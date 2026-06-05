Argentina devolvió a Perú 36 piezas de su patrimonio histórico recuperados del tráfico ilícito

También recuperaron piezas de alfarería precolombina (PFA)

Las autoridades federales de la policía llevaron a cabo un acto de restitución de bienes culturales arqueológicos pertenecientes a la República del Perú, que habían sido recuperados en un procedimiento contra el tráfico ilícito.

Se trata de 36 objetos que incluyen piezas de alfarería precolombina, un fragmento de momia y diecinueve folios manuscritos del siglo XIX, que fueron recuperados a través de dos investigaciones judiciales independientes.

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El operativo, coordinado por la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA (DGCI) con la cooperación bilateral entre ambos países, ocurrió luego de una investigación que comenzó a partir de dos alertas.

La primera llegó desde el Ministerio de Cultura del Perú, canalizada por el Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. La segunda provino de una denuncia recibida a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

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Un artefacto de cerámica precolombina (PFA)

Las pistas llevaron a los investigadores hasta el Museo del Ovni de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, donde se exhibía un “Pie de momia” sin registro ni autorización de tenencia, lo que implicaba una infracción a la Ley Nacional 25.743, que regula la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico del país.

Por tal motivo el Juzgado Federal de Primera Instancia de la provincia quedó a cargo de la causa bajo las directivas del juez Federico Martín. En ese marco, la justicia ordenó el secuestro de dieciséis piezas de alfarería modelada de origen peruano y del mencionado fragmento de momia.

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El segundo expediente, tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, tuvo como punto de partida el hallazgo de diecinueve folios manuscritos que se ofrecían a la venta en un sitio web de acceso público. La investigación permitió identificar al vendedor e impedir la transacción.

Manuscritos antiguos con escritura a mano y sellos postales se ofrecían a través de un sitio de internet (PFA)

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, Infobae pudo saber que los documentos son escrituras de venta, testamentos, fianzas y solicitudes de protocolización de los pueblos de Huacho y Pativilca, fechados en 1866 y 1868 y forman parte del fondo Real de Hacienda del Archivo General de la Nación del Perú, amparados por la Ley 28.296 de ese país.

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La Policía Federal Argentina hizo entrega de los elementos recuperados mediante un acto celebrado en la Ciudad de Buenos Aires del que participaron representantes diplomáticos de ambos países.

Estuvo presente el embajador de Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga; el jefe de la PFA y vocal por las Américas en el Comité Ejecutivo de Interpol, comisario general Luis Alejandro Rolle; el director de la Dirección Nacional de Delitos Federales del Ministerio de Seguridad Nacional, Pablo Argibay Molina; el juez Martín; el director general de Cooperación Internacional de la PFA, comisario general Marcelo Chiappero; y autoridades del Archivo General de la Nación (AGN) y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), junto a auxiliares de justicia e invitados especiales.

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Entre los elementos había un "pie de momia" (PFA)

La Embajada del Perú calificó el retorno de estos bienes como un acto vinculado a la defensa del patrimonio cultural y destacó la colaboración entre ambos países.

Las piezas de alfarería y los manuscritos recuperados integran el acervo histórico y documental que el Perú reclamaba como parte de su patrimonio nacional. La restitución permitirá que las piezas regresen a los espacios correspondientes para su evaluación, conservación y resguardo bajo la supervisión de las instituciones competentes.

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La Dirección de Recuperaciones, dependiente de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, realizó las comprobaciones requeridas para certificar la autenticidad y procedencia de los bienes. El organismo mantiene vínculos de trabajo permanentes con entidades internacionales y despliega tareas de monitoreo orientadas a detectar posibles operaciones de comercio ilegal en mercados presenciales y digitales.