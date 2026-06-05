Deportes

Joaquín Panichelli dio detalles de la lesión que lo dejó sin Mundial y explicó por qué no podría jugar en Boca Juniors

El delantero reveló en qué momento se dio cuenta de la rotura y la frustración por quedarse afuera de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Joaquín Panichelli rompió el silencio sobre su lesión que lo dejó sin Mundial (Paren la Mano)

Joaquín Panichelli quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento con la selección argentina, una lesión que además reabrió un antecedente reciente: en 2023 ya había atravesado la misma recuperación, aunque en la otra pierna. El delantero cordobés habló por primera vez sobre ese golpe.

El cordobés de 23 años formado en Racing de esa provincia viene de una temporada brillante con el Racing de Estrasburgo y fue el máximo goleador de la Ligue 1 con 16 conquistas. Describió el impacto físico y emocional de una baja que frenó su convocatoria en la gira previa a los amistosos ante Mauritania y Zambia. “Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto”, dijo Panichelli en Paren la Mano. En esa misma intervención recordó que ya conocía lo que venía: “Yo ya tuve la experiencia de la otra pierna, y sabés todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás”, aclaró.

PUBLICIDAD

La lesión se produjo durante una acción fortuita en el entrenamiento vespertino a fines de marzo en el predio de la AFA en Ezeiza, cuando el delantero disputó una pelota e hizo un movimiento que derivó en una torsión de la pierna derecha. Después de ese gesto fue atendido por el cuerpo médico y retirado del campo para realizarse estudios.

Sobre la etapa posterior a la lesión, el punta también reconstruyó el peso de la rutina médica y del tratamiento: “Te tenés que ir a sacar sangre, del pre quirúrgico, de tener que entrar, salir... Te cae todo eso junto y eso es lo duro”.

PUBLICIDAD

Joaquín Panichelli
El posteo Joaquín Panichelli cuando fue operado (@joaco_panichelli)

El propio futbolista relató que, una vez superado el primer impacto, buscó cerrar ese capítulo con el cuerpo técnico de la selección. “Incluso una vez que pasó, después de la operación pido volver a hablar con el cuerpo técnico y les agradecí la oportunidad de la convocatoria. Vamos a tener revancha. El que abandona no tiene premio”, afirmó.

Panichelli también describió cómo cambió su estado de ánimo después de la cirugía. “Una vez que ya pasa, es otra cosa. Estoy acá en Argentina, puedo disfrutar con mis amigos y mi familia. La verdad es que no tengo rencor de ese día o de esa situación”, sostuvo.

En el programa estuvo presente Mario Pergolini quien le preguntó al delantero si aceptaría jugar en Boca Juniors. “No podría. Estoy muy identificado con River”, respondió. Cabe recordar que jugó en los equipos juveniles del club de Núñez.

Además, reconoció que le gustaría jugar en el fútbol argentino, donde no llegó a debutar a nivel profesional. “El fútbol argentino tiene sus cosas, pero si no lo pudiste vivir te queda esa espinita de ir a los estadios, de esa pasión, de esas hinchadas, de lo que sea. No me gustaría volver de grande. Hay que ver qué pasa de acá en adelante. Tengo 23 años y espero que me queden varios años (en Europa)”, concluyó.

Joaquín Panichelli explicó por qué no jugaría para Boca Juniors ante la pregunta de Mario Pergolini si aceptaría ser contratado por el club Xeneize (Paren la Mano)

La baja de Panichelli golpeó una oportunidad concreta en su carrera: había sido citado por Lionel Scaloni para integrar el plantel argentino en una gira que podía afirmarlo dentro de la órbita del seleccionado mayor. Esa convocatoria se produjo en un momento de crecimiento en Europa, después de su debut en la primera división del fútbol español en 2023 y de un rendimiento en la Ligue 1 que había convencido al entrenador.

El antecedente más pesado fue cuando Panichelli estuvo 230 días inactivo después de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida en julio de 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés.

En River Plate pasó de enganche a centrodelantero, un cambio de posición que terminó de consolidar durante su etapa europea. Luego continuó su carrera en Alavés y más tarde en Mirandés, antes de llegar al Racing de Estrasburgo de Francia y ser figura en Francia.

Ese salto incluyó una transferencia de USD 20 millones al club francés. River Plate conservó el 20% de su pase, por lo que recibió ingresos a partir de esa operación. Terminó una gran temporada en Francia y buscará su revancha con la selección argentina.

Temas Relacionados

Joaquín PanichelliSelección ArgentinaMundial 2026Lionel Scaloni

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

Un video mostró al mediocampista llegar desde atrás sobre el joven delantero en una práctica dirigida por Ancelotti, lo que desató una ola de críticas en redes sociales

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

Es de Tucumán y conoció el deporte en un programa gratuito impulsado en espacios públicos. Dos años después, ya compitió en el torneo más importante del país para su categoría

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La rusa de 19 años derrotó con autoridad a la ucraniana Marta Kostyuk. La polaca, de 24 y proveniente de la clasificación, prolongó su camino soñado al vencer a la rusa Diana Shnaider. Ninguna de las dos había disputado antes una final de Grand Slam

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La entidad madre presentó un nuevo concepto de ceremonias para la cita ecuménica

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

El atacante de 34 años se está recuperando de una dolencia muscular originada en un partido del Santos

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

DEPORTES

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

Tiene 8 años, descubrió el tenis en una plaza y ya compitió en el Nacional de Menores: el sorprendente camino de Tomás

La final menos pensada en París: Mirra Andreeva y Maja Chwalinska tendrán un cruce inédito por la gloria en Roland Garros

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

TELESHOW

La filosa reacción de Ángel de Brito ante la versión de que se habría hecho una cirugía plástica

La filosa reacción de Ángel de Brito ante la versión de que se habría hecho una cirugía plástica

Se conoció la reacción de Daniela Christiansson al ver el beso entre Maxi López y Wanda Nara en su serie vertical

El homenaje a Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino en los Martín Fierro de Portales Web

Las dulces postales de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: “Otoño en Buenos Aires”

Todos los ganadores del Martín Fierro de Portales Web 2026

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente Félix Ulloa reúne en San Salvador a diplomáticos para impulsar la integración centroamericana

El vicepresidente Félix Ulloa reúne en San Salvador a diplomáticos para impulsar la integración centroamericana

Caja Costarricense de Seguro Social acelera las listas de espera con más de 39 mil cirugías en el primer cuatrimestre de 2026

Honduras registra alta probabilidad de lluvias por influencia de la Tormenta Tropical Amanda

Panamá activa plan hospitalario ante riesgo de casos importados de sarampión

Advierten un déficit de entre 6 mil y 13 mil motoristas y alertan por drogas al volante en Guatemala