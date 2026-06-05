Joaquín Panichelli dio detalles de la lesión que lo dejó sin Mundial y explicó por qué no podría jugar en Boca Juniors

Joaquín Panichelli rompió el silencio sobre su lesión que lo dejó sin Mundial (Paren la Mano)

Joaquín Panichelli quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un entrenamiento con la selección argentina, una lesión que además reabrió un antecedente reciente: en 2023 ya había atravesado la misma recuperación, aunque en la otra pierna. El delantero cordobés habló por primera vez sobre ese golpe.

El cordobés de 23 años formado en Racing de esa provincia viene de una temporada brillante con el Racing de Estrasburgo y fue el máximo goleador de la Ligue 1 con 16 conquistas. Describió el impacto físico y emocional de una baja que frenó su convocatoria en la gira previa a los amistosos ante Mauritania y Zambia. “Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto”, dijo Panichelli en Paren la Mano. En esa misma intervención recordó que ya conocía lo que venía: “Yo ya tuve la experiencia de la otra pierna, y sabés todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás”, aclaró.

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La lesión se produjo durante una acción fortuita en el entrenamiento vespertino a fines de marzo en el predio de la AFA en Ezeiza, cuando el delantero disputó una pelota e hizo un movimiento que derivó en una torsión de la pierna derecha. Después de ese gesto fue atendido por el cuerpo médico y retirado del campo para realizarse estudios.

Sobre la etapa posterior a la lesión, el punta también reconstruyó el peso de la rutina médica y del tratamiento: “Te tenés que ir a sacar sangre, del pre quirúrgico, de tener que entrar, salir... Te cae todo eso junto y eso es lo duro”.

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El posteo Joaquín Panichelli cuando fue operado (@joaco_panichelli)

El propio futbolista relató que, una vez superado el primer impacto, buscó cerrar ese capítulo con el cuerpo técnico de la selección. “Incluso una vez que pasó, después de la operación pido volver a hablar con el cuerpo técnico y les agradecí la oportunidad de la convocatoria. Vamos a tener revancha. El que abandona no tiene premio”, afirmó.

Panichelli también describió cómo cambió su estado de ánimo después de la cirugía. “Una vez que ya pasa, es otra cosa. Estoy acá en Argentina, puedo disfrutar con mis amigos y mi familia. La verdad es que no tengo rencor de ese día o de esa situación”, sostuvo.

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En el programa estuvo presente Mario Pergolini quien le preguntó al delantero si aceptaría jugar en Boca Juniors. “No podría. Estoy muy identificado con River”, respondió. Cabe recordar que jugó en los equipos juveniles del club de Núñez.

Además, reconoció que le gustaría jugar en el fútbol argentino, donde no llegó a debutar a nivel profesional. “El fútbol argentino tiene sus cosas, pero si no lo pudiste vivir te queda esa espinita de ir a los estadios, de esa pasión, de esas hinchadas, de lo que sea. No me gustaría volver de grande. Hay que ver qué pasa de acá en adelante. Tengo 23 años y espero que me queden varios años (en Europa)”, concluyó.

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Joaquín Panichelli explicó por qué no jugaría para Boca Juniors ante la pregunta de Mario Pergolini si aceptaría ser contratado por el club Xeneize (Paren la Mano)

La baja de Panichelli golpeó una oportunidad concreta en su carrera: había sido citado por Lionel Scaloni para integrar el plantel argentino en una gira que podía afirmarlo dentro de la órbita del seleccionado mayor. Esa convocatoria se produjo en un momento de crecimiento en Europa, después de su debut en la primera división del fútbol español en 2023 y de un rendimiento en la Ligue 1 que había convencido al entrenador.

El antecedente más pesado fue cuando Panichelli estuvo 230 días inactivo después de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida en julio de 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés.

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En River Plate pasó de enganche a centrodelantero, un cambio de posición que terminó de consolidar durante su etapa europea. Luego continuó su carrera en Alavés y más tarde en Mirandés, antes de llegar al Racing de Estrasburgo de Francia y ser figura en Francia.

Ese salto incluyó una transferencia de USD 20 millones al club francés. River Plate conservó el 20% de su pase, por lo que recibió ingresos a partir de esa operación. Terminó una gran temporada en Francia y buscará su revancha con la selección argentina.

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