Texas y otros estados del sur de EEUU bajo alerta por lluvias extremas e inundaciones peligrosas

Las intensas tormentas en Texas y el sur de Estados Unidos mantienen una alerta de inundaciones por acumulados previstos de hasta 200 milímetros durante el Memorial Day. (AP Foto/Ashley Landis/ARCHIVO)

Una serie de tormentas intensas ha generado en Texas y varios estados del sur de Estados Unidos un contexto de alerta por el riesgo de inundaciones, con precipitaciones que podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas durante el fin de semana del Memorial Day. Las autoridades han emitido advertencias para millones de residentes y viajeros que circulan por la región desde el martes 20 hasta el lunes 26 de mayo, periodo en el que se espera el mayor impacto, según el National Weather Service (NWS) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

De acuerdo con un reporte del NWS, el centro, el este y parte del norte de Texas concentran el mayor riesgo, con acumulados que podrían alcanzar entre 125 y 200 milímetros (5 a 8 pulgadas) en áreas urbanas y rurales. El pronóstico oficial incluye a ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas. El sistema meteorológico responde a la interacción de una masa de aire húmedo procedente del Golfo de México con un frente estacionario, lo que favorece la formación de tormentas sucesivas sobre las mismas zonas.

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La situación actual ocurre en un contexto de suelos parcialmente secos o afectados por sequías recientes, lo que reduce la capacidad de absorción y amplifica el riesgo de escorrentía superficial. En años anteriores, episodios similares causaron daños en infraestructuras, afectación a cultivos y cancelación de eventos en el sur estadounidense, según datos recopilados por la NOAA.

¿Qué zonas presentan mayor riesgo según los últimos pronósticos oficiales?

El NWS ha identificado una franja que abarca principalmente el centro y sureste de Texas, extendiéndose hacia Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Misisipi. Según el último boletín de la NOAA, se prevén acumulados de entre 75 y 200 milímetros (3 a 8 pulgadas) hasta el lunes 26 de mayo. La alerta de inundaciones se mantiene vigente para áreas metropolitanas y rurales, donde la infraestructura puede verse comprometida por la acumulación de agua.

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La Oficina de Gestión de Emergencias de Texas ha señalado que “el riesgo de inundaciones repentinas es especialmente alto en zonas urbanas de Houston, Dallas y Austin debido a la saturación de los sistemas de drenaje", según recoge The Weather Channel. Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de canales oficiales.

El NWS ha clasificado el nivel de peligro como “moderado” (nivel 2 sobre 4) para el centro y sureste de Texas, con posibilidad de que el área de riesgo se desplace hacia el oeste y el norte a medida que avancen los días.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA han identificado a Houston, Dallas y Austin como ciudades con alto riesgo de inundaciones repentinas por lluvias intensas. (REUTERS/Callaghan O'Hare/ARCHIVO)

¿Cuáles son las causas meteorológicas de este evento?

De acuerdo con la NOAA, el episodio responde a la persistencia de un frente estacionario combinado con el ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México. Esta configuración genera tormentas de desplazamiento lento y alta capacidad de precipitación, lo que incrementa el riesgo de inundaciones en áreas localizadas.

El NWS ha explicado que “las tormentas pueden dejar acumulados de hasta 50 milímetros (2 pulgadas) en menos de una hora en algunos sectores, superando la capacidad de absorción de suelos y drenajes urbanos”. Según el organismo, la variabilidad en la distribución de las lluvias dificulta precisar con exactitud los puntos de mayor impacto, aunque el área de máxima alerta permanece sobre el centro y el este de Texas.

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El fenómeno se ve agravado por la presencia de suelos compactados o secos en zonas afectadas previamente por sequías, lo que incrementa la escorrentía y la posibilidad de desbordes súbitos en ríos y arroyos.

¿Qué medidas han tomado las autoridades y qué cambios se han implementado?

Las autoridades estatales y locales de Texas, Oklahoma, Arkansas y los estados vecinos han activado protocolos de emergencia ante la amenaza de inundaciones. El NWS y la NOAA actualizan periódicamente sus avisos y han instado a la población a monitorear el pronóstico y cumplir con las recomendaciones oficiales.

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La Oficina de Gestión de Emergencias de Texas ha dispuesto centros de evacuación y equipos de rescate en las áreas con antecedentes de inundaciones. “Una pequeña cantidad de agua en movimiento puede arrastrar vehículos y poner en peligro vidas”, advierte el comunicado oficial, citado por The Weather Channel.

El NWS ha emitido alertas de “Alerta de Inundación Repentina” y “Advertencia de Inundación” para las zonas más vulnerables, mientras que la NOAA ha reforzado la difusión de información sobre el significado de alertas, advertencias y emergencias relacionadas con inundaciones.

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Entre las medidas de prevención, se encuentran:

Suspensión temporal de actividades recreativas al aire libre en parques y zonas de camping.

Cierres parciales o totales de carreteras con riesgo de anegamiento.

Refuerzo de la vigilancia en áreas agrícolas y ganaderas propensas a pérdidas por exceso de agua.

Las autoridades estatales han activado protocolos de emergencia, centros de evacuación y equipos de rescate por la amenaza de inundaciones en áreas urbanas y rurales del sur estadounidense. (ARCHIVO/ Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Cómo impacta el evento en la movilidad y las actividades durante el Memorial Day?

El fin de semana del Memorial Day representa uno de los periodos de mayor movilidad y turismo interno en Estados Unidos, con millones de desplazamientos previstos en la región afectada. El NWS ha advertido que las lluvias intensas pueden provocar interrupciones en el tránsito, demoras en los aeropuertos y cancelaciones de actividades al aire libre.

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Según la NOAA, “las condiciones meteorológicas adversas pueden afectar la seguridad de los viajeros y dificultar las labores de evacuación o rescate en caso de emergencia”. El organismo recomienda revisar el pronóstico antes de salir y considerar rutas alternativas.

En áreas rurales, la acumulación de agua puede dañar cultivos y afectar la producción ganadera. La NOAA ha indicado que “las lluvias intensas sobre suelos secos pueden generar erosión y pérdida de suelo fértil”, lo que representa un desafío para la recuperación de la actividad agrícola en la zona.

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¿Qué diferencias presenta este evento respecto a episodios anteriores en la región?

Según la NOAA, el patrón actual se distingue por la persistencia y reiteración de tormentas sobre las mismas áreas, lo que eleva la probabilidad de inundaciones en comparación con eventos de años anteriores. El NWS ha recordado que “en 2021 y 2023, acumulados similares provocaron daños significativos en sectores urbanos y rurales, aunque la magnitud de las precipitaciones podría superar los registros recientes en ciertas localidades”.

El organismo meteorológico ha señalado que “la combinación de suelos saturados y lluvias intensas crea un escenario propicio para inundaciones rápidas”, fenómeno que requiere vigilancia constante por parte de las autoridades y la población.

Suspensión de actividades al aire libre, cierre de carreteras y monitoreo agrícola son parte de las medidas preventivas para reducir el impacto de las lluvias extremas en Texas y estados vecinos. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP/ARCHIVO)

¿Cómo informarse y prepararse ante la continuidad de las lluvias?

El NWS y la NOAA mantienen actualizaciones periódicas en sus plataformas oficiales, con pronósticos en tiempo real y mapas interactivos sobre áreas bajo alerta. The Weather Channel provee información complementaria y cobertura continua sobre el avance de las tormentas.

Se recomienda a la población:

Consultar el pronóstico local antes de realizar desplazamientos.

Suscribirse a alertas meteorológicas oficiales.

Seguir las instrucciones de protección civil y autoridades locales.

Evitar cruzar caminos inundados o cauces con agua en movimiento.

La colaboración ciudadana resulta fundamental para reducir el riesgo de accidentes y facilitar la labor de los servicios de emergencia en este periodo de lluvias intensas.

¿Qué se espera en los próximos días para Texas y los estados afectados?

La NOAA prevé que el patrón de lluvias persistentes podría extenderse hasta el inicio de la próxima semana, con posibilidad de acumulados adicionales en áreas ya afectadas. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema meteorológico y actualizan sus recomendaciones de acuerdo con el avance de las precipitaciones.

El impacto sobre la movilidad, las actividades al aire libre y la infraestructura dependerá de la intensidad y distribución final de las lluvias, así como de la capacidad de respuesta de las autoridades y la población.