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El homenaje a Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino en los Martín Fierro de Portales Web

Durante la entrega, Tití Fernández destacó los aportes de sus colegas a la narración, la crónica, el periodismo y el deporte

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La ceremonia honró la memoria de Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino

Este jueves, el Goldencenter de Parque Norte se convirtió en el escenario para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web. En una ceremonia que reunió a destacadas figuras del periodismo argentino, el evento distinguió las mejores labores del universo digital local correspondiente a 2025.

Tras una serie de disputadas ternas, Julieta Prandi y Nacho Girón dieron paso a un emotivo momento. Fue entonces cuando la música cambió y Tití Fernández subió al escenario. “Este año cuatro monstruos del periodismo deportivo argentino, lamentablemente nos dejaron, Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino. Los conocí a los 4, trabajé con los 4, pasé buenos momentos con ellos”, comenzó diciendo el periodista.

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Luego, Fernández elogió a cada uno de ellos y destacó: “Creo que Araujo inventó el relato en televisión, Julio Ricardo fue un gran comentarista, gran conductor, pero sobre todo fue un tipo extraordinario. Ernesto Cherquis Bialo era un placer leerlo, pero escucharlo contar historias era mucho más lindo Y Guillermo Salatino nos enseñó y nos hizo vibrar con las hazañas de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Del Potro, de Gaudio. Aptra pensó en hacerles un merecido homenaje a estos cuatro monstruos del periodismo. Este es el reconocimiento de Aptra para estos cuatro grandes que nos dejaron”.

Para cerrar, una placa recordó la vida de los cuatro, remarcando el año de su nacimiento y su muerte: Araujo (1947-2026), Cherquis Bialo (1940-2026), Ricardo (19.39-2026) y Salatino (1945-2026).

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El homenaje a Marcelo Araujo, Julio Ricardo, Ernesto Cherquis Bialo y Guillermo Salatino en los Martín Fierro de Portales Web
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Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), hubo 33 categorías y los ganadores se definieron por votación de sus miembros. La producción integral estuvo a cargo de Red Cube.

En esa edición, Infobae sumó 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral, además de postulaciones para varios de sus periodistas en distintas ternas. La cobertura previa incluyó una alfombra roja encabezada por Paula Varela y Guido Záffora.

La ceremonia inició a las 21, ante un salón que ya contaba su propia historia. El ambiente contaba con mantelería blanca, la cual vistió cada una de las mesas redondas y se transformó en un detalle menor: la elección respondió a una razón práctica. “Mucha gente suele venir de negro y no se diferencia mucho la funda oscura con el vestido o el traje del mismo color”, explicaron desde el equipo de producción. El blanco, entonces, funcionó como un recurso estético y de contraste que le dio al salón una lectura visual más nítida. La vajilla blanca y los cubiertos plateados completaron esa línea sobria y uniforme.

Los Martín Fierro de Portales Web celebran a lo mejor de 2025 en Parque Norte
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En el centro de cada mesa, el elemento que condensó la identidad del evento: una placa de acrílico iluminada con la silueta de la estatuilla del Martín Fierro y el número de mesa grabado en la parte superior. La función de ese objeto fue doble: decorativa y operativa. Cuando el salón se oscurece durante las tandas comerciales o los momentos de pausa en la ceremonia, los números iluminados permiten que los invitados ubiquen sus lugares sin dificultad. Alrededor de cada placa, un arreglo floral con rosas blancas, hojas verdes y pequeñas flores rosadas completó el centro de mesa con una estética de bajo perfil y alto impacto visual.

De acuerdo con APTRA, los Martín Fierro de Portales Web distinguieron rubros que incluyeron sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online. La entidad, fundada en 1958, entregó históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital.

En la primera edición, realizada el año anterior y centrada en contenidos de 2024, Infobae ganó en cinco rubros y obtuvo el Martín Fierro de Oro para Daniel Hadad, CEO y fundador del medio, quien también fue distinguido como Responsable de la edición del sitio. En esa gala también premiaron a Laureano Pérez Izquierdo, Tatiana Schapiro y Nicolás Pizzi, entre otros integrantes del equipo. A continuación, todos los nominados para la edición 2026.

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