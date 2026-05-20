Alejandra Pizarnik, poeta argentina: “La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”

Hay frases que no se leen; se padecen. Actúan como esquirlas que se clavan en la retina y permanecen allí, encendidas, mucho tiempo después de haber cerrado el libro. En la literatura argentina, pocas líneas poseen la fuerza centrífuga de aquel postulado que dictó Alejandra Pizarnik: “La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos”. Ese fogonazo poético pertenece a Árbol de Diana, un poemario bisagra publicado en 1962 que redefinió los límites de la vanguardia lírica en español.

Para entender el germen de esta frase es necesario viajar al París de principios de la década de 1960. Alejandra Pizarnik vivía en la capital francesa en un estado de ebullición intelectual y precariedad económica. Trabajaba para la revista Cuadernos, hacía traducciones y devoraba las obras de los surrealistas franceses como André Breton y Antonin Artaud. Allí se sumergió en una cofradía de expatriados latinoamericanos, como su compatriota Julio Cortázar y el mexicano Octavio Paz.

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Paz actuó como partero intelectual de Árbol de Diana, escribiendo un prólogo célebre donde definió la poesía de Pizarnik como una cristalización de la noche. El contexto de escritura está marcado por esa tensión: la libertad absoluta que ofrecía París y, en contrapartida, el desgarro de la extranjería, el insomnio crónico y una fijación cada vez más severa con la muerte y la infancia perdida. Se publicó por la mítica Editorial Sur de Victoria Ocampo. Son 38 fragmentos breves e independientes; su cuarto poemario.

Portada de la primera edición del poemario "Árbol de Diana" de Alejandra Pizarnik, publicado por Editorial Sur en 1962

La importancia de este volumen en la literatura hispánica es fundacional. Pizarnik venía de una poesía más discursiva en La última inocencia y Las aventuras perdidas, pero en Árbol de Diana opera una poda radical del lenguaje. El poema se vuelve aforismo, herida limpia, silencio condensado. La autora extirpa el adorno y deja el hueso. Es una estética de la miniatura donde cada palabra pesa toneladas. El libro inauguró una forma de misticismo profano que influyó a generaciones de poetas en toda América Latina.

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Los versos en cuestión forma parte del poema 23 del libro, que en su totalidad reza, siempre en minúscula: “una mirada desde la alcantarilla / puede ser una visión del mundo / la rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse los ojos”. Es un contraste violento de opuestos donde la “alcantarilla” (lo subterráneo, lo sucio, el desecho) se convierte en el búnker para comprender la totalidad del universo. No se necesita un altar para ver la verdad; el margen es el mejor mirador.

La segunda parte introduce el concepto de la “rebelión”. Para la autora, la insurrección es un acto de resistencia estético e individual. La “rosa” representa el arquetipo clásico de la belleza y la pureza en la tradición poética (desde Rainer Maria Rilke hasta Jorge Luis Borges). Mirarla hasta “pulverizarse los ojos” implica llevar la experiencia de la contemplación hasta sus últimas consecuencias físicas y psicológicas. Una mirada kamikaze. El precio que se paga por acceder a la belleza absoluta.

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Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, Argentina, en 1936, en el seno de una familia de inmigrantes judíos ucranianos (Wikimedia Commons)

Esta idea sintetiza el pensamiento y el destino de Alejandra Pizarnik. Toda su biografía —que terminó trágicamente en 1972 tras una sobredosis de seconal a los 36 años— fue una puesta en práctica de estos versos. Para ella, la literatura era una ontología: se vivía para escribir y se moría en el intento. Creía que el lenguaje corriente estaba muerto y que la única forma de revivirlo era forzarlo hasta el límite de la locura o el silencio. Estos versos son su manifiesto definitivo: la belleza, si es verdadera, siempre duele.

¿Quién es Alejandra Pizarnik?

Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, Argentina, en 1936, en el seno de una familia de inmigrantes judíos ucranianos. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y también incursionó en las artes plásticas bajo la tutela del pintor Juan Batlle Planas. Su juventud estuvo marcada por crisis de ansiedad, asma, tartamudez y una compleja relación con su cuerpo, problemáticas que volcó con maestría en una literatura de carácter marcadamente autobiográfico. Entre 1960 y 1964 vivió en París.

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Alejandra Pizarnik murió en la madrugada del 25 de septiembre de 1972

Esa etapa en la capital francesa fue fundamental para su carrera: consolidó su madurez poética, trabajó para la revista Cuadernos y forjó vínculos intelectuales y afectivos con figuras icónicas de la literatura. Con Julio Cortázar fue algo mayor: entabló una amistad entrañable al punto de dedicarle poemas y cartas desesperadas. Publicó poemarios inolvidables: La última inocencia, Las aventuras perdidas, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, y la prosa La condesa sangrienta.

Al regresar a Buenos Aires, su salud mental se deterioró de forma progresiva, atravesando internaciones psiquiátricas y graves cuadros depresivos. El desenlace fatal llegó en la madrugada del 25 de septiembre de 1972. Aprovechando un permiso de fin de semana para salir del hospital psiquiátrico Pirovano, tomó cincuenta pastillas de seconal. Sobre el pizarrón de su cuarto quedaron escritas sus últimas y desgarradoras líneas: “no quiero ir / nada más / que hasta el fondo”. Tenía apenas 36 años.

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