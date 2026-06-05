República Dominicana

El arzobispo de Santiago alerta sobre feminicidios, violencia intrafamiliar y salud mental en deterioro en República Dominicana

Ante una multitud, el líder católico puso cifras y palabras duras a una crisis que atraviesa hogares y comunidades. Pidió una respuesta colectiva y planteó que el problema excede lo judicial

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Las manifestaciones de apoyo del prelado se producen en el contexto de una convocatoria de protesta del sector judicial, resaltando la importancia de condiciones laborales justas para el adecuado funcionamiento de la justicia dominicana (Foto cortesía Monseñor Héctor Rafael Rodríguez)
Las manifestaciones de apoyo del prelado se producen en el contexto de una convocatoria de protesta del sector judicial, resaltando la importancia de condiciones laborales justas para el adecuado funcionamiento de la justicia dominicana (Foto cortesía Monseñor Héctor Rafael Rodríguez)

El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, alertó este jueves, durante la celebración de Corpus Christi en República Dominicana, sobre el avance de los feminicidios, la violencia intrafamiliar y el deterioro de la salud mental. Ante miles de fieles, dijo que más de 30 mujeres murieron este año a manos de sus parejas o exparejas, según Hoy y De Último Minuto.

Rodríguez sostuvo que estos problemas afectan la convivencia social y requieren una respuesta colectiva que vaya más allá del castigo penal. También describió la violencia que atraviesa al país como un fenómeno “patológico”, de acuerdo con De Último Minuto.

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Durante la eucaristía, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, dijo que la violencia intrafamiliar “desgarra a tantas familias” y que su manifestación más extrema está en los feminicidios. El religioso expresó: “La vergonzosa violencia intrafamiliar que desgarra a tantas familias, con su expresión más abominable en los feminicidios, la eucaristía invita a los creyentes a convertirse en signos visibles de esperanza y reconciliación”.

El planteo sobre violencia y salud mental

El mensaje del arzobispo fue que la violencia no se limita a los hechos cometidos con armas y que parte del problema está ligada al estado de la salud mental. “No quiero hablar solamente de la violencia que viene a través de un disparo o de un arma; estamos viendo una violencia que se está volviendo casi patológica, que tiene mucho que ver con el deterioro de la salud mental”, afirmó Rodríguez.

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Personal forense en trajes blancos y agentes de policía en la entrada de una habitación de motel con un cuerpo en la cama. Cinta policial en primer plano.
Personal forense y agentes de la Policía Nacional investigan la escena de un presunto feminicidio por envenenamiento en un motel de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodríguez sostuvo que muchos de los hechos violentos que se producen en hogares y comunidades requieren atención especializada y no únicamente respuestas judiciales, según De Último Minuto. En sus palabras: “No es una violencia que necesariamente se soluciona con prisión, sino con atención a la salud mental”.

También se refirió al crecimiento de la violencia psicológica y emocional, según Hoy. Durante la homilía, afirmó: “El preocupante aumento de la violencia psicológica y emocional, unido al reciente deterioro de la salud mental, nos llama a fortalecer…”.

En otra de sus intervenciones, pidió buscar explicaciones de fondo para esos comportamientos y promover una cultura de respeto, cuidado mutuo y atención integral de las personas. Rodríguez dijo: “El problema de la salud mental hay que abordarlo desde sus raíces, buscando explicaciones y soluciones a situaciones que están afectando las fibras más sensibles de nuestra sociedad”.

La celebración de Corpus Christi en Santiago

La advertencia fue planteada en el marco de una de las principales solemnidades del calendario católico. La festividad de Corpus Christi representa una manifestación pública de la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y conmemora su presencia en el pan y el vino consagrados durante la misa.

El líder católico, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, amplió el diagnóstico más allá de ataques armados y vinculó el fenómeno con el desgaste emocional. Señaló el incremento del conflicto doméstico y sus consecuencias (Foto cortesía)
El líder católico, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, amplió el diagnóstico más allá de ataques armados y vinculó el fenómeno con el desgaste emocional. Señaló el incremento del conflicto doméstico y sus consecuencias (Foto cortesía)

La celebración religiosa comenzó a las 7:00 con una procesión encabezada por la Arquidiócesis de Santiago, que salió desde la Catedral Santiago Apóstol el Mayor y llegó hasta el Estadio Cibao, donde se ofició la eucaristía, según De Último Minuto.

El acto reunió a creyentes procedentes de distintos municipios de la provincia de Santiago en una manifestación de fe por las calles de la ciudad, de acuerdo con De Último Minuto. Corpus Christi también es un día feriado en República Dominicana.

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