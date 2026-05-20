Google Pics: la nueva IA que te permite mover y cambiar objetos dentro de una imagen

Google Pics es una nueva aplicación de Google que usa inteligencia artificial para simplificar la edición de fotos.
Según Google, Google Pics es una herramienta para crear y editar imágenes desarrollada con su modelo más reciente, Nano Banana. Incluye controles creativos precisos para diseñar desde cero o modificar fotos existentes, y automatiza tareas complejas de generación y edición de imágenes.
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La plataforma está pensada para usos como crear folletos para eventos, producir contenido para redes sociales y retocar ilustraciones digitales.
Entre sus funciones principales se encuentran:
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- Segmentación de objetos: permite seleccionar y editar elementos específicos con precisión. Es posible mover un objeto, cambiar su tamaño o transformarlo por completo (por ejemplo, cambiar el color de un suéter o convertir un perro en un gato) sin alterar el resto de la imagen.
- Edición y traducción de texto: permite modificar texto dentro de una imagen o traducirlo a otros idiomas, manteniendo el diseño y el estilo tipográfico originales.
- Integración con Workspace: se integrará con aplicaciones de Google Workspace para editar imágenes sin salir de las herramientas de trabajo, empezando por Presentaciones y Drive.
- Colaboración en tiempo real: ofrecerá lienzos compartidos para que varias personas editen una misma imagen de forma simultánea.
Google indicó que Google Pics se lanza hoy para un grupo limitado de “testers de confianza”.
A mediados de año estará disponible en todo el mundo para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, y también en versión preliminar para clientes empresariales de Google Workspace.
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En qué casos será útil Google Pics
Google Pics será útil cuando necesites crear o editar imágenes rápido, sin dominar programas de diseño.
Por ejemplo, una persona que organiza un cumpleaños puede armar un flyer desde cero: elige un fondo, agrega una foto y ajusta colores y estilo sin perder tiempo con capas o máscaras complejas.
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También servirá para retocar fotos con precisión. Si en una imagen familiar alguien aparece con una mancha en la ropa, podrás seleccionar solo ese sector y cambiar el color del suéter sin afectar el resto.
En un caso más creativo, podrías transformar un elemento puntual: convertir un perro en un gato o reemplazar un objeto que distrae en el fondo, manteniendo la iluminación general.
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Otra aplicación clara es el texto dentro de imágenes. Si tienes una foto de un cartel o una captura con información, podrás corregir una palabra, actualizar un precio o traducir el texto a otro idioma conservando la tipografía y el diseño original.
En entornos de trabajo, será útil por sus integraciones con Workspace. Por ejemplo, un equipo de marketing podrá ajustar imágenes para una presentación en Google Presentaciones o guardar versiones en Drive sin salir de esas aplicaciones.
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Además, la colaboración en tiempo real permitirá que varias personas editen la misma imagen y acuerden cambios al instante.
Qué otras herramientas de edición fotográfica tiene Google
Google tiene varias herramientas de edición fotográfica además de Google Pics, muchas de ellas integradas en Google Fotos y apoyadas por IA.
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Entre las más conocidas está Magic Editor, que permite reencuadrar una imagen, mover sujetos y ajustar partes específicas para “reimaginar” una foto sin necesidad de edición manual avanzada, todo desde el editor de la app.
También está Magic Eraser, diseñada para borrar objetos o personas que sobran en la escena y reconstruir el fondo de forma automática.
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Otra función relevante es Photo Unblur, que ayuda a corregir desenfoques, y Portrait Light, orientada a mejorar la iluminación en retratos (por ejemplo, equilibrar la luz sobre el rostro).
Google Fotos suma además ajustes y efectos ya clásicos en el flujo de edición, como mejoras de HDR, desenfoque de retrato, sugerencias de cielo y herramientas de color para resaltar sujetos.
En paralelo, Google está integrando Gemini en distintos productos, y esa estrategia también alcanza a experiencias de imagen: la idea es que cada vez más ediciones se activen con indicaciones en lenguaje natural dentro de Google Fotos, además de los controles tradicionales.
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