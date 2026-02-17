Tecno

Cómo un Therian sabe con qué tipo de animal se identifica: esto dice la IA y la psicología

Este concpeto se basa en una identificación interna y auténtica con animales al que se llega de diferentes maneras

Guardar
La identidad Therian implica un
La identidad Therian implica un proceso de autodescubrimiento psicológico conocido como 'El Despertar', fundamental para quienes se sienten identificados con animales.

Descubrir con qué animal se identifican no es un simple juego de disfraces para la comunidad Therian. Se trata de un proceso de autodescubrimiento profundo, con fuertes componentes psicológicos, conocido como “El despertar”.

Desde la psicología insisten en que ser parte de esta comunidad no es un transtorno mental, sino un proceso de indentificación que debe tener sus límites. Además, la inteligencia artificial también ayuda a entender con claridad cómo es ese camino de revisión para encontrar con qué animal cada persona se siente mejor.

Qué es ser Therian y cómo surge esta identidad

Un Therian es una persona que experimenta una identificación interna, psicológica o espiritual con un animal no humano. Esta conexión no responde a una moda ni a una elección voluntaria de pertenencia, sino a la convicción de que su forma de sentir, comportarse o percibir el mundo se asemeja a la de una especie animal específica.

Desde la infancia, muchos relatan sensaciones persistentes de “no ser completamente humanos” en su interior. No se trata de admirar un animal o querer imitarlo, sino de reconocer en sus propias reacciones, instintos y formas de socializar una similitud profunda con una especie determinada.

El concepto de Therian se
El concepto de Therian se basa en una identificación interna y auténtica con animales, alejada de modas o juegos, destacando rasgos conductuales y emocionales específicos.

Julissa Podestá, psicoterapeuta consultada por Infobae en Perú, resalta que “un therian es una persona que se identifica o que siente el deseo de explorar con un animal”. Subraya que este fenómeno responde a una búsqueda genuina de pertenencia y validación, sobre todo en adolescentes que atraviesan dificultades para integrarse socialmente.

Cómo es el proceso de autodescubrimiento para saber qué animal es cada uno

El camino hacia la autoidentificación con un animal, conocido como “El Despertar” (Awakening) dentro de la comunidad, es complejo y suele extenderse por años. No hay pruebas externas ni test definitivos. El proceso, según Gemini y ChatGPT, comienza con la aparición de experiencias involuntarias, denominadas “shifts” o transiciones, y avanza hacia un análisis minucioso de patrones emocionales y conductuales.

  • Las etapas del descubrimiento: shifts, análisis y prueba
  1. Mental Shifts: se trata de momentos en los que la persona percibe que su forma de pensar, sentir o reaccionar se vuelve instintiva, animal. Pueden experimentar reacciones de huida, esconderse o comportarse con reflejos propios de cierta especie ante estímulos cotidianos.
  2. Phantom Shifts: muchos describen la sensación física de tener extremidades que no existen, como una cola, orejas puntiagudas o incluso la estructura de un hocico. Es similar al síndrome del miembro fantasma.
  3. Dream Shifts: los sueños recurrentes en los que el individuo se ve a sí mismo como un animal, percibiendo el entorno desde su altura y sentidos, constituyen otro indicio clave.

Durante este proceso, los Therians suelen registrar sus experiencias en diarios personales o apps digitales, buscando patrones y contextos que detonen estos cambios. El análisis de instintos naturales es esencial: impulsos de caza, anidación, territorialidad o comportamientos de manada suelen orientar la búsqueda.

La autoidentificación Therian puede incluir
La autoidentificación Therian puede incluir sensaciones físicas como 'phantom shifts', similares al síndrome del miembro fantasma, en que se perciben partes animales inexistentes. (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

No se trata de una preferencia superficial. Si alguien siente la necesidad de correr en grupo y responde a estímulos como lo haría un cánido, podría inclinarse hacia ese grupo de animales, pero el proceso de identificación apenas comienza.

Origen y límites de la identidad Therian

La perspectiva clínica es clara: ser Therian no constituye un diagnóstico médico ni tiene cabida en manuales como el DSM. No se considera un trastorno mental, a menos que cause malestar significativo o interfiera con la vida diaria.

Julissa Podestá advierte que “no es un trastorno siempre y cuando no haya señales de depresión o de pérdida de contacto con la realidad”. El problema surge si el adolescente comienza a aislarse, encapsularse o muestra conductas que lo alejan del entorno social.

La especialista recomienda a las familias acompañar el proceso con escucha activa, evitando ridiculizar o minimizar la experiencia. “Hay que preguntarle qué está sintiendo, por qué se siente así o qué me quiere decir”, señala.

Si existen señales de aislamiento o síntomas depresivos, aconseja recurrir a profesionales de salud mental, preferentemente desde el enfoque cognitivo-conductual.

Los profesionales de la psicología
Los profesionales de la psicología recomiendan buscar ayuda terapéutica si aparecen señales de aislamiento, depresión o desconexión de la realidad en jóvenes Therians. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han registrado casos donde adolescentes imitan comportamientos animales, como morder o usar correas, y aunque la exploración de la identidad es parte del crecimiento, el aislamiento o la desconexión de la realidad son señales de alerta.

El acompañamiento psicológico y la contención familiar resultan fundamentales para que el joven atraviese el proceso de manera saludable, sin etiquetas ni estigmatizaciones.

Temas Relacionados

TherianInteligencia artificialGeminiChatGPTPsicologíaSalud mentalJóvenesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nubank, el banco 100% digital, ya es uno de los cinco mayores en ahorro en Colombia

Más de cuatro millones de usuarios ya gestionan sus ahorros desde una app, impulsando la inclusión financiera y forzando a la banca tradicional a innovar frente a la disrupción digital

Nubank, el banco 100% digital,

Última oportunidad para disfrutarlos: juegos que salen de Xbox Game Pass a finales de febrero

La salida de títulos populares y el ingreso de nuevas propuestas mantienen la frescura del servicio, invitando a los jugadores a aprovechar descuentos y a planificar sus sesiones antes de los cambios de catálogo

Última oportunidad para disfrutarlos: juegos

Estrenan en PS5 God of War Sons of Sparta: la historia de la juventud de Kratos en un juego 2D

El universo de God of War se transforma al formato 2D, fusionando nostalgia y combate brutal con personalización de armas y desafíos inspirados en los clásicos del género plataformas

Estrenan en PS5 God of

Consigue el videojuego de Bluey gratis para PlayStation con estos pasos

Esta es una experiencia que se puede disfrutar con hasta cuatro jugadores como si fueran capitulos de la serie

Consigue el videojuego de Bluey

Dos botones llegan a Gemini para mejorar la experiencia, compartir con amigos y tener más ajustes

El botón de compartir en Gemini facilita enviar conversaciones a otros usuarios mediante enlaces accesibles para WhatsApp y redes sociales

Dos botones llegan a Gemini
DEPORTES
La divertida presentación de Luis

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

TELESHOW
El llanto de Cinthia Fernández

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

INFOBAE AMÉRICA

Hallazgo histórico en el hielo:

Hallazgo histórico en el hielo: descubrieron una superbacteria de 5.000 años que es resistente a 10 antibióticos

Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Robert Duvall estará siempre en nuestra memoria aunque nunca fue una estrella