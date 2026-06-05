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La durísima entrada de Casemiro a Endrick en el entrenamiento de Brasil que alarmó a los hinchas a días del debut en el Mundial

Un video mostró al mediocampista llegar desde atrás sobre el joven delantero en una práctica dirigida por Ancelotti, lo que desató una ola de críticas en redes sociales

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El experimentado mediocampista cometió una fuerte infracción sobre el joven delantero durante la práctica y asustó a todos en la Verdeamarela, a días del debut en el Mundial 2026

Casemiro protagonizó una fuerte entrada sobre Endrick durante un entrenamiento de la selección de Brasil, en una acción que generó alarma entre los hinchas y encendió el debate en redes sociales a nueve días del debut mundialista ante Marruecos.

El episodio ocurrió en una práctica dirigida por el técnico Carlo Ancelotti. En un momento del ejercicio, Endrick intentó un amague y cambió de dirección con el balón; fue entonces cuando Casemiro llegó desde atrás con vehemencia y lo derribó. El delantero quedó tendido en el césped durante algunos instantes, lo que disparó la preocupación inmediata dentro y fuera del plantel.

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El video fue registrado y difundido por Canal Goat, que lo publicó en sus redes sociales. Las imágenes se viralizaron con rapidez y acumularon miles de reproducciones y comentarios, en su mayoría críticos hacia el mediocampista del Manchester United —cuyo contrato con el club inglés vence el próximo 30 de junio—, al que varios usuarios calificaron de irresponsable por asumir ese nivel de contacto físico en la antesala del Mundial 2026.

Casemiro, durante el entrenamiento de Brasil de cara al Mundial 2026 (Reuters/Caean Couto)
Casemiro, durante el entrenamiento de Brasil de cara al Mundial 2026 (Reuters/Caean Couto)

Tras la jugada, Casemiro se acercó de inmediato a su compañero para consultar por su estado y ayudarlo a levantarse. Endrick pudo reincorporarse sin inconvenientes y continuó la práctica con normalidad, lo que disipó los temores sobre una posible lesión que lo dejara fuera del torneo.

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Aun así, la reacción en las redes no se apaciguó. Entre los comentarios más compartidos figuraron referencias directas a la eliminación de Brasil en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Verdeamarela cayó ante Croacia en penales. “Para dar una de esas a Modric en el lance del gol de Croacia, él no tuvo huevos, ¿verdad?”, escribió un usuario, en alusión a la falta de marca del mediocampista en el gol que forzó la prórroga en aquel partido. “Una verdadera basura irresponsable, en el partido contra Croacia no pudo marcar a Modric y ahora quiere romper al chico en un entrenamiento”, sumó otro mensaje que se volvió viral.

Endrick, de 19 años, surgió en Palmeiras y pertenece al Real Madrid, club al que regresará tras completar un préstamo de seis meses en el Olympique de Lyon. Llega al torneo como una de las grandes apuestas ofensivas del seleccionado y con la expectativa de ganarse un lugar en el esquema de Ancelotti.

El incidente también pone de relieve la intensidad con la que Brasil afronta la recta final de su preparación, donde cada entrenamiento funciona como una instancia de evaluación para el cuerpo técnico. Casemiro, uno de los referentes del plantel y habitual titular en el mediocampo, aún debe confirmar su lugar en el equipo que saldrá a la cancha el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además del duelo inaugural ante Marruecos, Brasil tiene programado un amistoso este sábado ante Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland. En la fase de grupos del Mundial, la Verdeamarela cerrará su participación en el Grupo C ante Haití el 19 de junio en Filadelfia y ante Escocia el 24 de junio en Miami.

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