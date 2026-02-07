Cómo la nueva actualización de televisores LG mejorará su calidad de imagen y sonido

La actualización 33.30.92 de webOS ya está disponible para televisores LG de las líneas C5 y G5 lanzados en 2025. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Una actualización global de software para los televisores LG de las líneas C5 y G5, lanzada en 2025, promete mejoras sustanciales en la calidad de imagen y sonido. La versión 33.30.92 de webOS comenzó a desplegarse recientemente y coloca a estos modelos en el centro de la innovación en el segmento de TV inteligentes.

La compañía surcoreana ha enfocado esta actualización en dos áreas clave: el rendimiento visual y la experiencia sonora. La distribución global del software incluye nuevas funciones relacionadas con tecnologías de alto rango dinámico y sonido envolvente, dirigidas a los usuarios que buscan exprimir al máximo las capacidades de sus equipos.

Avances en imagen: más brillo y nitidez en Dolby Vision

Las mejoras en la calidad de imagen resultan notorias, según reportes de usuarios y sitios especializados. La actualización 33.30.92 de webOS introduce ajustes en la reproducción de contenidos con formato Dolby Vision, una de las tecnologías de alto rango dinámico más difundidas en la industria audiovisual.

Usuarios reportan un aumento significativo en el brillo al reproducir contenido en Dolby Vision tras la actualización. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Diversos usuarios han señalado que, tras aplicar la actualización, los niveles de brillo aumentaron en modos específicos de imagen, como Cine y Vívido.

La ganancia de brillo estimada oscila entre 100 y 200 nits, de acuerdo con los primeros reportes. Esta diferencia puede marcar un cambio importante en la percepción de escenas oscuras o con alto contraste, especialmente en películas y series que aprovechan las ventajas de Dolby Vision.

La representación visual se vuelve más nítida en estos modos, lo que repercute en una mejor definición y profundidad de la imagen.

La compañía no ha publicado cifras oficiales sobre el incremento de brillo, pero la comunidad de usuarios y técnicos coincide en que la actualización optimiza la gestión del rango dinámico y la precisión de los colores. Modelos de las líneas C5 y G5 figuran entre los primeros en recibir la actualización, con la opción de descarga automática o manual a través del menú de configuración del televisor.

Los modos Cine y Vívido permiten aprovechar al máximo la mejora en rango dinámico y nitidez visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformaciones en el sonido: integración inalámbrica y Dolby Atmos Flexconnect

En materia de audio, la actualización lleva la experiencia un paso más allá al incorporar soporte para Dolby Atmos Flexconnect, una tecnología que redefine la configuración de sistemas de sonido envolvente en el hogar. Esta función permite a los televisores LG conectarse con altavoces inalámbricos o barras de sonido compatibles, eliminando la necesidad de cables y simplificando la instalación.

El sistema admite la conexión de un subwoofer y hasta cuatro altavoces inalámbricos adicionales, siempre que pertenezcan a la misma marca. Esta restricción responde a la necesidad de garantizar compatibilidad y sincronización óptima en la reproducción de contenido con calidad Dolby Atmos. Los usuarios pueden crear configuraciones inmersivas sin recurrir a instalaciones tradicionales complejas.

El proceso de actualización resulta sencillo. Quienes posean modelos compatibles pueden acceder a la sección de ajustes del televisor, ingresar a soporte y buscar el apartado de actualización de software.

LG incorpora compatibilidad con Dolby Atmos Flexconnect para facilitar la conexión inalámbrica de altavoces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión 33.30.92 puede instalarse de forma automática o manual, según la preferencia de cada usuario. Esta disponibilidad apunta a extender la vida útil y el valor de los dispositivos, alineada con la estrategia de actualizaciones continuas que la empresa ha seguido en generaciones previas.

La llegada de estas funciones a los televisores LG de las familias C5 y G5 representa una evolución relevante para quienes buscan optimizar tanto la calidad visual como la experiencia sonora en el entretenimiento hogareño. La actualización refuerza el posicionamiento de la marca en el segmento de televisores inteligentes, ofreciendo ventajas tangibles a los usuarios sin requerir inversiones adicionales en hardware.