Las dulces postales de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio: “Otoño en Buenos Aires”

El actor mostró un tierno video de sus hijos menores hamacándose (Video: Instagram)

La reciente publicación de Benjamín Vicuña en sus redes sociales permitió ver la intimidad del reencuentro familiar con Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez, después de un periodo de distancia. La imagen del actor abrazando a los pequeños, todos sonrientes, sintetizó el clima de alegría que marcó su regreso. “Otoño en Buenos Aires”, escribió en inglés el actor de la obra Secreto en la montaña.

En las fotografías compartidas, se observan momentos cotidianos en los que Magnolia aparece sentada en el piso, entretenida con un álbum de figuritas del Mundial, rodeada de paquetes abiertos por toda la casa. El propio Vicuña también mostró cómo equilibra sus compromisos laborales con la crianza, exhibiendo guiones marcados con los nombres escritos por sus hijos.

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El reencuentro se produjo luego de varias semanas en las que los chicos permanecieron en Turquía junto a su madre. Durante ese tiempo, Suárez continuó instalada en Estambul con su pareja, Mauro Icardi, acompañando la carrera del futbolista. Este contexto familiar había generado versiones sobre un supuesto conflicto entre Vicuña y la actriz.

“Otoño en Buenos Aires”, escribió Benjamín Vicuña junto a las postales con sus hijos

Durante las últimas semanas, los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron en Turquía junto a su madre, quien reside temporalmente en ese país mientras acompaña la carrera deportiva de Mauro Icardi. El regreso de los niños a Argentina permitió que Vicuña retomara la convivencia y compartiera momentos familiares, reflejados en las imágenes que publicó en sus redes sociales.

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El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus cinco hijos en una vereda de Buenos Aires este fin de semana sintetizó la convivencia de su familia ensamblada tras meses de separación. En una de las postales, Bautista toma de la mano a Amancio, mientras Magnolia camina junto a ellos y Beltrán y Benicio lideran el grupo. El actor eligió acompañar la imagen con una cita de Albert Camus: “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”.

La escena fue especialmente significativa porque Magnolia y Amancio habían pasado varios meses en Turquía junto a su madre, Eugenia “la China” Suárez. El regreso de los niños a Argentina se produjo en compañía de su niñera, aprovechando un viaje de la actriz y el deportista a Japón.

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Magnolia y Amancio en sus días en Buenos Aires

La instantánea compartida por el actor chileno no solo retrata la unidad familiar, también refleja el orgullo de Vicuña por ver a todos sus hijos juntos, superando la distancia y los desafíos de la vida cotidiana.

Al ser consultado por el programa Intrusos sobre declaraciones de Suárez, quien habría dicho que sus hijos “tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”, Vicuña reaccionó con asombro: “¿Dijo eso? Bueno… son opiniones”. El actor optó por evitar la polémica y mantuvo su postura de no exponer los conflictos familiares en público.

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“Lo importante es que mis hijos estén bien”, expresó el actor cuando fue preguntado sobre la convivencia y los rumores. Vicuña remarcó su preferencia por manejar los asuntos familiares en privado: “Son cosas que se manejan en privado, son mis hijos y son temas que manejamos con la familia”.

Magnolia, fanática de las figuritas del Mundial

Una foto del guión de la próxima película de Benjamín Vicuña con las firmas de Amancio y Magnolia

En relación a la distancia, Vicuña reconoció la dificultad de estar lejos de Magnolia y Amancio. “Me hablo con ellos todos los días”, aseguró, y admitió: “No te la voy a caretear. Los extraño muchísimo, son tiempos muy largos”.

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Durante los últimos meses, Magnolia y Amancio vivieron en Estambul junto a su madre y Rufina, la hija mayor de la China. Los tres niños están escolarizados en la ciudad turca, mientras la rutina familiar se adapta a los compromisos profesionales de Icardi y Suárez.

El reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña en Buenos Aires fue posible tras varios meses de residencia en Turquía. El actor compartió una imagen de sus cinco hijos juntos, reflejando la unión familiar pese a la distancia. Vicuña elige priorizar el bienestar de los niños y evita la controversia pública, subrayando que los temas privados se resuelven en familia.

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