesposa.

El trasfondo de este momento radica en la relación entre Maxi López y Wanda Nara, la cual ha sorprendido por la buena convivencia que lograron tras años de conflictos públicos. El vínculo que exhibieron en MasterChef Celebrity motivó a Telefe a convocarlos como protagonistas de Triángulo amoroso, una serie que ha generado expectativas.

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Así surgió el la anhelada escena final en la que ambos personajes comparten un beso. Sin embargo, dicho momento fue construido con inteligencia artificial, un recurso que acaparó la atención del público. Sobre esta situación, Maxi López relató cómo reaccionó su pareja, Daniela Christiansson.

Todo sucedió durante una entrevista en el programa Los profesionales de siempre (Canal Nueve), la cronista le indicó: “Daniela vio el beso. Por eso fue generado con inteligencia artificial, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”.

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Daniela Christiansson, Maxi López y Wanda Nara
Daniela Christiansson, Maxi López y Wanda Nara

Acto seguido, tras unos segundos, el exdelantero respondió: “No me dijo nada. Sabe cómo era toda la situación. Cuando me propusieron la ficción vertical lo charlé con ella, como charlo todos los proyectos. Compartimos. Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo hiciera”.

Más allá del uso de IA, el interés del público en ver a la expareja reunida superó cualquier cuestionamiento sobre la autenticidad del beso. Las plataformas digitales se poblaron de comentarios, teorías y mensajes vinculados al pasado de ambos, lo que motivó a Maxi López a referirse públicamente al tema.

En diálogo con Puro Show (El Trece), López expresó sorpresa por el impacto de la escena y el debate sobre el uso de tecnología. Consultado sobre sus expectativas, señaló: “No quise ver nada antes. Eso es una decisión personal. Y no, no había visto cómo había quedado”. Al evaluarla, resumió: “Me sorprendió”.

También fue consultado sobre el posible efecto emocional de un beso real y si la situación le generó alguna sensación relacionada con el pasado. Respondió: “No sé si la palabra es revolver, pero sí es revivir de un lado más descontracturado. Cuando uno ya está afuera del otro lado, vive las situaciones de otra manera. Pensar que podía trabajar con mi ex no lo hubiese imaginado y lo disfrutamos”.

Maxi López habló del beso con Wanda Nara en la ficción

Durante la conversación, López explicó que no existió un acuerdo estricto para evitar el beso real, aunque sí se debatió la decisión. “Cuando nos muestran el guion y empezamos a ver el libreto, había una esperanza de parte de Telefe y de todos. Tuvimos que charlar, negociar; no fueron arduas, pero sí charlamos bastante y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas”, relató.

Ante preguntas sobre la relación actual de Wanda Nara y Martín Migueles, López optó por no opinar. “No sé. No entro. Ahora disfruto de mi pareja, de los chicos, y estoy en una nube en este momento con todas estas cosas. Todo lo demás pasa para mí en segundo plano”, afirmó.

El fenómeno de “Triángulo Amoroso” se explica tanto por la historia compartida de sus protagonistas como por el uso de inteligencia artificial para recrear la escena, un recurso que evocó a clásicos del melodrama argentino y sumó un elemento de juego sobre la autenticidad. Los responsables de la serie destacaron que la tecnología permitió recrear una escena “al estilo Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor”.

El uso de inteligencia artificial fue ampliamente comentado en redes sociales, donde surgieron hipótesis sobre el proceso de grabación y el impacto de las imágenes generadas digitalmente. Para muchos, la tecnología no solo facilitó la producción, sino que potenció el interés por el resultado final. La escena se viralizó, alimentando debates sobre los límites entre ficción y realidad en la era digital.

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