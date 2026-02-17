Conoce el origen y significado de ‘therian’, el fenómeno que crece en redes sociales

El fenómeno therian no surgió en Sudamérica, sino que tiene sus raíces en los foros digitales de los años noventa. (Composición Infobae: Argentina / Difusión)

En los últimos meses, las imágenes de jóvenes corriendo en parques con máscaras y accesorios de animales han captado la atención en países como Argentina. Este comportamiento, conocido como ‘therian’, refleja una identidad que va más allá de la simple apariencia.

El auge de videos en plataformas como TikTok y YouTube ha dado visibilidad a una comunidad que, aunque no es nueva, ahora encuentra un espacio global para compartir su experiencia.

Origen digital y expansión de la comunidad ‘therian’

El fenómeno ‘therian’ no surgió en Sudamérica, sino que tiene sus raíces en los foros digitales de los años noventa. Allí, personas que compartían una identificación interna con animales comenzaron a intercambiar vivencias y a construir un lenguaje propio.

Los therians son personas que se identifican internamente con diferentes tipos de mamíferos. (Infobae Argentina)

Este movimiento mantiene un vínculo directo con la cultura otherkin, aunque con el tiempo ha migrado a espacios más masivos como TikTok, donde jóvenes de diferentes países explican y muestran cómo viven su identidad animal.

Según testimonios recogidos en el programa Infobae a la Tarde, los therians no solo adoptan conductas animales en público, sino que integran estos comportamientos a su vida cotidiana. Manu Jove explica que se trata de personas que “se autoperciben distintos tipos de mamíferos; pueden ser un perro, un gato, un zorro”.

Añade que no es simplemente un disfraz: “Se sienten perros, viven como perros, se revuelcan como perros y se enfrentan con otros perros”. Paula Guardia Bourdin aporta que el fenómeno se diferencia del fandom furry, ya que para los therians la identificación animal es una experiencia personal y profunda, no una performance ni cosplay.

Un video grabado en el Centro de Lima (Perú) se volvió viral y muchos usuarios lo señalan como el primer caso visible de un 'therian' en el país. (Composición Infobae)

Significado y características de la identidad ‘therian’

El término therian proviene de la palabra inglesa ‘therianthropy’, que combina raíces griegas para 'bestia’ y 'ser humano’. Aunque relatos mitológicos de todas las culturas han explorado la metamorfosis entre humanos y animales, la conceptualización moderna de la therianthropy es un producto de la era digital.

Quienes se identifican como therians afirman sentir una conexión involuntaria y duradera con un animal específico, conocido como ‘teriotipo’. Esta vivencia puede manifestarse en rutinas físicas, emociones y expresiones simbólicas, como el uso de collares, colas y máscaras de animales. Los animales más frecuentes en estas identificaciones suelen ser lobos, perros, zorros y felinos.

A diferencia de quienes practican el cosplay o pertenecen al movimiento furry, los therians insisten en que su experiencia es íntima y no una actuación para el público. Su identidad se traduce en una manera particular de entenderse a sí mismos, guiando su comportamiento diario y su forma de interactuar con el mundo.

‘Therian’, el fenómeno que crece en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales y visibilidad actual del movimiento ‘therian’

La popularidad reciente de los therians en redes sociales responde en parte a la viralización de videos en TikTok y YouTube, donde jóvenes muestran sus rutinas y explican el sentido profundo de su identidad animal. Este fenómeno, aunque minoritario, pone en discusión los límites de la autoidentificación y la construcción de comunidades digitales en la actualidad.

Es pertinente indicar que el movimiento therian refleja una búsqueda de identidad que trasciende lo simbólico y se convierte en parte integral de la vida de quienes lo adoptan, destacando la capacidad de las culturas digitales para transformar y expandir expresiones de diversidad personal.

Así se hizo viral el fenómeno ‘therian’

La viralización del fenómeno ‘therian’ se debe en gran parte al impacto de plataformas como TikTok, donde tutoriales y videos de jóvenes identificados con animales se han vuelto tendencia. Estas publicaciones no solo han generado una ola de seguidores e identificación entre adolescentes, sino también reacciones de desconcierto y burlas.

El movimiento therian refleja una búsqueda de identidad que trasciende lo simbólico. (Infobae Argentina)

En ciudades como Montevideo, una convocatoria a través de TikTok llevó a un encuentro presencial en la Plaza Independencia, que captó la atención de los medios locales.

En Buenos Aires, la popularidad del movimiento creció tras la difusión de imágenes de adolescentes usando máscaras de lobos y zorros, lo que desató un aluvión de comentarios, memes y debates en redes sociales.

Las reacciones ante el movimiento son variadas: mientras algunos defienden la subcultura y resaltan la importancia de respetar las búsquedas personales de identidad, otros cuestionan hasta dónde debe llegar la aceptación, especialmente tras incidentes como el de una menor mordida.

La exposición mediática, por tanto, ha amplificado tanto la integración de los therians como los prejuicios hacia ellos, en medio de un escenario marcado por el cambio cultural y la inmediatez tecnológica.