Cómo un Therian sabe con qué tipo de animal se identifica: esto dice la IA y la psicología

Descubrir con qué animal se identifican no es un simple juego de disfraces para la comunidad Therian. Se trata de un proceso de autodescubrimiento profundo, con fuertes componentes psicológicos, conocido como “El despertar”.

Desde la psicología insisten en que ser parte de esta comunidad no es un transtorno mental, sino un proceso de indentificación que debe tener sus límites. Además, la inteligencia artificial también ayuda a entender con claridad cómo es ese camino de revisión para encontrar con qué animal cada persona se siente mejor.

Qué es ser Therian y cómo surge esta identidad

Un Therian es una persona que experimenta una identificación interna, psicológica o espiritual con un animal no humano. Esta conexión no responde a una moda ni a una elección voluntaria de pertenencia, sino a la convicción de que su forma de sentir, comportarse o percibir el mundo se asemeja a la de una especie animal específica.

Desde la infancia, muchos relatan sensaciones persistentes de “no ser completamente humanos” en su interior. No se trata de admirar un animal o querer imitarlo, sino de reconocer en sus propias reacciones, instintos y formas de socializar una similitud profunda con una especie determinada.

Julissa Podestá, psicoterapeuta consultada por Infobae en Perú, resalta que “un therian es una persona que se identifica o que siente el deseo de explorar con un animal”. Subraya que este fenómeno responde a una búsqueda genuina de pertenencia y validación, sobre todo en adolescentes que atraviesan dificultades para integrarse socialmente.

Cómo es el proceso de autodescubrimiento para saber qué animal es cada uno

El camino hacia la autoidentificación con un animal, conocido como “El Despertar” (Awakening) dentro de la comunidad, es complejo y suele extenderse por años. No hay pruebas externas ni test definitivos. El proceso, según Gemini y ChatGPT, comienza con la aparición de experiencias involuntarias, denominadas “shifts” o transiciones, y avanza hacia un análisis minucioso de patrones emocionales y conductuales.

Las etapas del descubrimiento: shifts, análisis y prueba

Mental Shifts: se trata de momentos en los que la persona percibe que su forma de pensar, sentir o reaccionar se vuelve instintiva, animal. Pueden experimentar reacciones de huida, esconderse o comportarse con reflejos propios de cierta especie ante estímulos cotidianos. Phantom Shifts: muchos describen la sensación física de tener extremidades que no existen, como una cola, orejas puntiagudas o incluso la estructura de un hocico. Es similar al síndrome del miembro fantasma. Dream Shifts: los sueños recurrentes en los que el individuo se ve a sí mismo como un animal, percibiendo el entorno desde su altura y sentidos, constituyen otro indicio clave.

Durante este proceso, los Therians suelen registrar sus experiencias en diarios personales o apps digitales, buscando patrones y contextos que detonen estos cambios. El análisis de instintos naturales es esencial: impulsos de caza, anidación, territorialidad o comportamientos de manada suelen orientar la búsqueda.

La autoidentificación Therian puede incluir sensaciones físicas como 'phantom shifts', similares al síndrome del miembro fantasma, en que se perciben partes animales inexistentes. (Imagen Ilustrativa / Infobae / Gemini)

No se trata de una preferencia superficial. Si alguien siente la necesidad de correr en grupo y responde a estímulos como lo haría un cánido, podría inclinarse hacia ese grupo de animales, pero el proceso de identificación apenas comienza.

Origen y límites de la identidad Therian

La perspectiva clínica es clara: ser Therian no constituye un diagnóstico médico ni tiene cabida en manuales como el DSM. No se considera un trastorno mental, a menos que cause malestar significativo o interfiera con la vida diaria.

Julissa Podestá advierte que “no es un trastorno siempre y cuando no haya señales de depresión o de pérdida de contacto con la realidad”. El problema surge si el adolescente comienza a aislarse, encapsularse o muestra conductas que lo alejan del entorno social.

La especialista recomienda a las familias acompañar el proceso con escucha activa, evitando ridiculizar o minimizar la experiencia. “Hay que preguntarle qué está sintiendo, por qué se siente así o qué me quiere decir”, señala.

Si existen señales de aislamiento o síntomas depresivos, aconseja recurrir a profesionales de salud mental, preferentemente desde el enfoque cognitivo-conductual.

Los profesionales de la psicología recomiendan buscar ayuda terapéutica si aparecen señales de aislamiento, depresión o desconexión de la realidad en jóvenes Therians. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han registrado casos donde adolescentes imitan comportamientos animales, como morder o usar correas, y aunque la exploración de la identidad es parte del crecimiento, el aislamiento o la desconexión de la realidad son señales de alerta.

El acompañamiento psicológico y la contención familiar resultan fundamentales para que el joven atraviese el proceso de manera saludable, sin etiquetas ni estigmatizaciones.