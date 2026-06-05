Siri de Apple revelaría una secretaria real al estilo ‘Supersónicos’ con acceso a tu vida personal

La nueva versión de Siri no será simplemente una actualización. (Composición Infobae: REUTERS/Abdul Saboor)

Siri de Apple está a punto de transformarse en una asistente digital que funcionará como una auténtica secretaria personal, capaz de gestionar información privada y anticipar necesidades, al más puro estilo de los personajes futuristas de los ‘Supersónicos’.

Con la llegada de iOS 27 y otros sistemas operativos, la compañía promete una experiencia inédita de interacción con el asistente, que entenderá el lenguaje natural y tendrá acceso a datos relevantes de la vida diaria del usuario, gracias a la integración de inteligencia artificial avanzada y una estrecha colaboración con Google.

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Siri como secretaria personal: la evolución de la inteligencia artificial en Apple

La nueva versión de Siri no será simplemente una actualización, sino un cambio fundamental en la manera en la que se utiliza la inteligencia artificial en los dispositivos de Apple.

Con la llegada de iOS 27 y otros sistemas operativos, la compañía promete una experiencia inédita de interacción con Siri. APPLE

Se espera que el asistente pueda comprender y procesar el lenguaje natural, lo que permitirá que las conversaciones fluyan de manera mucho más intuitiva y humana. Según los anuncios de la WWDC24, esta función estrella de Apple Intelligence deja atrás las limitaciones de versiones anteriores, que requerían órdenes rígidas y respuestas predecibles.

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Ahora, el usuario podrá hablar con Siri como lo haría con cualquier amigo o colega. Ya no será necesario modificar frases o adaptarlas a comandos específicos, pues el asistente será capaz de interpretar distintas formulaciones y comprender errores al instante.

Por ejemplo, si se solicita información sobre el clima en un lugar y luego se corrige el destino, Siri ajustará la respuesta sin dificultad. Esta capacidad de adaptación y comprensión contextual representa un salto importante respecto a las versiones anteriores.

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Apple lanzó Siri originalmente como una aplicación independiente para iOS en febrero de 2010. REUTERS/Dado Ruvic

La integración de los modelos de lenguaje natural desarrollados por Google, conocidos como Gemini, permitirá que Siri iguale o incluso supere la experiencia de otras plataformas conversacionales populares, como ChatGPT o Claude.

Desde enero, se confirmó que estos modelos potenciarán la nueva Siri, lo que supone una mejora significativa en la comprensión del contexto y la gestión de tareas complejas dentro del ecosistema Apple.

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La nueva Siri podrá acceder a información almacenada en distintas aplicaciones, revisar documentos, gestionar calendarios, leer mensajes y correos electrónicos, y utilizar estos datos para ofrecer respuestas o realizar acciones precisas.

El usuario podrá hablar con Siri como lo haría con cualquier amigo o colega. Europa Press

Esta función convierte al asistente virtual en una auténtica secretaria digital, capaz de anticipar necesidades y resolver tareas de modo proactivo, sin depender de instrucciones detalladas para cada acción.

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Comprensión de contexto y acceso a aplicaciones

El asistente virtual de Apple destacará por su habilidad para comprender el contexto de las conversaciones y acceder a información relevante en tiempo real. Esto significa que, si el usuario cambia de opinión durante una petición, Siri será capaz de adaptarse a la nueva instrucción de inmediato, relacionando datos previos y anticipando las intenciones.

Un ejemplo presentado por Apple ilustra este avance: si se pide la previsión del clima para un sitio determinado y luego se corrige el lugar, Siri actualizará la información y será capaz de asociar ese nuevo destino a futuras solicitudes, como crear un evento de senderismo en el calendario, vinculando automáticamente la ubicación correcta.

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El asistente virtual de Apple destacará por su habilidad para comprender el contexto de las conversaciones. Europa Press

Además, el acceso a datos de aplicaciones de terceros dependerá de que los desarrolladores implementen la API correspondiente. De fábrica, Siri tendrá acceso a todas las aplicaciones nativas del sistema, lo que garantiza una integración completa con los servicios más utilizados por los usuarios de Apple.

Privacidad y procesamiento local: la apuesta de Apple para proteger los datos

Uno de los pilares del renovado asistente es el enfoque en la privacidad y la seguridad de los datos personales. Apple ha diseñado la nueva Siri para que la mayor parte del procesamiento de inteligencia artificial ocurra directamente en el dispositivo, sin necesidad de enviar la información a servidores externos.

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Este requisito técnico es la razón por la cual la función estará disponible solo en modelos recientes, como el iPhone 15 Pro en adelante, que cuentan con el hardware necesario para ejecutar modelos avanzados de IA de modo local.

No obstante, algunas tareas complejas requerirán procesamiento en la nube. Para ello, Apple ha implementado Private Cloud Compute, una infraestructura de servidores externos con auditoría independiente, diseñada para garantizar que ni la propia compañía, ni terceros, puedan acceder a los datos personales o a las solicitudes realizadas a Siri.

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Se espera que la nueva Siri presente una interfaz renovada, con tonos de luz negros y blancos. REUTERS/Brendan McDermid

Incluso con la inclusión de modelos de Google en estos servidores, Apple asegura que se mantendrá la misma filosofía de privacidad, evitando que Google tenga acceso a la información de los usuarios.

Cambios en la interfaz y nuevas funciones impulsadas por IA

Se espera que la nueva Siri presente una interfaz renovada, con tonos de luz negros y blancos inspirados en el logo de la WWDC26, reemplazando la paleta colorida actual. Las filtraciones apuntan a que el asistente será accesible desde cualquier parte del sistema, sin necesidad de invocarlo mediante el botón tradicional o el comando de voz “Oye Siri”.

La integración de Siri en aplicaciones como la Cámara permitirá aprovechar funciones de Visual Intelligence, y se anticipa la llegada de innovaciones en la app Cartera, generación de imágenes mediante modelos de terceros y un editor de fotos con IA generativa.

La nueva Siri podrá acceder a información almacenada en distintas aplicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque aún no se ha confirmado hasta qué punto Siri será protagonista en todas estas funciones, las expectativas apuntan a una experiencia mucho más integrada y automatizada.

El evento especial de Apple, programado para este lunes, marcará el inicio de la distribución de las primeras betas para desarrolladores, permitiendo que la comunidad comience a probar las nuevas capacidades de Siri y el resto de los sistemas operativos.

Las betas públicas estarán disponibles a partir de julio, y a lo largo del verano europeo se sucederán nuevas versiones de prueba, hasta que en septiembre se lancen las versiones finales para todos los usuarios.