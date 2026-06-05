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El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario

Una foto de un picado en Pilar encendió la ilusión de los hinchas en plena ventana de pases, mientras la dirigencia negocia préstamos con Real Madrid y Manchester City

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Los ex futbolistas del Millonario encendieron la ilusión de los hinchas en medio de los rumores de un regreso a la institución

Franco Mastantuono y Claudio Echeverri volvieron a ponerse la camiseta de River Plate en un picado entre amigos celebrado en el Crandon Camp de Pilar, una imagen que el propio Echeverri difundió en sus redes sociales con el mensaje “Qué gusto volver a verlos, amigos” y que encendió la ilusión de los hinchas del Millonario en plena ventana de pases.

El partido, en el que también participó el ex River Enzo Díaz, tuvo lugar horas después de que trascendiera que la dirigencia del club de Núñez evalúa la repatriación de ambos futbolistas. River desea recuperar a las dos joyas surgidas de sus inferiores, aunque reconoce que las operaciones serían complejas y requerirían negociar préstamos con Real Madrid y Manchester City, respectivamente.

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la publicación del diablito echeverri river plate
La publicación del Diablito Echeverri junto a Franco Mastantuono que ilusionó a los hinchas de River Plate

La situación de Mastantuono es la que genera mayor atención. El mediocampista zurdo, oriundo de Azul, llegó al conjunto merengue tras el pago de su cláusula de rescisión: 63,2 millones de euros en total, entre el pase y los impuestos correspondientes. Su primera temporada en España arrancó con buenas perspectivas de la mano de Xabi Alonso, pero fue de más a menos. Con Álvaro Arbeloa como técnico interino, quedó relegado frente a figuras como Arda Güler y Brahim Díaz, y el golpe final llegó cuando Lionel Scaloni lo dejó fuera de la lista de la selección argentina para el Mundial 2026.

Hoy figura como transferible en el Bernabéu, aunque desde su entorno descartan una vuelta al fútbol argentino y lo califican de “imposible”. Su futuro, según fuentes cercanas al jugador, dependerá de lo que resuelva José Mourinho al frente de su segundo ciclo en el club, si es que Florentino Pérez obtiene la reelección en el cuadro merengue. De todas maneras, la foto con la casaca roja y blanca alimenta las especulaciones.

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El panorama de Echeverri tiene sus propias particularidades. El “Diablito” fue cedido primero a Bayer Leverkusen y luego a Girona, club del City Group que descendió a la Segunda División española. En su último tramo en el fútbol catalán acumuló 17 partidos, apenas cinco como titular, un gol y una asistencia. Con contrato en Manchester City hasta junio de 2028, deberá regresar a los “Citizens” para que Enzo Maresca, el nuevo entrenador tras la salida de Pep Guardiola, decida su futuro.

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El guiño de Mastantuono y Echeverri a River Plate en medio de los rumores sobre un regreso al Millonario (REUTERS/Cesar Olmedo)

River ya había intentado recuperarlo en el mercado anterior, cuando el mediocampista no sumaba minutos en Alemania. En aquella oportunidad, el City rechazó la operación pese a la insistencia desde Núñez y las propias señales del jugador en redes sociales. Ahora, con el cambio de conducción técnica en el club inglés, la posibilidad reaparece.

La dirigencia riverplatense tiene en carpeta a ambos futbolistas con la convicción de que el mediocampo y la delantera necesitan un salto de calidad. Los nombres de Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré y Giovanni Simeone también circulan como posibles refuerzos para el plantel que conduce el Millonario.

La foto del picado en Pilar, con la camiseta del club que los vio crecer, llegó en el momento preciso del debate. Jorge Valdano, referente histórico de Real Madrid, ya había anticipado en una entrevista la salida de Mastantuono del club español, aunque el jugador preferiría continuar en Europa. Que haya sido el propio Echeverri quien eligió publicar la imagen no pasó inadvertido para nadie.

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