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Dónde ver la saga completa de Rápidos y Furiosos sin usar páginas piratas

Las plataformas streaming legales facilitan el acceso a diferentes franquicias de películas sin exponerse a ciberataques ni a los riesgos habituales de las aplicaciones fraudulentas

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La plataforma reúne la colección completa de la saga, incluyendo películas principales y spin-offs. (Foto: Universal+)
La plataforma reúne la colección completa de la saga, incluyendo películas principales y spin-offs. (Foto: Universal+)

Para evitar el acceso a páginas piratas o ilegales, los suscriptores de plataformas como Universal+ pueden acceder a la colección completa de Rápidos y Furiosos, una de las franquicias más longevas y reconocidas del género de acción.

El anuncio implica la disponibilidad de las 11 películas, justo cuando la saga se acerca a su 25 aniversario y se prepara para el estreno de una nueva entrega en 2028.

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El impacto de esta franquicia no solo ha dejado su huella en la pantalla grande. Ha dado origen a atracciones en parques temáticos, adaptaciones animadas, videojuegos y exposiciones en museos.

Qué películas de Rápidos y Furiosos están disponibles

Text: Individuo relajado viendo televisión en el salón de su hogar, aprovechando las opciones de streaming para un maratón de sus programas favoritos, destacando el papel del internet en el ocio moderno.
El contenido se puede visualizar se puede ver desde cualquier dispositivo compatible. (Imagen ilustrativa Infobae).

El catálogo de películas que incluye la aplicación consta del siguienete contenido en orden de estreno:

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  • Rápido y Furioso (2001).
  • Más Rápido, Más Furioso (2003).
  • Rápido y Furioso: Reto Tokio (2006).
  • Rápidos y Furiosos 4 (2009).
  • Rápidos y Furiosos 5: Sin control (2011).
  • Rápidos y Furiosos 6 (2013).
  • Rápidos y Furiosos 7 (2015).
  • Rápidos y Furiosos 8 (2017).
  • Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019).
  • Rápidos y Furiosos 9 (2021).
  • Rápidos y Furiosos X (2023).

Cada entrega ha sumado nuevos escenarios y retos, con locaciones que varían desde Tokio hasta Río de Janeiro, pasando por Londres, y ha incorporado eventos de alto riesgo, persecuciones y misiones internacionales.

El futuro de la saga ya tiene una nueva meta: Fast Forever, prevista para estrenarse en 2028, ampliará el legado de una franquicia que sigue generando interés y debate entre críticos y seguidores.

Cuál impacto ha tenido la franquicia de Rápidos y Furiosos

La franquicia ha tenido la participación de varias estrellas de Hollywood como Gal Gadot. (Foto: Universal+)
La franquicia ha tenido la participación de varias estrellas de Hollywood como Gal Gadot. (Foto: Universal+)

Con 7.000 millones de dólares recaudados en taquilla mundial, Rápidos y Furiosos ocupa el octavo lugar entre las franquicias más exitosas de la historia del cine, junto a nombres como Star Wars y James Bond.

El alcance de la saga se extiende más allá del cine: videojuegos como The Fast and the Furious (2006) y Fast & Furious Crossroads (2020) han permitido a los seguidores interactuar con el universo creado en pantalla, mientras que las atracciones en parques y la serie animada han diversificado su audiencia.

Además, la expansión del universo se refleja en la incorporación de actores de renombre, como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Idris Elba, Helen Mirren, Jason Momoa, Jason Statham y Brie Larson, quienes han sumado sus talentos a las tramas, contribuyendo a la evolución de la franquicia.

Qué riesgos implica optar por plataformas piratas para ver películas

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Los sitios piratas pueden instalar malware que roba datos personales, ralentiza el funcionamiento del dispositivo e incluso permite el acceso remoto no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a plataformas piratas para ver películas suele atraer por la gratuidad y la variedad, pero representa riesgos legales y de seguridad digital. Utilizar estos servicios viola derechos de autor y puede derivar en sanciones económicas o procesos judiciales, según la legislación vigente en distintos países.

Otro aspecto clave es la exposición a ciberataques. Muchas páginas piratas incluyen publicidad invasiva, archivos maliciosos y enlaces fraudulentos que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios.

Diversos estudios y autoridades internacionales advierten que los sitios de streaming ilegal son una fuente frecuente de malware, incluidos programas que pueden robar información personal o financiera. Elegir plataformas legales garantiza acceso seguro y apoya a la industria cinematográfica.

Cuáles datos curiosos se saben sobre el rodaje y el elenco de Rápidos y Furiosos

Uno de los actores recordados de la franquicia es Paul Walker. (Foto: Universal+)
Uno de los actores recordados de la franquicia es Paul Walker. (Foto: Universal+)

La producción de Rápidos y Furiosos ha estado marcada por anécdotas que evidencian el compromiso de sus integrantes. La actriz Michelle Rodriguez, quien interpreta a Letty Ortiz, obtuvo su licencia de conducir poco antes del rodaje de la primera película, tras recibir clases en una escuela de manejo en Las Vegas.

La autenticidad de las escenas de carreras se logró mediante la utilización de aproximadamente 200 autos modificados conducidos por verdaderos corredores callejeros de Los Ángeles.

Asimismo, el cortometraje Los Bandoleros destaca dentro del universo de la saga. Escrito y dirigido por Vin Diesel, funciona como un nexo narrativo entre las películas y explora las motivaciones del personaje Dominic Toretto en escenarios alejados de los habituales circuitos urbanos.

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